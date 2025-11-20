Colombia

Martín Santos le contestó a Vicky Dávila: “Por ese odio es que tu campaña va en caída libre”

Las declaraciones de la periodista y precandidata presidencial sobre el “Petrosantismo” y Odebrecht generaron intensos comentarios en plataformas digitales

Martín Santos le respondió a
Martín Santos le respondió a Vicky Dávila y la invitó a enfocarse más en la campaña presidencial y no andar buscando pelea - crédito Montaje Infobae

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila protagonizó una nueva controversia política al responder directamente a Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, en redes sociales.

El intercambio inició después de que Santos compartiera un artículo referido a la campaña de Dávila, hecho que intensificó el debate sobre la polarización en la política colombiana.

Dávila envió un mensaje claro señalando: “Martín Santos, no se alegre mucho, nada está escrito y lo que sí no tiene futuro es el PETROSANTISMO…”.

En otro mensaje dirigido a Santos, la comunicadora agregó: “Eso sí, espero que su papá, Juan Manuel Santos, un día caiga y pague por Odebrecht y su reelección”.

Estas declaraciones circularon rápidamente en distintos espacios digitales, donde la precandidata reiteró su postura crítica frente a figuras de relevancia nacional.

En respuesta a la postura de Dávila, Martín Santos optó por un tono conciliador, criticando la estrategia de confrontación.

Hola Vicky, por ese odio es que tu campaña va en caída libre. Colombia no quiere más peleas, quiere propuestas", dijo.

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos le pidió a la precandidata enfocar más su campaña a la presidencia en proponer y no buscar peleas.

“Ojalá concentres esa energía en proponer en lugar de pelear. Fuerte abrazo y éxitos”, afirmó Santos, destacando el deseo social de superar disputas personales en favor del debate de ideas.

Este cruce entre Dávila y Santos subraya la relevancia de las redes sociales en la estrategia comunicativa de los líderes de opinión, así como la influencia de los asuntos judiciales sobre las percepciones en la campaña electoral.

