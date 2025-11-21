Colombia

Petro cuestionó decisión de la Procuraduría contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero: “No puede”

El mandatario expresó su desacuerdo con la resolución que afecta al reconocido exfuncionario antioqueño

Guardar
Daniel Quintero fue suspendido por
Daniel Quintero fue suspendido por seis meses por la Procuraduría - crédito Fotocomposición Infobae

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender durante seis meses al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por presunta participación en política.

Petro insistió que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”.

Y es que el organismo de control ratificó en segunda instancia tanto la suspensión como la inhabilidad para ejercer cargos públicos, medida que también afecta la precandidatura presidencial de Quintero.

La sanción impuesta se relaciona con la publicación del video conocido como “el cambio en primera”, difundido por Quintero durante su mandato en la capital antioqueña. De acuerdo con la Procuraduría, el contenido del mensaje evidencia un apoyo explícito de Quintero al entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego en mayo de 2022. El ente sostuvo que esta actuación constituyó una falta debido a la prohibición legal de participación en política para los funcionarios públicos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo Petro Daniel Quintero CalleProcuraduría General de la Nación Medellín AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado alista fallo que definirá el futuro de Cielo Rusinque en la SIC: fue radicada la ponencia definitiva

La radicación del proyecto abrió el trámite final del estudio jurídico que determinará si la funcionaria puede continuar en el cargo o si debe ser apartada por una eventual inhabilidad

Consejo de Estado alista fallo

Iban a atentar contra Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República: esto fue lo que dijo el funcionario

Un arsenal, fotos del funcionario y su rostro marcado como “objetivo” fueron hallados tras una alerta en Meta, exponiendo graves riesgos

Iban a atentar contra Andrés

Los cambios en impuestos que impactarían ingresos y consumo en Colombia que se tendría por la reforma tributaria

La nueva propuesta tributaria del Gobierno busca un recaudo de 16,3 billones y ajusta impuestos a patrimonios, licores, juegos de azar y vehículos, además de incluir modificaciones sectoriales que avanzan en debate legislativo

Los cambios en impuestos que

Emergencias por lluvias en Bogotá EN VIVO: Se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad

Hasta el momento, el Sistema Integrado de Transporte no ha reportado afectaciones en sus servicios

Emergencias por lluvias en Bogotá

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las películas de Prime Video
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cuatro tiros recibió el padre

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Las películas de Prime Video

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Karol G habló del odio que ha recibido su álbum ‘Tropicoqueta’ y reveló una nueva versión para diciembre: “Será como una película”

Reconocida presentadora de noticias fue víctima de violento atraco en Bogotá: “Esta ciudad es invivible”

Andrés Cabas reveló detalles de cómo se recuperó tras perderlo todo por sus adicciones: “Había hecho tantos intentos para matarme”

Luisa Chima aclara polémica por haber despedido de su empresa a una mujer en estado de embarazo: “Es verdad”

Deportes

Luis Díaz recibe dura sanción

Luis Díaz recibe dura sanción en la Champions League con Bayern: le cobraron su expulsión ante el PSG

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026

Iván Mejía Álvarez se fue en contra de la FIFA tras conocerse los duelos de repechaje que definirán los cupos al Mundial 2026: “Insaciables y codiciosos”

Luis Díaz comenzará a pagar su sanción por la dura entrada a Achraf Hakimi: sería baja ante el Arsenal en la Champions League

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”