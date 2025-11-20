Colombia

Paloma Valencia le pidió a Petro publicar los reportes financieros de su jefe de campaña Ricardo Roa: “No es suficiente que revele su cuenta personal”

La senadora del Centro Democrático reclama que la rendición de cuentas debe extenderse a todo el equipo y no limitarse a los datos personales del mandatario

Valencia pidió al presidente divulgar los movimientos financieros de su gerente de campaña, tras la publicación de un informe de la UIAF sobre sus cuentas, en medio de sospechas sobre el manejo de fondos durante la campaña - crédito Paloma Valencia/X

La senadora Paloma Valencia exigió al presidente Gustavo Petro que publique los reportes financieros de su gerente de campaña, Ricardo Roa, tras la reciente divulgación de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre las cuentas personales del mandatario.

A través de su cuenta oficial de X, Valencia manifestó: “Presidente @petrogustavo no es suficiente que revele los documentos de la UIAF sobre su cuenta personal, publique los reportes de su gerente de campaña Roa, durante su campaña”.

La congresista subrayó que la transparencia debe abarcar no solo las cuentas personales del presidente, sino también los movimientos financieros de su equipo de campaña, ante las especulaciones sobre el posible manejo irregular de fondos.

“El presidente Petro publicó los informes de la UIA sobre su cuenta personal, pero en realidad lo que se dice es del recibo de su campaña de dineros calientes. Y ahí es donde el presidente debiera despejar las dudas. Presidente, publique los informes de la UIA de las cuentas personales de Roa, su gerente de campaña, para que el país pueda tener la absoluta tranquilidad de que no se movieron millones de pesos como se especula”, reiteró Valencia en la misma red social.

La solicitud de la senadora se produjo después de que El Tiempo revelara un informe oficial de la Uiaf que detalla los movimientos bancarios de Gustavo Petro entre 2023 y 2025.

El documento, fechado el 17 de junio de 2025, fue elaborado a partir de alertas presentadas por la Presidencia y en el contexto de la inclusión del presidente y su familia en la Lista Clinton, así como de reportes internacionales sobre la primera dama, Verónica Alcocer, y la adquisición de aviones Gripen.

Paloma Valencia afirmó que a los indígenas que respeten las leyes se les darían todos los beneficios y a los que no, se les restringirían los recursos - crédito Colprensa

En respuesta a estos señalamientos, Petro expresó en su cuenta de X: “Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mí y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, he decidido que toda mi vida financiera, larga pero frugal, se publique”.

Según el informe divulgado por El Tiempo, la Uiaf realizó un seguimiento a las entradas, salidas y saldos de productos bancarios asociados al presidente, sin que se mencionara intercambio de información con otras jurisdicciones ni la existencia de cuentas en el exterior.

El reporte identificó doce cuentas de ahorro a nombre de Petro: seis en Scotiabank, tres en BBVA, una en el Banco Agrario, una en la Cooperativa Financiera Confiar y una en el Banco Sudameris. Sin embargo, solo dos de estas cuentas registraron actividad relevante durante el periodo analizado. Una de las cuentas más activas correspondía a una AFC, utilizada principalmente para abonos a una hipoteca de un inmueble en Hacienda Fontanar Acacia 7, en Chía.

En cuanto a los ingresos, el informe destaca un rubro denominado “abono domiciliación”, correspondiente a los desembolsos del Ministerio de Hacienda por concepto del salario presidencial. Estos giros sumaron más de 444 millones de pesos en 2023, cerca de 618 millones en 2024 y 205 millones hasta junio de 2025, para un total de 1.124 millones de pesos en el periodo revisado. El Tiempo aclaró que el informe no incluye datos de 2022.

Respecto a los egresos, la Uiaf detalló que las operaciones están respaldadas por el documento “BBVA DECLARACIÓN DE OPERACIONES EN EFECTIVO FORMA 43 (SIC)”. No obstante, la entidad bancaria no entregó justificantes para transacciones específicas por 9 millones de pesos el 7 de septiembre de 2023 ni para una salida de 5 millones el 14 de febrero de 2024, ambas realizadas en la sucursal del Congreso y autorizadas a terceros, cuyos nombres fueron parcialmente tachados antes de ser entregados al medio.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia/@UIAFColombia/X

El informe también indica que el 24 de febrero de 2025, Petro solicitó la cancelación de una tarjeta débito asignada a un tercero y autorizó a otra persona para disponer de fondos.

Entre los autorizados figuran Jesusita Quirós Gualteros, exsecretaria de Petro; Laura Sarabia, exjefa de gabinete y actual embajadora ante el Reino Unido; y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Los retiros en cajeros automáticos del BBVA se concentraron en puntos de Bogotá como Corferias, Colina Campestre, Centro Internacional, Fontibón, Avenida Chile, Puente Largo y Centro Andino, así como en sucursales de Cartagena, Riohacha y Santa Marta.

El análisis financiero también reflejó compras de euros por un monto cercano a 321 millones de pesos, pagos recurrentes de medicina prepagada con Colmédica, matrículas escolares en el Liceo Francés y adquisiciones en librerías, droguerías y marcas internacionales como Gucci Portugal, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti y Ralph Lauren.

La Uiaf hizo un seguimiento a las entradas, salidas y saldos en productos de captación bancarios asociados a Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Además, se identificaron desembolsos automáticos a favor de Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de la exesposa de Petro, Verónica Alcocer. Estas transferencias oscilaron entre 5 y 5.9 millones de pesos cada una. Plata Navas suscribió un contrato en diciembre de 2022 por 482 millones de pesos con la Presidencia, vigente hasta noviembre de 2024, para actividades logísticas y protocolarias. En este apartado también se menciona a Verónica Alcocer.

Como recomendación, el informe de la Uiaf sugiere que las autoridades bancarias consulten los registros de seguridad de las entidades financieras para identificar a quienes realizaron los retiros en cajeros automáticos y mediante PIN PAD, con el objetivo de esclarecer la trazabilidad de estas operaciones.

