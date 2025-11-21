Colombia

Jhonny Rivera envió mensaje de apoyo a Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Como papá, entiendo el dolor”

El artista fue cuestionado en redes sociales sobre su apoyo a su colega en la música popular y le dedicó un mensaje que conmovió a varios internautas

El cantante de música popular
El cantante de música popular se mostró conmovido con el secuestro del hijo de Giovanny Ayala - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

La desaparición de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala, ha generado preocupación en la música popular en Colombia.

El caso se conoció luego de que Miguel fuera reportado como desaparecido después de cumplir una presentación en El Tambo, zona donde existe presencia de disidencias y grupos armados ilegales.

De acuerdo con reportes policiales, Miguel Ayala y su mánager se desplazaban desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira cuando fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta, obligados a desviarse hacia la zona rural de Las Tres Margaritas, Cajibío, donde se les perdió el rastro.

El secuestro ha conmocionado tanto a la familia Ayala como a gran parte de la opinión pública.

Jhonny Rivera expresó solidaridad y
Jhonny Rivera expresó solidaridad y pidió confiar en la labor de las autoridades durante la crisis que enfrenta Giovanny Ayala - crédito Redes sociales

Según informaciones recogidas por medios nacionales, aún no se han recibido peticiones económicas ni pruebas de supervivencia, motivo por el que las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda, con el despliegue de fuerzas del Gaula de la Policía Nacional y el Ejército en el norte del departamento del Cauca.

En medio de esta situación, el cantante Jhonny Rivera, amigo cercano de Giovanny Ayala, respondió a comentarios de usuarios en redes sociales que le cuestionaban por no intervenir directamente en la búsqueda de Miguel.

Rivera ofreció una reflexión mediante sus cuentas digitales: “Pues es muy poco lo que uno puede hacer, aparte de solidarizarse. Yo, como papá, entiendo perfectamente el dolor que debe estar sintiendo Giovanny, no lo dimensiono. Y bueno, Miguel es un muy buen muchacho, muy humilde, muy talentoso, que no merece estar viviendo esto. Yo tengo fe en que esto va a pasar muy pronto, que así sea”.

Mientras avanza la búsqueda del hijo de Giovanny Ayala, el artista Jhonny Rivera manifestó que su capacidad de intervención es limitada y pidió confianza en las autoridades - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

Rivera también manifestó que la situación revela la vulnerabilidad de los artistas que se desplazan constantemente por las carreteras del país llevando entretenimiento.“Como artista, siento que es un tema que preocupa, porque nosotros estamos viajando por cualquier rincón del país llevando esparcimiento, alegría”.

El artista hizo énfasis en que, aunque comparte la angustia que atraviesa la familia Ayala, su papel principal en este caso es acompañar y confiar en la labor de las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Miguel Ayala y su mánager. Los esfuerzos de búsqueda continúan en la región, mientras la familia Ayala y el sector musical mantienen su esperanza en la pronta liberación de ambos. “Yo tengo fe en que la situación se resolverá pronto y que serán liberados sin daño alguno”, reiteró Rivera, respaldando a Giovanny Ayala con mensajes de solidaridad en este momento crítico para la familia y el gremio musical.

Policía atribuye el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez en el Cauca

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Henry Yesid Bello Cubides, hacia las 7:00 p. m., Miguel Ayala y su acompañante se movilizaban en un vehículo solicitado a través de una plataforma digital luego de haber actuado en establecimientos comerciales de Popayán.

En las inmediaciones del Túnel de Cajibío, según narró el oficial, el automóvil fue interceptado por dos camionetas con hombres armados que se identificaron como integrantes de la disidencia denominada frente Jaime Martínez, grupo criminal vinculado a las ex-Farc.

Miguel Ayala fue interceptado junto
Miguel Ayala fue interceptado junto a su mánager por hombres armados en una vía del Cauca, lo que generó una intensa búsqueda por parte de las autoridades - crédito @miguelayala_oficial/IG

“Estas personas son secuestradas, son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio (...) Fueron interceptados por dos vehículos que se encontraban en la vía. Allí descendieron hombres armados, los colocan en estado de indefensión y posteriormente lo llevan hacia el norte de ese municipio”, detalló Bello Cubides.

El secuestro se produjo de manera violenta y ambos fueron llevados por la fuerza mientras el conductor del vehículo fue liberado en el mismo sitio, permitiendo que diera aviso inmediato a las autoridades. Desde entonces, el grupo Gaula de la Policía activó una operación de búsqueda apoyada por verificaciones técnicas para tratar de ubicar a los secuestrados.

El comandante Henry Yesid Bello
El comandante Henry Yesid Bello Cubides confirmó que la disidencia Jaime Martínez sería responsable del secuestro de Miguel Ayala, quien regresaba de una gira de presentaciones- crédito (captura video 'Yo me llamo')

“De inmediato activamos con nuestro grupo Gaula para iniciar la investigación por ese secuestro que se originó el día de ayer en carreteras de la Panamericana (...) estamos haciendo intervenciones focalizadas para contrarrestar esas conductas delictivas. Hemos priorizado especialmente la vía panamericana y evitar que se cometan estas conductas delictivas”, enfatizó el comandante.

