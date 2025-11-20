Colombia

Capturado en Perú alias “Mamadeo”: líder del Tren de Aragua que era uno de los más buscados en Colombia

Su captura se dio en Chimbote, Perú, en un operativo conjunto con la Policía de Colombia y la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión

Guardar
La captura de alias Mamadeo
La captura de alias Mamadeo se dio en Perú - crédito Policía Nacional

La reciente captura de Keiber Oscaiber Torres, conocido como alias Mamadeo, en la provincia de Chimbote, departamento de Áncash, Perú, representa un golpe contra la estructura criminal que venía sembrando el terror en Casanare.

Este individuo, de 28 años, era el principal objetivo de las autoridades en la región, luego de consolidarse como cabecilla de la red de sicarios del Tren de Aragua y del grupo de delincuencia común organizada Yaracuy, ambos responsables de una ola de homicidios, extorsiones y amenazas en Yopal extendiéndose a municipios como Maní, Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, Aguazul y Villanueva.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La operación que permitió su detención fue resultado de una articulación internacional entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE).

Este fue el momento en el que el gobernador de Casanare ofreció la recompensa por alias "mamadeo" - crédito César Ortiz Zorro / Facebook

Gracias a este mecanismo de cooperación, se compartió información técnica clave que facilitó la localización y captura de Torres, quien era buscado activamente por la justicia colombiana bajo cargos de homicidio, concierto para delinquir, tentativa de homicidio y tráfico de armas y municiones. Sobre él pesaba una Circular Azul de Interpol que facilitó su búsqueda e identificación.

Durante el procedimiento, alias ‘Mamadeo’ fue aprehendido junto a otros tres integrantes de la organización, que en territorio peruano operaba bajo el nombre de ‘Los Espartanos’.

En el momento de la detención, las autoridades incautaron un arma de fuego, una motocicleta y diversos elementos probatorios vinculados a actividades extorsivas en Perú.

Las investigaciones establecieron que, tras su salida de Colombia en agosto de 2025, Torres continuó coordinando actividades criminales desde el exterior, manteniendo el control sobre su red en Casanare y extendiendo su accionar a través de un esquema de “outsourcing criminal”, delegando actos de constreñimiento y amenazas a otros individuos.

El impacto de la estructura liderada por ‘Mamadeo’ se sintió especialmente entre los gremios de comerciantes y transportadores de Yopal, quienes fueron víctimas de extorsión e intimidación.

La organización exigía pagos ilegales, conocidos como “vacunas”, y recurría a ataques con armas de fuego contra quienes se negaban a pagar.

Estos fueron algunos de los
Estos fueron algunos de los elementos incautados con lo que delinquían en Perú - crédito Policía Nacional

Según el perfil criminal entregado por las autoridades, la red ejercía presión enviando videos intimidatorios y disparando contra las fachadas de locales comerciales, especialmente en el sector de la carrera 20 con calle 22 en Yopal.

Las autoridades también vinculan a ‘Mamadeo’ con el reclutamiento de ciudadanos venezolanos en la Orinoquía colombiana, a quienes, en caso de negarse a colaborar, asesinaba.

El cerco institucional sobre Torres se estrechó en octubre de 2025, cuando el Ministerio de Defensa de Colombia y la Gobernación de Casanare incrementaron la recompensa por información que condujera a su captura hasta 120 millones de pesos.

El coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía de Casanare, subrayó que estas acciones fueron determinantes para lograr la plena identificación y posterior aprehensión del delincuente.

Esta medida aceleró el flujo de datos relevantes y permitió su inclusión en el cartel de los más buscados de la policía, así como la difusión de su perfil a través de Interpol. El coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía de Casanare, subrayó que estas acciones fueron determinantes para lograr la plena identificación y posterior aprehensión del delincuente.

La policía, el Ministerio de
La policía, el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Casanare ofrecieron una recompensa de hasta 120.000.000 millones de pesos - crédito Policía Nacional

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, destacó que el capturado ya está colaborando con la justicia y entregando información valiosa. Además, advirtió que los socios de Torres están plenamente identificados y solicitó a la Fuerza Pública desplegar toda su capacidad operativa para desarticular por completo esta red que ha generado temor en la región.

La Policía reiteró el llamado a la comunidad para aportar información que permita ubicar a los integrantes restantes de la red.

Temas Relacionados

Captura alias mamadeoCapturado alias mamadeo en PerúPolicía de ColombiaTren de AraguaColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día resultados 20 de noviembre de 2025

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados 20 de

Sala Plena del Consejo Nacional Electoral tuvo que cancelar sesión crucial para la campaña de Gustavo Petro: este es el insólito motivo

El organismo electoral, que tenía previsto votar la ponencia que pide sanciones a la aspiración del presidente de la República, no pudo avanzar en la jornada programada

Sala Plena del Consejo Nacional

Resultados de la Lotería del Chontico día de hoy, jueves 20 de noviembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados de la Lotería del

Definen la fecha en que se conocerá la condena que deberá pagar el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

La Corte Suprema leerá la sentencia contra el exdirector de la Policía Nacional, declarado responsable de intervenir ilegalmente en un proceso penal para favorecer a un empresario

Definen la fecha en que

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

La creadora de contenido no se quedó callada y lanzó varias indirectas sobre el enfrentamiento musical, provocando una avalancha de comentarios y reacciones

Juliana Calderón mostró su apoyo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así fue el crimen del

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón mostró su apoyo

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

Modelo trans se pronunció en sus redes sociales tras ser involucrada con Blessd en la tiradera de Pirlo: “Mucho drama”

Sara Uribe dio reveló cuáles son las 5 cosas no sexuales que le excitan de un hombre: “Ah no, hazme tuya”

Filtran el nombre de la próxima eliminada en ‘MasterChef Celebrity’ y sorprende a los seguidores por ser una de las favoritas para la final

Yeferson Cossio pidió disculpas por insultar a tiktoker que no entró a su discoteca y así reaccionó ella: “Ese que me humilló, me pisoteó y me ultrajó en sus redes sociales”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

El Pibe Valderrama pidió convocar a figura de la selección Colombia para el Mundial 2026: de quién se trata

Así quedarían los grupos del Mundial: Colombia enfrentaría a campeón del mundo, según la Inteligencia Artificial

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi, lesionado en fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando