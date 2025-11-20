Registrador nacional ordenó el traslado de funcionarios en Bucaramanga por elecciones atípicas: esta es la razón

El registrador nacional Hernán Penagos ordena el traslado de las registradoras de Bucaramanga para garantizar la transparencia electoral - crédito Colprensa

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ordenó el traslado de las registradoras especiales de Bucaramanga como parte de las medidas para asegurar la transparencia en las elecciones atípicas de alcalde, previstas para el 14 de diciembre de 2025.

Esta decisión ocurre en un contexto de denuncias sobre posibles irregularidades en la renuncia e inscripción del candidato Cristian Portilla, trámite que habría sido certificado fuera del horario laboral el 6 de noviembre.

La registradora de Bucaramanga avaló la inscripción de Portilla en horas de la noche, el mismo día en que vencía el plazo legal para ese proceso.

Con base en las facultades otorgadas por el artículo 67 de la Ley 1350 de 2009, la Resolución 14405 del 14 de noviembre dispuso el traslado inmediato de Janeth Rey Rey y Mónica Yolanda Rey Blanco fuera de la delegación de Santander.

Sus cargos serán asumidos por Santiago Sánchez Jaramillo, proveniente de Bello (Antioquia), y Diomar Alfonso Velásquez Bastos, trasladado desde Cúcuta (Norte de Santander), que tomarán el liderazgo del proceso electoral local.

La resolución especifica que los funcionarios desplazados deberán tomar posesión ante el respectivo alcalde y tendrán cinco días hábiles para el proceso de entrega de gestión. Además, cada registrador recibirá un reconocimiento de gastos de traslado equivalente al 50% del salario básico mensual, con cargo al presupuesto autorizado por la entidad.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que las elecciones atípicas para elegir alcalde en Bucaramanga se celebrarán el domingo 14 de diciembre, despejando así dudas sobre el calendario político de la ciudad tras la declaratoria de vacancia en el cargo.

La convocatoria cuenta con ocho candidatos que disputan el cargo para el periodo hasta diciembre de 2027, después de la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán.

Aspectos claves de los candidatos

La lista está integrada por el exconcejal Fabián Oviedo, Cristian Portilla (exsecretario privado y alfil de Beltrán), el exdirector de tránsito Carlos Bueno, el exconcejal Jhan Carlos Alvernia, Humberto Salazar (avalado por el Pacto Histórico), el exjuez Rubén Morales, el excontralor de Santander Carlos Fernando Pérez, y el periodista Juan Manuel González.

Entre las propuestas y perfiles más destacados, Rubén Fernando Morales Rey, antiguo juez segundo laboral de Bucaramanga y ahora candidato por el partido Unitarios, prioriza el fortalecimiento del transporte masivo con la implementación de un teleférico que conectaría diferentes sectores de la ciudad. Morales afirmó que, tras serle negado el aval por Colombia Humana y el Pacto Histórico, decidió inscribirse por Unitarios, agrupando disidentes de esa colectividad.

Por su parte, Carlos Bueno, con aval del Partido Conservador, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el Mira y Colombia Justas Libres, es uno de los más activos en redes sociales y propone un abordaje integral de los problemas urbanos más allá del transporte masivo.

Fabián Oviedo Pinzón, arquitecto y exconcejal, inscribió su candidatura con el Nuevo Liberalismo, enfocándose en la planificación y proyectos de largo plazo para la ciudad.

En la lista también figura Juan Manuel González, periodista y exsenador, que se inscribió por el Partido Demócrata Colombiano y ya fue candidato al mismo cargo en 2023, cuando obtuvo 8.858 votos. Humberto Salazar, del Pacto Histórico, prometió un cambio de rumbo para Bucaramanga, criticando la baja ejecución del último Plan de Desarrollo y comprometiéndose a realizar obras en los próximos dos años.

El candidato Cristian Portilla, abogado y exsecretario privado de Beltrán, logró el aval principal del Partido de la U y el coaval del Centro Democrático, y basa su plataforma en los ejes de seguridad, reactivación económica y fortalecimiento institucional.

Otro de los postulados, Carlos Fernando Pérez, excontralor y avalado por ADA, es cercano a la familia Aguilar y prioriza la continuidad y ejecución del Plan de Desarrollo existente, enfatizando su experiencia de 25 años en el sector público.

Finalmente, Jhan Carlos Alvernia, con aval del Partido Liberal, se comprometió a gestionar nuevos recursos para obras y mantenimiento de instituciones educativas, destacando el legado de infraestructura del liberalismo en la ciudad.