Polo Polo acusó a Petro de “hipocresía” por operaciones militares con víctimas infantiles: “Es inmoral cuando lo hacen los demás”

El congresista señaló que el presidente Petro criticó acciones de Israel en Gaza, pero que en Colombia “más de 17 niños” murieron durante bombardeos a disidencias de las Farc

El representante a la Cámara
El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra Gustavo Petro por muerte de niños tras bombardeos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Durante una sesión de control político, la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde) presentó un balance actualizado sobre fallecimientos infantiles atribuidos a operaciones militares recientes.

De acuerdo con datos de Medicina Legal, el número de menores muertos tras bombardeos realizados por la fuerza pública alcanzaría los 17, superando las cifras divulgadas previamente.

La congresista explicó ante la Comisión Cuarta que se identificaron dos casos adicionales tras acciones ejecutadas en 2023 y 2024 en el municipio de Argelia, Cauca.

“Son 17 porque hay dos bombardeos más de los que no sabíamos y Medicina Legal tiene reportado que allí fallecieron dos menores”, explicó Juvinao.

Cathy Juvinao se le vuelve
Cathy Juvinao se le vuelve a ir con todo a Gustavo Petro - crédito Colprensa/Montaje Infobae

A la par, la congresista advirtió sobre la existencia de otros 25 casos vinculados directamente a uso de armas de fuego en enfrentamientos donde murieron menores, lo que elevaría el total a cuarenta y dos fallecidos durante la actual administración. El conteo por departamentos abarca Arauca, Atlántico, Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá y Huila.

Desde su curul, Juvinao denunció presunta falta de claridad en los reportes oficiales de las autoridades y urgió transparencia frente al impacto real de las maniobras bélicas donde niños y adolescentes resultaron víctimas.

Tras lo anterior, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo lanzó en redes sociales una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro, vinculado a señalamientos sobre acciones militares recientes ejecutadas por el gobierno colombiano.

Polo Polo llamó "hipócrita" a
Polo Polo llamó "hipócrita" a Gustavo Petro por niños muertos en Colombia tras bombardeo de las Farc - crédito @MiguelPoloP

En su mensaje publicado en la plataforma X, Polo Polo comparó la reacción de Petro ante los operativos militares en Gaza con las acciones emprendidas por fuerzas estatales en territorio nacional.

En el trino, Polo Polo expresó: “Petro acusaba a Israel de matar niños en Gaza cuando Netanyahu bombardeaba a Hamás, pero ahora le tocó tragarse su pacifismo hipócrita”.

Añadió que “su gobierno mató a más de 17 niños bombardeando disidencias de las Farc”. El congresista concluyó: “Es inmoral cuando lo hacen los demás, pero cuando lo hace él, NO”.

En otro trino, el representante Miguel Polo Polo utilizó sus redes sociales para lanzar una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro en relación con los jóvenes de la Primera Línea que permanecen en prisión.

“¿Entonces estos pelaos de la Primera Línea van a pasar varios años en la cárcel para que Petro, en estos cuatro años, se pusiera pelo, se estirara la cara y anduviera comiendo travestis en Portugal?”, expresó Polo Polo.

En su mensaje añadió: “Si alguien busca la definición perfecta de imbéciles, que mire esta foto”. Las declaraciones generaron amplia controversia en plataformas digitales.

Polo Polo se despachó contra
Polo Polo se despachó contra Petro por jóvenes de la Primera Línea - crédito @MiguelPoloP

Miguel Polo Polo irá a juicio por pedir “plomo”, presuntamente, a miembros de la extinta guerrilla del M-19

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avanzó con el proceso judicial contra el representante Miguel Polo Polo al rechazar la nulidad pedida por su defensa, considerando que el derecho de defensa permaneció intacto.

El tribunal enfatizó que la investigación está centrada en mensajes publicados por el congresista en sus perfiles oficiales, entre ellos una grabación en la que se observa la quema de una bandera asociada al M-19, acompañada del texto: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”

El congresista Miguel Polo Polo
El congresista Miguel Polo Polo compartió un video en que queman una bandera del m-19 - crédito @MiguelPoloP/X

El fallo recopila otros contenidos, como imágenes del rostro del presidente Gustavo Petro con símbolos relacionados al M-19, publicaciones donde Polo Polo asimiló figuras criminales y calificativos hacia integrantes de grupos armados.

“No sé qué diferencia hay entre Popeye y los asesinos del M-19, el ELN y las Farc. Todos son igual de criminales”, escribió el parlamentario en una de esas intervenciones. La Sala señaló que los mensajes poseen un tono amenazante, observándose tanto en redes como en foros públicos.

En la nueva etapa procesal, el alto tribunal citará como testigos a funcionarios, incluidos el mandatario nacional, la vicepresidenta Francia Márquez Mina y la senadora María José Pizarro. Paralelamente, Polo Polo enfrenta otra causa tras una denuncia del exdirector Gustavo Bolívar, quien lo acusa de injurias por vincularlo públicamente con grupos ilegales.

El representante a la Cámara cuestionó lo que sería un 'doble rasero' entre las actuaciones del alto tribunal en su contra y los procesos contra el presidente - crédito @MiguelPoloP/X

Polo Polo sostiene que los señalamientos son política y jurídicamente desproporcionados, alegando que forman parte legítima del debate público y el derecho a cuestionar figuras nacionales.

“¿Acaso los colombianos no somos libres para repudiar el terrorismo?”, dijo. El congresista lamentó lo que considera trato desigual frente al presidente y denunció hostigamiento desde el poder.

