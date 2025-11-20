Wilson Ruiz hizo un urgente llamado a los precandidatos presidenciales y dijo estar listo para la unión: “Conscientes de sus posibilidades”

Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y precandidato presidencial, está dispuesto a sumarse a lo que sería una gran unión de los candidatos de derecha - crédito suministrada a Infobae Colombia

Como parte de su profundo análisis de la época electoral, el exministro de Justicia y precandidato presidencial Wilson Ruiz Orejuela expresó su preocupación ante la cantidad de aspirantes inscritos para la próxima contienda en Colombia, y cuestionó, con su acostumbrado estilo, directo y ‘sin anestesia’, la viabilidad de muchas de estas precandidaturas. En sus palabras, es claro que hay un grupo amplio de perfiles que no tendrían mayores opciones, aunque valoró su interés.

En efecto, en entrevista con Infobae Colombia, Ruiz abordó el tema y con franqueza abordó las causas y consecuencias de este fenómeno. “Hay tanto desgobierno. Esto está tan mal que yo entiendo a mucha gente desesperada en quererle prestar un servicio al país. Pero aprovecho para decirles: uno también debe manejar una posibilidad real; es decir, que tú tengas la forma, digamos, de poder llegar”, indicó el abogado vallecaucano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según el exministro, que durante dos años hizo parte del gabinete de Iván Duque Márquez, la situación actual ha propiciado que muchas personas sin posibilidades reales se sumen a la carrera presidencial. “Hay gente, con todo respeto, que está allí y ni siquiera saldría elegida en una junta de acción comunal o en un concejo. La gente debe ser consciente de las posibilidades que maneja”, reiteró el jurista, que justamente está en ese proceso de decantación.

Pese a su escepticismo hacia el volumen de postulaciones, Ruiz reconoció el valor democrático de la apertura y el cumplimiento de los requisitos legales. “Esa es la democracia porque los requisitos para ser presidente son mínimos. De modo que ver a 107 precandidatos allí, pues me parece a mí que eso en el fondo también es interesante”, afirmó el nacido en el municipio de Florida y que, con una hoja de vida destacada, llegó a los más altos cargos del poder judicial.

El exministro Ruiz afirmó que con su activismo judicial busca preservar la estabilidad del Estado - crédito Colprensa

No obstante, el también exmagistrado anticipó un fuerte filtro institucional por parte de los órganos electorales de avalar las candidaturas que entrarán en lo que sería esa recta final. “Yo les aseguro que, de los 91 que van a inscribirse por firmas y todo, la Registraduría deje —por mucho— 10. Y así se van todos fusionando y finalmente van a quedar, qué sé yo, cinco o seis en la contienda definitiva”, se animó a aventurar Ruiz, que está abierto a cualquier posibilidad.

Exigencia de responsabilidad y defensa del Estado de derecho: esta es su propuesta para fomentar la unión

Teniendo en cuenta esta lectura sin filtros, el exministro se mostró dispuesto a apoyar a cualquier candidatura que, desde su perspectiva, respete el marco institucional y democrático del país, tras la controversia generada por la relación entre el Ejecutivo y las otras ramas. “Estoy listo para apoyar a una candidatura que simplemente que respete el estado social de derecho, y que no pateen las ramas del poder público, como lo ha hecho este presidente”, precisó.

Y añadió cómo el jefe de Estado, Gustavo Petro, cada vez que no le gusta una decisión, inmediatamente maltrata a los jueces de la República. “Cuando le gusta dice: ‘lo vamos a proteger’. No, el hecho de que sea presidente no puede entrar a gobernar la rama judicial ni la rama legislativa. Una cosa es la ayuda solidaria entre ellos y la otra que tú quieras pasar por encima de ellos”, remarcó Ruiz en el extenso diálogo con Infobae Colombia.

E hizo énfasis en que su objetivo no es obstaculizar, sino sumar en la búsqueda de soluciones para el país. “Quiero representar al país donde me necesiten. Yo no quiero ser una piedra en el zapato de nadie, ni mucho menos de nuestro país al que yo tanto quiero, que para mí es el mejor lugar del mundo”, remarcó el ministro, que a la par sigue en su gira por las regiones y, de la misma manera, estableciendo diálogos que puedan concretar un poco más su aspiración.

Wilson Ruiz sigue avanzando en su intención de presentar su candidatura, para lo cual ha establecido contactos con diferentes líderes políticos - crédito Carlos Julio Martinez/REUTERS

Al ser consultado sobre las negociaciones y alianzas políticas, el exministro de Justicia detalló una serie de reuniones con otros dirigentes y exfuncionarios destinados a explorar una posible convergencia. “Yo hago parte incluso de un grupo que muy gentilmente me han invitado, con Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, David Luna, Marta Lucía Ramírez y Elsa Noguera. Hemos estado en reuniones y me gusta que vamos charlando”, confirmó el abogado.

