Revelan la identidad del hombre que atropello a su pareja al norte de Bogotá

El 18 de noviembre de 2025, en el Bulevar Niza de la localidad de Suba, Laura Fabiana, una joven de 23 años, murió atropellada.

El responsable fue identificado como Olvis David Valencia Cochero, pareja sentimental de una de las amigas de la víctima, según informó Pulzo.

El hecho tuvo lugar después del partido entre la Selección Colombia y Australia.

Un grupo de personas se encontraba reunido en las afueras de un centro comercial cuando, pasadas las 10:40 p. m., Valencia Cochero llegó en un Chevrolet Aveo gris de tres puertas para recoger a su novia.

Tras una discusión, intentó abandonar el lugar y, en ese momento, Laura Fabiana se interpuso frente al vehículo para impedir que el hombre, alterado, se marchara conduciendo.

Olvis David arrolló a Laura Fabiana y se dio a la fuga. Testigos mencionaron que, tras atropellarla, el conductor retrocedió y volvió a golpearla con el vehículo. La investigación sobre la responsabilidad penal de este sujeto continua.

Según relatos recogidos por City Tv. Un testigo describió los hechos así: “El tipo se iba a ir. Una de las amigas de la muchacha agredida se parqueó frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla”. A pesar de la rápida asistencia de los vecinos y la llegada de varias ambulancias, la mujer perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras diligencias estuvieron a cargo de las unidades de Tránsito, según explicó el teniente coronel Juan Mantilla, oficial de Inspección de la Policía. El oficial detalló el reporte inicial: “Se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que le genera el fallecimiento en este sitio. Es conocido por las unidades de Tránsito con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos”.

Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en reconstruir el desarrollo exacto del incidente y localizar al conductor responsable, quien permanece fugitivo.

Cuatro menores que salieron de una fiesta se estrellaron contra un poste de luz en el sur de Bogotá

La madrugada del catorce de noviembre de 2025, la tranquilidad de El Tejar, en Puente Aranda, se vio alterada cuando un automóvil impactó violentamente contra un poste de alumbrado público, incidente en el que resultaron involucrados cuatro menores de edad. De acuerdo con información de Noticias Caracol, los ocupantes eran dos hombres y dos mujeres que, según reportes preliminares, habrían salido de una fiesta momentos antes del accidente.

Tras la colisión, los dos jóvenes intentaron escapar del lugar, pero los habitantes de la zona lograron interceptarlos para que respondieran por los hechos ocurridos. La rápida acción de la comunidad permitió que los implicados permanecieran en el sitio hasta la llegada de las autoridades, quienes ahora asumen la investigación.

El reporte indica que existe la hipótesis de que el grupo circulaba a exceso de velocidad, algo que deberá ser corroborado por los agentes encargados del siniestro. Las diligencias policiales también buscarán establecer si el conductor del vehículo, uno de los menores, se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del choque.

A pesar de la fuerza del impacto, el poste no cayó sobre las viviendas ni causó mayores daños estructurales en el sector. Personal técnico de Enel acudió tras el accidente para retirar el poste, realizar las reconexiones del cableado y restablecer la normalidad en el suministro eléctrico. Para garantizar la seguridad durante las labores, la empresa ejecutó un cierre preventivo en la zona, aunque la movilidad no se vio significativamente afectada, ya que por esa avenida transitan numerosos habitantes que se conectan con vías principales como la Avenida Primera de Mayo y la Avenida 68.

El incidente ha puesto en foco nuevamente las preocupaciones sobre la conducción de menores, los riesgos asociados al exceso de velocidad y el consumo de alcohol tras eventos sociales en Bogotá.