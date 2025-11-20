Laura Ojeda denunció que Day Vásquez la amenazó con “divulgar fotos y videos íntimos” de ella: esto dijo la pareja de Nicolás Petro

Laura Ojeda estalló contra Day Vásquez por presuntamente poseer contenido íntimo de ella y de Nicolás Petro - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

La polémica que envuelve a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, y Day Vásquez, su expareja, dio un nuevo giro inesperado con una nueva acusación lanzada por Laura Ojeda —actual pareja del exdiputado del Atlántico y madre de su hijo—.

En un mensaje publicado en redes sociales, Laura Ojeda denunció que Day Vásquez la habría amenazado con hacer públicos videos y fotografías íntimas que, según ella, aún posee la exesposa de Nicolás Petro. Las declaraciones de la nuera del jefe de Estado pusieron aún más presión sobre la tensa relación entre las figuras políticas, al convertir un asunto personal en un tema de interés nacional.

“Ante las amenazas de Day Vásquez de divulgar fotos y videos íntimos míos que aún tiene en su poder, evidencias que pronto conocerán”, escribió Ojeda en un post en X que rápidamente se viralizó.

Laura Ojeda denuncia amenazas de filtración de videos íntimos

La acusación se refiere a una supuesta amenaza de Vásquez de hacer públicos materiales comprometidos relacionados con Ojeda, pues la publicación de la barranquillera no solo denunció este acto, sino que trajo a la luz un acuerdo de confidencialidad que, según ella, Nicolás Petro Burgos había propuesto en un intento de proteger la información personal de ambas partes involucradas.

La denuncia de Ojeda se remonta a un documento de confidencialidad que, según ella, nunca fue firmado. “Nicolás propuso un acuerdo de confidencialidad (Documento que se realizó, pero nunca se firmó). Este es el verdadero acuerdo de confidencialidad al que se refiere”, explicó en su mensaje.

En su publicación, Laura también adjuntó dos imágenes que muestran un acuerdo de confidencialidad entre ella y Day Vásquez, fechado en noviembre de 2022, en el cual ambas partes se comprometían a mantener en reserva cualquier información privada.

El acuerdo, titulado ‘Acuerdo de Confidencialidad Celebrado entre Daysuris del Carmen Vásquez Castro y Laura Andrea Ojeda Estupiñán’, estipulaba que ambas partes debían preservar la intimidad de la información a la que pudieran acceder y no divulgarla bajo ninguna circunstancia; sin embargo, según Ojeda, las amenazas de Day violó los términos de ese acuerdo, lo que la llevó a hacer pública la situación.

Además, Laura Ojeda señaló que la las autoridades no tomó medidas respecto a este posible delito, lo que aumenta la preocupación por la falta de acción institucional: “Delito que nunca ha investigado la @FiscaliaCol y por el cual no obtuvo el principio de oportunidad (sic)”.

Las declaraciones de Ojeda surgieron después de que la cadena radical La FM informara que Vásquez había recibido un mensaje de un desconocido, que la alertó sobre la posible filtración de fotos privadas suyas, por lo que la barranquillera insistió en que el único que posee ese material es su exmarido, lo que avivó aún más la disputa entre ambos.

La situación se agravó cuando Vásquez compartió una captura de pantalla de una conversación privada en la que proponía Nicolás Petro firmar un acuerdo de confidencialidad para salvaguardar su privacidad.

En respuesta a la propuesta, Petro Burgos dijo: “Yo no tengo nada que ocultar”, a lo que Vásquez contestó: “Tú tienes cosas mías y yo también tengo cosas tuyas”.

La disputa por la privacidad y el conflicto personal

La relación entre Laura Ojeda, Nicolás Petro y Day Vásquez está marcada por una serie de conflictos personales y judiciales que provocaron atención mediática. Tras la separación de hecho entre el hijo del presidente Gustavo Petro y Day Vásquez (sin que se haya formalizado legalmente), la revelación de una nueva relación del líder con Laura Ojeda provocó tensiones.

A finales de 2022,se conoció que Petro Burgos había sido infiel durante su matrimonio con Laura Ojeda, esto habría provocado una especie de venganza por parte de Day, aunque luego negó dicha acusación, ya que luego de su separación reveló ante medios nacionales lo que describió como comportamientos irregulares de su exesposo durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Ante esto, la Fiscalía abrió una investigación contra Nicolás Petro Burgos por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con Day Vásquez como testigo clave en el caso; sin embargo, paralelamente, ella fue vinculada a otro proceso judicial por la divulgación no autorizada de datos personales de Laura Ojeda.

Se le acusó de haber accedido a información privada sin el consentimiento de Ojeda, ya que, según se mencionó, en ese supuesto contexto de infidelidad, Day habría hackeado el celular de Ojeda para obtener pruebas de la supuesta traición.

Por esta razón, se especula que ella podría tener videos privados en los que aparece Laura Ojeda. A pesar de que había amenazado con poseer “cosas” relacionadas con Nicolás Petro, lo cierto es que dicho material podría afectar a Ojeda, lo que explica las declaraciones de la nuera del presidente.