En este orden de ideas, explicó que la intención es construir unidad a través de un mecanismo transparente y aceptado por todos. “La idea es medirnos por encuestas, pero si definitivamente vemos que eso sigue con tanta tibieza y enfriamiento, pues nos hacemos a un lado. Necesitamos que el país pueda definitivamente construir para el lado que es”, refirió Ruiz, que lamentó la demora en este proceso y se preguntó cuál es el temor que existe para decidir.

“Yo no sé cuál es el miedo en hacer una encuesta. Ya, incluso, los recursos están. El que quede primero se va y los demás lo apoyamos”, remarcó. Y señaló que los intereses personales pueden debilitar la posibilidad de unión, pues señaló que ese orgullo, altivez y vanidad de gran parte de los aspirantes puede estar perjudicando a Colombia, por lo que hizo un llamado a “dejar los egos a un lado y simplemente unirse en un propósito común”.

Acercamiento con líderes de la derecha y críticas a la corrupción

Ante la pregunta sobre su disposición a dialogar con figuras de la derecha tradicional, Ruiz expresó su satisfacción por señales de acercamiento entre los grandes protagonistas políticos.. “Me dio una alegría ver las fotos del expresidente (Álvaro) Uribe, por ejemplo, darle la mano a (César) Gaviria; ver la foto de Germán Vargas... ¿Qué quiere decir este hombre? Que el país quiere, digamos, enderezarlo como tiene que ser”, conceptuó el precandidato presidencial.

El exministro Wilson Ruiz ha emprendido una serie de acciones que buscan atajar, desde la institucionalidad, las decisiones arriesgadas del presidente Gustavo Petro - crédito Europa Press

Aunque reconoció deficiencias en dichas corrientes políticas, consideró que fue una etapa de mayor estabilidad. “Diría que la derecha, o como quieran llamarle otros, nunca ha sido perfecta, hay que reconocerlo. Pero en medio de los defectos y los errores, el país iba bien y ahora puede ir mucho mejor; siempre y cuando la gente que va a elegir un Congreso escoja candidatos impolutos y libre de mancha, gente correcta”, comentó el exministro sobre el particular.

Y arremetió contra las prácticas políticas que considera dañinas. “A mí me da mucha molestia cuando esas maquinarias corruptas compran votos y llegan los mismos de siempre. Considero que ya es hora de que metan gente correcta al Congreso, gente buena”. Por ello, defendió la búsqueda de consensos, incluso por los que han llamado estas alianzas como el desarrollo del “pacto prehistórico” y la necesidad de evitar la polarización extrema.

Eso sí, reconoció la cohesión que sí ha tenido la izquierda. “Donde hay falencia, los otros lo aprovechan. Y ya la izquierda demostró con este señor (Iván) Cepeda de poder sacar 2.700.00 votos. Están unidos para eso y no es una cifra despreciable”, reconoció Ruiz, que agregó que la organización de los sectores alternativos debe aprender de los procesos que ya se han venido adelantando desde el sector oficialista, que en su concepto ha tomado cierta ventaja.

El precandidato Wilson Ruiz Orejuela confía en que el número de aspirantes a la presidencia vaya disminuyendo - crédito suministrada a Infobae Colombia

Ruiz puntualizó su enfoque hacia el respeto pluralista y democrático. “No soy un hombre ni de extrema izquierda ni extrema derecha. Realmente soy un hombre que me enseñaron a respetar el estado social, derecho a la democracia y es lo que tenemos que buscar como país, que se respete la Constitución”, por lo que reafirmó su voluntad de trabajar en ese objetivo, en momentos en los que la democracia estaría -desde su posición- en serio riesgo.

Llamado directo a la unidad por el bien del país

En este apartado, el jurista dirigió un mensaje claro a los líderes de los grupos políticos tradicionalmente enfrentados. “Dejen la vanidad a un lado, dejen el orgullo y busquemos el beneficio del país. ¿O es que acaso están tratando de impresionar o de impactar para buscar algo en el Gobierno? Es decir, ¿algún favor político o una cuota burocrática o qué? Aquí no hay que pensar en eso. Hay que pensar en Colombia, porque todos tenemos que rescatarla”, puntualizó.

Enfatizó que el próximo jefe de Estado debe conformar equipos basados en méritos e idoneidad. “El presidente o presidenta que tengamos debe rodearse de los mejores en las diferentes carteras. Porque si unimos las ideas de todos los sectores es la forma de salir adelante. Pero no pegarse, pues, de vanidades ni de orgullos", concluyó el exministro Ruiz, que también abordó otras temáticas que dominan la conversación y que serán expuestas en profundidad.