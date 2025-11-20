Colombia

María Fernanda Carrascal criticó comentario de Oviedo sobre baja en la natalidad: “El machismo solo nos concibe como incubadoras andantes”

La representante aseguró que responsabilizar a las mujeres por la reducción de los nacimientos es una visión reduccionista y machista

Guardar
La representante a la Cámara aseguró que las mujeres no deben tener hijos con el objetivo de sostener la economía en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

El precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo fue blanco de críticas por dar a conocer su opinión sobre la reducción de la natalidad en Colombia. Su postura se centra en la preocupación que genera la falta de niños y niñas en el país que posteriormente se conviertan en adultos productivos, capaces de sostener la economía.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), hubo una reducción del 31,3% en los nacimientos entre 2015 y 2024; ese año nacieron 453.901 bebés en Colombia, la tasa más baja registrada en el país en los últimos años. Además, entre enero y julio de 2025 hubo 243.870 nacimientos, lo que representa una disminución del 6,6%, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Oviedo, la situación es tan grave que en los próximos años empeorará y afectará notablemente la economía del país. En su explicación, indicó que la crisis recae sobre las mujeres, porque cada vez tienen menos hijos o no los tiene.

“En 2050 Colombia va a ser inviable. Queremos que seamos viejos, cuchos. Es supremamente peligroso, hay menos mujeres para parir en Colombia, desde 2018 décimos que hay menos mujeres en edad fértil”, señaló el aspirante, en conversación con la revista Semana.

María Fernanda Carrascal criticó la
María Fernanda Carrascal criticó la postura de Juan Daniel Oviedo sobre la reducción de la natalidad y aseguró que no se puede culpar a las mujeres - crédito @MafeCarrascal/X y Colprensa

El precandidato aseguró que es necesario procrear para que la situación en el país no se torne más complicada en el futuro, en el que se requerirá sostener a la población envejecida, que no está en condiciones para trabajar y mover la economía.

Vamos a tener retoños que se formen para producir, para financiar la mayor carga que implica la vejez de nuestra sociedad”, aseveró.

María Fernanda Carrascal rechazó comentarios de Oviedo

A través de un video publicado en sus redes sociales, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, cuyo trabajo legislativo se ha enfocado en los derechos de las mujeres, se pronunció sobre las declaraciones que dio Oviedo en la entrevista.

La congresista criticó el hecho de que se le esté tratando de endilgar la responsabilidad a las mujeres de “parir para arreglar la economía”. Desde su perspectiva, aunque la tasa de natalidad bajó porque las mujeres están tomando decisiones sobre la maternidad, culparlas no es adecuado.

María Fernanda Carrascal informó que
María Fernanda Carrascal informó que la reducción de la natalidad se está evidenciando en las adolescentes - crédito Pexels | Pixabay

Que la conclusión sea que es culpa de las mujeres es una mirada reduccionista, ignorante y machista. Si revisamos los datos, la reducción se explica en qué bajaron los embarazos adolescentes. Y eso, por supuesto, que es una buena noticia”, explicó.

De acuerdo con Carrascal, ahora, las adolescentes tienen la posibilidad de construir sus proyectos y sus vidas, postergando su maternidad. No obstante, esta situación está generando preocupación, pese a que es el resultado de la protección de los derechos de las menores de edad.

Como el machismo solo nos concibe como incubadoras andantes, las alarmas se prenden no por nuestros derechos, sino porque, según ellos, falta mano de obra para sostener el modelo económico”, detalló, indicando que para algunas personas, las mujeres no son ciudadanas; son un recurso reproductivo.

Pero, según precisó, el verdadero enfoque que se le debe dar a la problemática está en los motivos por los cuales las mujeres no quieren maternar. Indicó que el hecho de tener hijos muchas veces implica la pérdida de bienestar, de posibilidades de trabajo y de estabilidad.

Carrascal aseguró que se debe
Carrascal aseguró que se debe velar por el bienestar de las mujeres para que puedan maternar sin miedo - crédito Pixabay

Desde su perspectiva, en Colombia se instauró un modelo neoliberal que precarizó la vida y que mantiene condiciones indignas para las mujeres que deciden tener hijos. Insistió en que se deben adelantar políticas públicas y una economía que tenga en cuenta los derechos de las mujeres, sin que sean vistas como “incubadoras al servicio del mercado”.

En vez de responsabilizarnos, deberían preocuparse por cómo construimos un país donde las mujeres podamos vivir y maternar sin miedo, con estabilidad laboral, con derechos, con tiempo propio”, indicó.

Temas Relacionados

María Fernanda CarrascalJuan Daniel OviedoNatalidad en ColombiaNacimientos en ColombiaMujeresEmbarazosEconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Convocatoria de la Dian abre proceso con casi 2.000 vacantes: hay 140 cupos exclusivos para personas con discapacidad

Nuevas disposiciones legales y modalidades de ingreso marcan el inicio de una etapa que promete transformar el acceso al empleo público en Colombia

Convocatoria de la Dian abre

Petro explicó que no se detendrán los bombardeos, pese a la muerte de menores: “No estamos hablando de niños que pasaban por ahí”

El presidente afirmó en su alocución de la noche del 19 de noviembre que los jóvenes que murieron fueron reclutados, entrenados y armados para participar activamente en el conflicto armado

Petro explicó que no se

Junior de Barranquilla vs. Medellín EN VIVO, minuto a minuto de los cuadrangulares de Liga BetPlay: Didier Moreno abrió el marcador

Abriendo el grupo B, los dirigidos por Alfredo Arias quieren demostrar que son candidatos al título contra el mejor equipo de la reclasificación y que posee el “punto invisible”

Junior de Barranquilla vs. Medellín

Así operaban los grupos criminales La Esperanza y Perseo en Bogotá: droga en dulces y “turneros” que movían millones cada mes

Más de 20 meses de investigación permitieron identificar estructuras criminales y sus métodos para distribuir sustancias ilícitas en zonas residenciales y escolares

Así operaban los grupos criminales

Registrador nacional ordenó el traslado de funcionarios en Bucaramanga por elecciones atípicas: esta es la razón

La decisión de remover temporalmente a Janeth Rey Rey y Mónica Yolanda Rey Blanco responde a cuestionamientos sobre la legalidad en la postulación de Cristian Portilla

Registrador nacional ordenó el traslado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Las reinas que no clasificaron:

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Vanessa Pulgarín brilló en Miss Universo 2025 con su traje nacional: esta fue la inspiración para el atuendo

Colombia siempre enciende la pasarela de Miss Universe con sus trajes típicos: estos son los atuendos más impactantes

Paola Jara y Jessi Uribe derritieron las redes sociales con el anuncio del nacimiento de su hija, Emilia: estas son las primeras imágenes

Deportes

EN VIVO Junior de Barranquilla

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, minuto a minuto de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón va ganando

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna

La dolorosa razón por la que Daniel Muñoz abandonó la concentración de la selección Colombia en Estados Unidos