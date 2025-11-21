Colombia

Así va el paso de Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia en Miss Universe 2025: fue ovacionada por el público y pasó al top 30 del certamen

La colombiana sorprendió a los asistentes al evento al gritar “Colombia”, luego de pronunciar su nombre ante las cámaras

Vanessa Pulgarín sorprendió a los
Vanessa Pulgarín sorprendió a los asistentes al evento al gritar Colombia cuando escuchó su nombre - crédito Cortesia Telemundo

El 20 de noviembre de 2025 fueron elegidas las 30 mujeres más hermosas del Miss Universe. En esta edición, la corona pasará de manos de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo 2024 y representante de Dinamarca, a una nueva reina universal.

La expectativa crece entre los seguidores del certamen, que aguardan con interés el desenlace de una competencia marcada por la incertidumbre y la calidad de las candidatas.

En Colombia, la ilusión se centra en Vanessa Pulgarín, que aspira a conquistar el tercer título para su país, tras el histórico triunfo de Paulina Vega en 2014. La representante colombiana captó la atención tanto de expertos como del público general, especialmente por su desempeño en los desfiles de vestido de baño y traje de gala.

Señorita Colombia en Miss Universo
Señorita Colombia en Miss Universo 2025: fue ovacionada y pasó al top 30 del certamen - crédito Cortesia Telemundo

Durante la gala recibió la ovación del público durante su presentación en la que con su característica alegría gritó Colombia en un gesto de amor al país.

Además, fue elegida por el jurado para conformar el grupo de las 30 mujeres más hermosas del mundo, lo que representa un paso importante en su aspiración de obtener la corono del certamen.

En desarrollo…

