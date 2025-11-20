Dos capturados dejó mega operativo al sur de Bogotá que pretendía recuperar parte del espacio público

Recuperación de espacio público en Bogotá dejó dos capturados - crédito Secretaría de Seguridad

La recuperación del espacio público en la avenida Primero de Mayo, ubicada en la localidad de Antonio Nariño, avanzó de manera significativa tras un operativo de gran escala que movilizó a más de ochenta uniformados de la Policía Metropolitana y a funcionarios de diversas entidades distritales.

Durante más de cinco horas, las autoridades intervinieron uno de los tramos más afectados por la ocupación indebida de andenes, donde talleres y compraventas de motocicletas habían extendido sus actividades sobre la vía peatonal.

El despliegue comenzó con incidentes que requirieron la intervención inmediata de la Policía.

Dos personas agredieron a funcionarios públicos encargados de las labores de recuperación, lo que llevó a su captura. Ambas serán procesadas por el delito de agresión contra servidor público, según informaron las autoridades.

Este hecho no detuvo el avance del operativo, que continuó con la participación coordinada de las secretarías de Seguridad, Gobierno, Movilidad, Dadep, la Alcaldía Local y Migración Colombia.

A lo largo de la jornada, los equipos de inspección, vigilancia y control, respaldados por la Policía, procedieron al sellamiento de once establecimientos comerciales que utilizaban el espacio público como extensión de sus actividades.

Esta medida formó parte de una estrategia integral para restituir el uso peatonal de la zona y frenar la apropiación irregular de los andenes.

La Secretaría de Movilidad también tuvo un papel destacado al imponer ciento cinco comparendos y ordenar la inmovilización de diecisiete vehículos, entre motocicletas y automóviles, que se encontraban estacionados en lugares no autorizados.

Estas acciones se sumaron a la recuperación de 1200 metros lineales de espacio público entre las carreras treinta y veintisiete, un sector identificado como uno de los más críticos de la Primero de Mayo.

Con este operativo, las autoridades buscan no solo restablecer el tránsito peatonal, sino también fortalecer la seguridad y la movilidad en una de las avenidas más transitadas del suroriente de Bogotá.

Así operaban los grupos criminales La Esperanza y Perseo en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló los grupos criminales La Esperanza y Perseo, responsables del tráfico de drogas en las localidades de Bosa y Suba, tras una investigación de más de 20 meses que permitió la captura de 23 personas y la afectación de más de $200 millones mensuales en rentas ilícitas.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de 60 gramos de marihuana, 84 gramos de bazuco, 220 gramos de marihuana, 22 dosis de bazuco, 11 celulares, un revólver calibre 38 y una pistola traumática.

Los delincuentes operaban en parques y entornos escolares - crédito Policía Bogotá

Además, se identificó que los integrantes de Perseo utilizaban envolturas de dulces para distribuir drogas en parques y zonas cercanas a centros educativos, y empleaban la fachada de cuidadores y lavadores de carros para encubrir sus actividades.

En el caso de La Esperanza, el cabecilla alias Daniel coordinaba la adquisición y distribución de estupefacientes, mientras que otros miembros, como alias Cuñado y alias La Flaca, gestionaban la entrega a expendedores en el barrio San Martin de Bosa.

Los detenidos presentaban antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y homicidio, y se les atribuyen al menos tres asesinatos por disputas territoriales. Nueve de los capturados recibieron medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Comandante de la Policía Metropolitana relató el modus operandi de los delincuentes - crédito Policía Bogotá

Por su parte, la estructura de Perseo operaba en los barrios La Gaitana, Tibabuyes, Occidental Carolina y Berlín.

Entre los capturados figuran los líderes alias Benja y La Patrona, responsables del transporte de drogas desde Ciudad Bolívar, y alias Gasper o Santa Fe, encargado de las finanzas. A uno de los miembros se le atribuye un doble homicidio en el barrio La Estrella de Suba. Todos los detenidos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo que va de 2025, se han desarticulado ocho bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, con 6.340 personas capturadas y el decomiso de más de 7,9 toneladas de marihuana, 300 kilos de bazuco y 257 kilos de cocaína.