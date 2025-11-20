Aida Victoria aclaró lo que piensa del parecido de su hijo con ‘El Agropecuario’: “Me atacaría si le encontraras parecido al hijo mío con el marido tuyo”

La creadora de contenido dijo que es obvio que se parezca al agropecuario porque es su papá - crédito @enlamovidacol/IG

Las recientes diferencias entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, apodado “el rey de los Agropecuarios”, han incrementado la atención en torno a sus interacciones públicas tras el nacimiento de su hijo Emiliano.

La creadora de contenido originaria de Barranquilla, decidió referirse a los comentarios sobre la paternidad y la relación genética del menor, luego de ser cuestionada en redes sociales acerca del parecido físico entre Emiliano y su padre.

Ante estas comparaciones, Merlano fue contundente: “Nena, a quién más se va a parecer el hijo mío si no es al pae!”, respondió a través de sus InstaStories.

La barranquillera sumó a su hijo para una publicidad en la que apareció disfrazada de hada - crédito @aidavictoriam/Instagram

Las tensiones no permanecieron únicamente en el terreno personal. En diversas plataformas, Merlano ha sostenido que Tejada no ha asumido las obligaciones propias de la paternidad y que su actitud hacia ella durante el tiempo de relación estuvo marcada por el maltrato verbal.

Frente a estas afirmaciones, Tejada desestimó las acusaciones e interpretó estos señalamientos como parte de una campaña de desprestigio. Según el propio Tejada, esta sería una dinámica que Merlano ya habría aplicado anteriormente contra otras exparejas.

En el debate sobre el involucramiento paterno y la influencia genética, Merlano profundizó en los argumentos que sustentan su perspectiva.

A propósito de la insistencia de sus seguidores en remarcar el parecido físico de Emiliano con Tejada, la creadora de contenido puntualizó: “Nena, yo me atacaría si tú le encontraras parecido al hijo mío con el marido tuyo”.

Aida Victoria Merlano narra con honestidad y humor su experiencia de parto natural - crédito aidavictoriam / Instagram

Además, matizó el significado de la frase ‘ese niño es igualito a su papá’, y en tono irónico relativizó la importancia del parentesco visible: “El donante te da los genes, la educación la pones tú. Cosas en las que no me he equivocado: en comprar esto y en elegirle los genes al hijo mío”, expresó abiertamente en sus redes sociales.

La controversia se ha reflejado en la opinión pública, donde las intervenciones de ambos continúan avivando el debate acerca de los roles parentales y los límites del escrutinio digital frente a la vida íntima.

Cada declaración provoca reacciones divididas sobre la responsabilidad de los padres y el uso de plataformas sociales para ventilar conflictos familiares.

Aida Victoria Merlano vuelve a las redes sociales y explica la razón de su ausencia - crédito @aidavictoriam/IG

Al margen de las acusaciones cruzadas, el caso deja comentarios de los seguidores de Merlano y Tejada, con mensajes de los cuales destacan: “Por más que trate de ocultarlo, el niño se parece a su padre y ese será el recuerdo de esa relación”; “al que no quiere caldo se le dan dos tazas y ella tendrá una parte de su ex para siempre en su vida”; “oye, pero la gente qué necesidad, sí, tuvieron una relación, lo hicieron con amor en su momento”, entre otros.

Esto dijo sobre su figura y negó alguna intervención quirúrgica

Ante la avalancha de mensajes, Merlano decidió pronunciarse y aclarar los rumores. “Me puse a leer el DM y hay muchísimos mensajes de seguidoras decepcionadas después de estas fotos porque dicen que yo estoy promoviendo una expectativa irreal sobre un cuerpo a tres meses de haber parido. Ahora, mucha gente jura que esta foto o está retocada o yo me operé y no lo quiero contar”, dijo inicialmente.

A lo que agregó: “Ojo, no me molestan los comentarios, los entiendo porque a mí me pasó con Greeicy. Yo la veía y yo decía: ‘Esta mujer se tuvo que haber hecho una lipo’. O sea, uno después de parir, obviamente pierde su cuerpo, tu cuerpo jamás va a volver a estar igual. Error gravísimo. ¿Por qué? Eh, primero aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa, no tenemos ni los punticos ni las cicatrices, de hecho, ni en la espalda. Y bueno, tampoco es Photoshop. Uno sí puede parir y quedar el triple de mamacita”.