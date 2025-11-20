Hombre abusaba de sus dos hijas en Bogotá y las obligaba a ver videos pornográficos: fue enviado a la cárcel

Capturado por abuso sexual a su dos hijas - crédito Fiscalía General de la Nación

Un hombre fue enviado a prisión tras ser señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de sus hijas en el suroccidente de Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La investigación reveló que las agresiones ocurrieron durante un periodo de dos años en una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Kennedy, donde las dos menores convivían con el acusado.

El caso ha generado conmoción por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.

De acuerdo con la información recolectada por el ente investigativo, el hombre aprovechaba los momentos en que quedaba a cargo de las niñas para someterlas a distintos abusos sexuales.

La investigación determinó que el agresor obligaba a las menores a ver videos pornográficos y, posteriormente, las sometía a vejámenes, haciéndoles creer que se trataba de un juego.

El caso fue asumido por un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, quien imputó al señalado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos, ambos en modalidad agravada.

Durante las audiencias concentradas, el acusado no aceptó los cargos. La autoridad judicial determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue adoptada por un juez de control de garantías.

La captura del presunto agresor se realizó en el barrio Acapulco, en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El proceso judicial continúa, mientras las autoridades avanzan en la protección de las víctimas y el esclarecimiento total de los hechos.

La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario busca garantizar la seguridad de las menores y el desarrollo adecuado del proceso penal.

Fiscalía abrió noticia criminal por el abuso sexual de niña de dos años

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal tras evidenciarse el grave caso de abuso sexual a una niña de dos años en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

Las autoridades sostienen que los hechos salieron a la luz el lunes 10 de noviembre de 2025, luego de que el CDI alertara a la madre de la víctima al identificar “señales de agresión sexual” en la menor, de acuerdo con declaraciones publicadas por Caracol Radio.

El relato de la madre, Gloria María Moreno, detalla el proceso vivido desde la alerta inicial del CDI: “La doctora encontró fisuras, frotis vaginal y detectaron una infección de transmisión sexual”. Tras la notificación de la institución, la menor fue trasladada al Hospital San Blas donde los exámenes médicos confirmaron el abuso, añadió la mujer al medio.

La versión suministrada desde el CDI afirma que el presunto ataque no habría ocurrido dentro de sus instalaciones, mientras que la madre de la niña refuta rotundamente esa posibilidad: “Yo, yo soy la que la levanté, la que la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichí, incluso, yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá (…) ella no había presentado nada de esto antes”, sostuvo Gloria María Moreno a Noticias Caracol. Según la progenitora, en el ambiente familiar ni en la rutina diaria existían antecedentes o signos que permitieran sospechar hechos de esa naturaleza antes de la jornada de ese día.

Por su parte, Icbf manifestó que se han implementado medidas preventivas adicionales en sus CDI con el propósito de evitar agresiones sexuales dentro de estas instalaciones. Mientras tanto, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), dependiente de la Fiscalía, asumió la conducción de la investigación y se encuentra en la fase de recolección de pruebas materiales clave para esclarecer cómo y dónde sucedieron los hechos denunciados.

El caso mantiene la atención pública debido a la gravedad de la denuncia y la corta edad de la víctima, en tanto las autoridades buscan determinar responsabilidades y adoptar medidas para proteger a menores bajo el cuidado estatal.