Colombia

Andrés Cepeda debió modificar una de sus fechas en Barranquilla por protestas: qué fue lo que pasó

El cantante bogotano aseguró que por motivos de seguridad del público que asistiría al evento, prefiere adelantar la fecha con los organizadores en un único evento y evitar contratiempos

Guardar
Andrés Cepeda anunció una nueva
Andrés Cepeda anunció una nueva gira por seis ciudades de Colombia - crédito @gabo_gomez/Instagram

El cambio de lugar y fecha para los conciertos de Andrés Cepeda en Barranquilla responde a la necesidad de proteger la seguridad tanto del público como del equipo técnico.

El propio cantautor colombiano explicó las razones en un mensaje difundido a sus seguidores.

“Debido a una situación de orden público en la Universidad del Atlántico, nuestro empresario se ve obligado a reprogramar nuestros conciertos en Barranquilla”, afirmó, haciendo énfasis en que la tranquilidad de todos era la prioridad principal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El bogotano tenía dos presentaciones
El bogotano tenía dos presentaciones en la arenosa y decidió reunir a todos en un mismo evento por el parto indefinido de la Universidad del Atlántico - crédito REUTERS/Ronda Churchill

Según la información oficial difundida por medios de comunicación como El Heraldo, el espectáculo que estaba previsto en dos turnos para el sábado 22 de noviembre, en el tradicional teatro universitario, se unifica en una sola fecha.

De este modo, la presentación exclusiva se traslada al viernes 21 de noviembre a las 8:00 p. m., y tendrá lugar en el Salón Jumbo del Country Club.

Además, las entradas adquiridas para cualquiera de las funciones del sábado seguirán siendo válidas para el nuevo evento, sin que los asistentes deban realizar ningún trámite extra.

Durante el anuncio, Cepeda también aprovechó para reiterar la convocatoria: “Recuerden, viernes 21 de noviembre vamos a celebrar nuestro Grammy, nos vemos para cantar”, en alusión a su más reciente logro profesional y la intención de compartirlo con el público barranquillero.

El cantautor colombiano Andrés Cepeda
El cantautor colombiano Andrés Cepeda espera celebrar con sus seguidores un nuevo reconocimiento por los Grammy Latinos - crédito EFE/ Blanca Escriche

Para quienes requieran cambios o información adicional, los organizadores han recordado que los canales oficiales de atención siguen activos y disponibles para resolver dudas relacionadas con la reprogramación de la función en la ciudad.

Qué género no grabaría el bogotano

Andrés Cepeda se ha mantenido fiel a su estilo musical a lo largo de más de tres décadas de carrera. En una entrevista con Los 40 Colombia, el artista reafirmó su compromiso con los géneros de bolero y balada, estilos que considera parte esencial de su trayectoria y que siempre estarán presentes en su catálogo.

Durante la conversación, Cepeda abordó la pregunta recurrente sobre la posibilidad de incursionar en otros géneros, en particular el reguetón. De manera enfática, el cantante descartó grabar en ese género, explicando que no se identifica con lo urbano y que prefiere no involucrarse en propuestas musicales que no domina.

El cantante bogotano fue contundente con la idea de grabar reguetón - crédito @los40colombia / TikTok

Para él, incursionar en el reguetón sería como ponerse “un traje que no le queda”, razón por la cual prefiere mantenerse al margen, priorizando el respeto tanto por ese público como por los artistas que representan ese movimiento.

Cepeda resaltó que nunca ha sentido presión por parte de sus sellos discográficos para grabar otros géneros. Detalló que, en sus tres contratos discográficos, ha contado con el apoyo de personas que entienden y valoran su identidad artística, aspecto que le ha permitido conservar la coherencia en su propuesta musical.

Aunque ha recibido propuestas de colaboración con músicos de otros estilos, el cantante ha declinado algunas de ellas por no sentirse cómodo ni ver compatibilidad artística, siempre aplicando la diplomacia y el respeto en sus respuestas.

En la misma entrevista, Cepeda compartió una anécdota relacionada con uno de sus mayores éxitos: “Embrujo”.

Inicialmente, consideró no incluir esa canción en su primer álbum, ya que se trataba de una ranchera, estilo diferente a los boleros predominantes en ese trabajo.

Andrés Cepeda ha preferido mantenerse
Andrés Cepeda ha preferido mantenerse al margen de géneros como el urbano y las rancheras - crédito Colprensa

Sin embargo, tras la sugerencia de una persona de la disquera, decidió grabarla y adaptarla a su propio estilo. Con el tiempo, “Embrujo” se convirtió en una de las canciones más interpretadas y emblemáticas de su carrera.

El testimonio de Andrés Cepeda menciona la importancia de la autenticidad artística y la coherencia en la carrera musical. A pesar de la tendencia de las disqueras a incentivar a sus artistas para incursionar en nuevos géneros, Cepeda defiende su decisión de permanecer en el ámbito donde se siente identificado y competente.

Temas Relacionados

Andrés CepedaAndrés Cepeda en BarranquillaConcierto de Andrés CepedaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo verdolaga y los Diablos Rojos, de Cali, pero esta vez en el Atanasio Girardot, de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Hay siete tipos de bosques con opción de acampar en dos municipios de Cundinamarca: este es el parque natural cerca de Bogotá

La proximidad a la capital facilita una escapada para quienes buscan descanso y aventura sin alejarse demasiado y sin pagar peajes

Hay siete tipos de bosques

Cuánto vale un Tesla en Estados Unidos vs. Colombia y por qué los precios en el país resultan sorprendentemente más bajos que en el mercado estadounidense

La llegada de Tesla al país destapó una sorpresa inesperada: todos los modelos disponibles son más baratos en Colombia que en Estados Unidos, incluso usando precios reales con impuestos

Cuánto vale un Tesla en

Controversia por millonario pago de la Cancillería a ministra (e) Irene Vélez tras haberse anulado su cargo diplomático en Londres

La ministra encargada de Ambiente recibió cerca de setenta millones de pesos de la Cancillería, pese a que su designación como cónsul en Londres fue anulada por decisión judicial

Controversia por millonario pago de

Abren investigación disciplinaria contra Miguel Ángel del Río por su actuación en caso Garcés Carabalí, acusado de violencia intrafamiliar

La Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá abrió una investigación disciplinaria contra el abogado, defensor del exembajador en Ghana Daniel Garcés Carabalí, acusado de violencia intrafamiliar

Abren investigación disciplinaria contra Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Policía atribuyó el secuestro del

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

La emotiva despedida de Claudia

La emotiva despedida de Claudia Bahamón a Pichingo tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Eres alegría pura”

De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

Westcol explicó video viral en el que se ve quejándose de la música de Feid: “Estoy ofendido”

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al confesar que se sometió a una nueva cirugía en los senos: “Me dolía mucho”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi, lesionado en fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

Presidente Petro felicitó a Saeta, la marca deportiva colombiana que vestirá a la selección de Haití en el Mundial de 2026: “Ayudar es la clave”

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios