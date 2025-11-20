Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Hay polémica en Colombia por la muerte de menores en bombardeos del Ejército Nacional contra disidencias al mando de "Iván Mordisco" - crédito Verdad Abierta

Luego de que Medicina Legal confirmó que, en un bombardeo contra un campamento del Estado Mayor Central —disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”—, se registró la muerte de siete menores reclutados por ese grupo armado, en Colombia se ha generado un debate en torno a la protección de los menores víctimas del conflicto interno.

En su defensa, el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional indicaron que se ordenó el ataque debido a que se trataba de un grupo de más de 150 guerrilleros que estaba próximo a atacar un campamento del Ejército Nacional en el que había alrededor de 20 uniformados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que ha generado sorpresa que, en diálogo con Noticias RCN, un agente que participó del bombardeo reveló que, además del riesgo de los uniformados, otro aspecto que se priorizó en el ataque fue la presencia de varios altos mandos de las disidencias.

“Logramos obtener información gracias a colaboradores de la estructura, que generamos el acercamiento, nos brindan información, nos permiten conocer que en el lugar se encuentran alias Pescado, alias Yimy Martínez, alias Gerson y alias Pardo”, declaró el uniformado.

El mandatario afirmó que priorizó la vida de los uniformados que estaban en peligro - crédito Reuters

El agente, cuya identidad no fue revelada, indicó que en el sitio había presencia de más de 150 personas armadas, que vestían prendas militares y tenían en su poder armas largas.

A nivel de inteligencia, se presume que la presencia de los guerrilleros se debía a una orden por parte de “Iván Mordisco” para atacar a la fuerza pública en el Guaviare.

Sobre la ubicación precisa del lugar en el que estaba el campamento, el agente reveló que recibieron información precisa por parte de colaboradores sobre la zona en la que estaban ubicados los guerrilleros.

En ese sentido, aseguró que les indicaron que los cabecillas mencionados habían llegado desde el Cauca y Arauca para “reorganizar las estructuras para generar componentes armados que ayuden en las confrontaciones que liaran ellos contra alias Calarcá”.

Luego del bombardeo, "Iván Mordisco" reapareció para responsabilizar al Estado colombiano por las futuras acciones de las disidencias - crédito Captura de pantalla

Después del ataque, los investigadores ingresaron al campamento de las disidencias y allí encontraron armamento, explosivos, brazaletes alusivos al grupo armado y productos de uso personal, principalmente de aseo.

El agente afirmó que en el lugar se identificó un arma que sería de alias Yimy, presunto autor intelectual de varios ataques contra la fuerza pública y la población civil en el municipio de Calamar, en Bolívar.

Debido a la poca infraestructura que se encontró en el campamento, se presume que funcionaba como un punto estratégico para reorganizarse tras las confrontaciones con el ejército o los demás grupos armados que tiene presencia en la zona.

El bombardeo en Guaviare dejó siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar - crédito AP

En medio de la polémica, desde el Ministerio de Defensa justificaron la aprobación del bombardeo mediante un comunicado en el que resaltaron que se priorizó la vida de los soldados que podían ser atacados.

“La decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados”.

De la misma forma, el ministro Pedro Sánchez resaltó el arsenal de guerra que fue encontrado en el lugar, con el que iban a atentar contra la población en el Guaviare.

“La peligrosidad de esta estructura criminal y la magnitud de la amenaza neutralizada se evidencia en el abundante material de guerra incautado en el lugar de los hechos, que incluye: 6 ametralladoras, 24 fusiles, 3 morteros, cerca de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal y otro material de guerra”.