Petro cuestionó decisión de la Procuraduría contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero: “No puede”

Daniel Quintero fue suspendido por seis meses por la Procuraduría - crédito Fotocomposición Infobae

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender durante seis meses al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por presunta participación en política.

Petro insistió que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”.

Y es que el organismo de control ratificó en segunda instancia tanto la suspensión como la inhabilidad para ejercer cargos públicos, medida que también afecta la precandidatura presidencial de Quintero.

La sanción impuesta se relaciona con la publicación del video conocido como “el cambio en primera”, difundido por Quintero durante su mandato en la capital antioqueña. De acuerdo con la Procuraduría, el contenido del mensaje evidencia un apoyo explícito de Quintero al entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego en mayo de 2022. El ente sostuvo que esta actuación constituyó una falta debido a la prohibición legal de participación en política para los funcionarios públicos.

Noticia en desarrollo...