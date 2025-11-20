Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

La modelo y creadora de contenido Yaya Muñoz recordó los difíciles episodios vividos como Miss Tolima en 2015, etapa marcada por señalamientos hacia su color de piel y su acné - crédito @dahianlorena/ Instagram

La historia de Yaya Muñoz, actual figura en La casa de los famosos Colombia 2025, tiene una raíz profunda en su paso por el mundo de los concursos de belleza, cuando representó a su departamento como Miss Tolima en 2015.

Su experiencia en el certamen no solo marcó el inicio de su carrera pública, sino que expuso a la modelo y creadora de contenido a uno de los desafíos personales más difíciles: enfrentar críticas constantes acerca de su piel y su aspecto físico.

En declaraciones dadas en el programa Dímelo King, Yaya Muñoz relató que no era considerada favorita por parte de la prensa, y los problemas de acné visibles en su rostro se convirtieron en tema recurrente de conversación entre participantes, medios de comunicación y hasta espectadores.

Explicó que no contaba con acceso a tratamientos adecuados y que esa situación, sumada a las exigencias del certamen, la llevó a episodios de inseguridad.

“Sí, yo fui señorita Tolima al reinado nacional de belleza y quedé sexta finalista. Cuando Andrea Tovar fue señorita Colombia. Esos años fueron especialmente complejos”, confesó, evocando la presión y el impacto emocional de las palabras de quienes la rodeaban.

A pesar de no estar entre las candidatas más promocionadas, Muñoz sorprendió al entrar al grupo de finalistas gracias a su desempeño y determinación en las distintas pruebas del concurso.

El logro, lejos de calmar los comentarios negativos, atrajo nuevas expresiones malintencionadas, también desde otras concursantes, quienes, según el propio relato de Yaya, hacían alusiones despectivas a su color de piel.

“Las cicatrices emocionales impulsaron la fortaleza con la que hoy brillo”, contó sobre ese periodo de su vida.

Yaya Muñoz integrante de participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' también estuvo en el 'reality' 'Guerreros'

La aparición pública de Yaya Muñoz volvió a estar bajo la lupa años después, cuando participó en un reality de pruebas físicas y redes sociales reactivaron las críticas sobre su apariencia.

“Fue un proceso muy duro, porque recibí comentarios y miradas despectivas, sobre todo por mi tono de piel”, contó Muñoz sobre esos meses de competencia.

Expresó que muchas veces sentía la exclusión dentro de los espacios comunes, y aunque su participación era motivo de orgullo para su familia y departamento, le fue imposible olvidar los momentos en los que algunas candidatas la hicieron sentir diferente.“Había situaciones en las que me decían frente a otras personas que yo no era tan bonita como las demás o que no debería estar ahí”, recordó.

Además de las palabras y burlas, también enfrentó actitudes que la relegaban en sesiones de fotos y actividades grupales en las que predominaron los estereotipos tradicionales de belleza.“Sentía que mi presencia incomodaba a quienes esperaban ver solo un perfil clásico de reina”, explicó.

Yaya Muñoz, integrante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' habló de la afección que padece en su cara desde que quiso ser Señorita Colombia en 2015

A los señalamientos por su piel se sumaron los comentarios respecto a su complexión atlética, rasgos que cultiva desde niña por su historia en el deporte: fue parte fundamental de la Liga de Natación del Tolima y practicó crossfit, boxeo y parkour durante su adolescencia.

Yaya Muñoz habló sobre los celos y la importancia de la confianza en pareja

Durante una transmisión en vivo, Yaya Muñoz abordó sin rodeos un tema que suele generar debate: los celos dentro de las relaciones amorosas.

La creadora de contenido no solo admitió que alguna vez los ha sentido, sino que compartió su visión sobre cómo enfrentarlos y la importancia de la confianza como base para la estabilidad sentimental, especialmente en medio de la atención mediática y las presiones de los reality shows.

En la conversación, Yaya Muñoz recordó que durante su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue objeto de intentos de manipulación emocional por parte de otras personas que “jugaron” con sus emociones para desestabilizarla.

Yaya Muñoz resaltó que la confianza es fundamental ante los celos y recordó los intentos de manipulación emocional

“En su momento, varias personas intentaron jugar con mis emociones haciéndome comentarios o insinuaciones orientadas a generarme celos”, relató.

La situación se intensificó después de su salida del programa, cuando su pareja, José Rodríguez, continuó en competencia y compartió convivencia con Karina García, hoy una de sus mejores amigas.

Según explicó, la intención era clara: “Hubo un intento de manipulación emocional con el objetivo de dañarme la cabeza”, pero afirmó que nunca cayó en ese juego. La tranquilidad de Yaya se sustentó en la confianza que tiene tanto en José Rodríguez como en Karina García: “Confiaba plenamente en José y en Karina, sabía que ninguno de los dos haría nada que pudiera lastimar mis sentimientos o poner en duda mi relación”, afirmó con seguridad.