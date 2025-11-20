Colombia

Hombre fingió ser mujer para abusar de una menor de edad: luego la extorsionaba para no revelar fotos

El procesado se hizo pasar por mujer en las redes para engañar a una menor de edad y abusar de ella y extorsionarla, en hechos ocurridos en San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín

Guardar
Un joven de 25 años
Un joven de 25 años fue sentenciado tras hacerse pasar por mujer en redes sociales para engañar a una menor, obtener material íntimo y luego exigirle dinero bajo amenazas, según la Fiscalía General de la Nación - crédito Pexels

Un juez de Medellín impuso una condena a 14 años de prisión a Juan Esteban Palacios Cuesta, de 25 años, tras hallarlo culpable de abuso sexual a menor y extorsión digital.

El caso involucró a una adolescente de 14 años, a quien el condenado engañó haciéndose pasar por mujer en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2024 en el barrio El Limonar, corregimiento San Antonio de Prado, al suroccidente de Medellín, según se informó desde la Fiscalía.

La sentencia, dictada por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Medellín, está en proceso de apelación.

De acuerdo con la información recopilada por medio nacionales, Palacios Cuesta contactó a la adolescente a través de una red social, presentándose como una mujer.

La Fiscalía General de la Nación detalló que, tras varios días de conversación, el hombre logró ganarse la confianza de la menor, quien creyó estar interactuando con una amiga.

La justicia halló responsable a
La justicia halló responsable a un hombre que contactó a una adolescente en línea, la manipuló para obtener imágenes privadas y posteriormente la amenazó y agredió, según informaron autoridades y medios nacionales - crédito Fiscalía General de la Nación

Una vez establecida la relación de confianza, el hombre persuadió a la víctima para que le enviara fotos y videos íntimos. La Fiscalía demostró que, posteriormente, Palacios Cuesta amenazó a la menor con publicar ese material si no accedía a mantener relaciones sexuales con él.

Ante la presión y las amenazas, la adolescente acudió a un apartamento donde fue abusada sexualmente de manera violenta, según confirmaron las autoridades a La Fm.

Tras el abuso, la situación de la víctima se agravó. El Colombiano informó que Palacios Cuesta exigió dinero a la menor a cambio de borrar las imágenes comprometedoras. “Después del abuso sexual, el hombre le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos. Los investigadores determinaron que la adolescente alcanzó a consignar 50.000 pesos, de una suma total de 200.000 pesos exigida”, explicó la Fiscalía.

La adolescente, ante la persistencia de las amenazas, logró entregar parte del dinero solicitado.

La denuncia fue presentada por la víctima y sus padres, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación.

La justicia halló responsable a
La justicia halló responsable a un hombre que contactó a una adolescente en línea, la manipuló para obtener imágenes privadas y posteriormente la amenazó y agredió, según informaron autoridades y medios nacionales - crédito Camila Díaz / Colprensa

La captura de Palacios Cuesta se realizó el 7 de agosto de 2024 en el mismo corregimiento donde ocurrieron los hechos. El proceso judicial enfrentó dificultades en la legalización de la captura, y el acusado no aceptó los cargos ante el juez 4 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín. Finalmente, tras más de un año de audiencias, el Juzgado 23 Penal del Circuito de Medellín dictó la condena de 14 años de prisión.

Actualmente, Palacios Cuesta permanece privado de la libertad en un centro carcelario, cumpliendo la pena impuesta.

La sentencia corresponde a una primera instancia, ya que la defensa del condenado presentó recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que deberá revisar el caso y decidir si mantiene, modifica o revoca la medida.

Colegio Codema suspende clases tras denuncia de abuso sexual en Kennedy

La suspensión de clases en el Colegio Codema de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, se produjo tras la denuncia de un presunto abuso sexual contra una estudiante de séptimo grado, según informaron padres de familia el jueves 23 de octubre.

La medida fue adoptada luego de que la comunidad educativa conociera la acusación y exigiera acciones inmediatas.La Secretaría de Educación del Distrito activó de forma urgente la ruta integral de atención, brindando acompañamiento psicológico, jurídico y social a la menor, su familia y la comunidad educativa.

La entidad aseguró que realiza las verificaciones pertinentes junto con las autoridades competentes y reiteró su rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia, subrayando que la prioridad es garantizar una atención integral y respetuosa, siempre dentro del respeto al debido proceso y conforme a la legislación vigente.

Comunicado Colegio Codema de Bogotá
Comunicado Colegio Codema de Bogotá sobre presunto caso de abuso sexual - crédito Colegio Codema I.E.D/Facebook

En paralelo, la Secretaría de Seguridad confirmó la coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General de la Nación para proteger a la menor y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La información preliminar indica que la joven habría sido víctima de abuso por parte de otros alumnos del mismo colegio.A pesar de la gravedad de la denuncia, la institución educativa comunicó que el viernes 24 de octubre las actividades académicas se desarrollarían con normalidad: “Una vez coordinados todos los apoyos, informamos que el viernes 24 de octubre habrá normalidad académica en la institución. Todas las actividades programadas serán desarrolladas según lo proyectado”.

Temas Relacionados

Abuso sexual a menorJuan Esteban Palacios CuestaExtorsión digitalMedellínFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de apertura del dólar en Colombia este 20 de noviembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Joseba Grajales, presidente de Grupo Keralty, le respondió a Petro señalamientos de alocución presidencial: “Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba”

El ejecutivo de la EPS publicó una carta a la opinión pública en la que apeló a “la ironía” en contra Gustavo Petro, que debió rectificarse con Grajales por catalogarlo como “criminal”

Joseba Grajales, presidente de Grupo

Colombianos no pueden creer el verdadero sabor de este popular ponqué: “el empaque siempre indicó el sabor”

Incluso consumidores habituales del producto afirmaron no tener conocimiento sobre el suave sabor a naranja de este postre

Colombianos no pueden creer el

Paloma Valencia pide a Petro que publique los reportes de Ricardo Roa: “No es suficiente que revele su cuenta personal”

La senadora del Centro Democrático reclama que la rendición de cuentas debe extenderse a todo el equipo y no limitarse a los datos personales del mandatario

Paloma Valencia pide a Petro

Yeferson Cossio arremetió contra la tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca y le subió el sueldo al guarda

El creador de contenido reaccionó a las declaraciones de Fernanda que denunció en las redes sociales no haber recibido un buen trato por el personal de la discoteca del ‘influencer’ paisa en Bogotá

Yeferson Cossio arremetió contra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio arremetió contra la

Yeferson Cossio arremetió contra la tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca y le subió el sueldo al guarda

Miss Universe 2025: hora y dónde ver en Colombia la elección y coronación con la participación de Vanessa Pulgarín

Pirlo lanzó ‘tiradera’ a Blessd y lo señaló de tener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans: “El bendito” le respondió

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Deportes

Así va la reclasificación de

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna