Colombia

Hombre abusaba de sus dos hijas en Bogotá y las obligaba a ver videos pornográficos: fue enviado a la cárcel

El caso fue asumido por un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, quien imputó al señalado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos

Guardar
Capturado por abuso sexual a
Capturado por abuso sexual a su dos hijas - crédito Fiscalía General de la Nación

Un hombre fue enviado a prisión tras ser señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de sus hijas en el suroccidente de Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La investigación reveló que las agresiones ocurrieron durante un periodo de dos años en una vivienda del barrio Primavera, en la localidad de Kennedy, donde las dos menores convivían con el acusado.

El caso ha generado conmoción por la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información recolectada por el ente investigativo, el hombre aprovechaba los momentos en que quedaba a cargo de las niñas para someterlas a distintos abusos sexuales.

La investigación determinó que el agresor obligaba a las menores a ver videos pornográficos y, posteriormente, las sometía a vejámenes, haciéndoles creer que se trataba de un juego.

Una de las conclusiones del proceso señala que “las víctimas, al parecer, eran obligadas a ver videos pornográficos y les hacía creer que se trataba de un juego”.

El caso fue asumido por un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, quien imputó al señalado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos, ambos en modalidad agravada.

Durante las audiencias concentradas, el acusado no aceptó los cargos. La autoridad judicial determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue adoptada por un juez de control de garantías.

La captura del presunto agresor se realizó en el barrio Acapulco, en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Un hombre fue enviado a prisión tras ser señalado como presunto responsable de abusar sexualmente de sus hijas en el suroccidente de Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía

El proceso judicial continúa, mientras las autoridades avanzan en la protección de las víctimas y el esclarecimiento total de los hechos.

La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario busca garantizar la seguridad de las menores y el desarrollo adecuado del proceso penal.

Fiscalía abrió noticia criminal por el abuso sexual de niña de dos años

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal tras evidenciarse el grave caso de abuso sexual a una niña de dos años en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

Las autoridades sostienen que los hechos salieron a la luz el lunes 10 de noviembre de 2025, luego de que el CDI alertara a la madre de la víctima al identificar “señales de agresión sexual” en la menor, de acuerdo con declaraciones publicadas por Caracol Radio.

El caso registrado en San
El caso registrado en San Cristobal ha generado indignación a nivel nacional - crédito Icbf

El relato de la madre, Gloria María Moreno, detalla el proceso vivido desde la alerta inicial del CDI: “La doctora encontró fisuras, frotis vaginal y detectaron una infección de transmisión sexual”. Tras la notificación de la institución, la menor fue trasladada al Hospital San Blas donde los exámenes médicos confirmaron el abuso, añadió la mujer al medio.

La versión suministrada desde el CDI afirma que el presunto ataque no habría ocurrido dentro de sus instalaciones, mientras que la madre de la niña refuta rotundamente esa posibilidad: “Yo, yo soy la que la levanté, la que la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichí, incluso, yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá (…) ella no había presentado nada de esto antes”, sostuvo Gloria María Moreno a Noticias Caracol. Según la progenitora, en el ambiente familiar ni en la rutina diaria existían antecedentes o signos que permitieran sospechar hechos de esa naturaleza antes de la jornada de ese día.

La Fiscalía General de la Nación inició
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal tras evidenciarse el grave caso de abuso sexual a una niña de dos años en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) - crédito Colprensa

Por su parte, Icbf manifestó que se han implementado medidas preventivas adicionales en sus CDI con el propósito de evitar agresiones sexuales dentro de estas instalaciones. Mientras tanto, la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), dependiente de la Fiscalía, asumió la conducción de la investigación y se encuentra en la fase de recolección de pruebas materiales clave para esclarecer cómo y dónde sucedieron los hechos denunciados.

El caso mantiene la atención pública debido a la gravedad de la denuncia y la corta edad de la víctima, en tanto las autoridades buscan determinar responsabilidades y adoptar medidas para proteger a menores bajo el cuidado estatal.

Temas Relacionados

Abuso sexualA la cárcel por abuso sexualMenores de edadVideos pornográficosFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de apertura del dólar en Colombia este 20 de noviembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Joseba Grajales, presidente de Grupo Keralty, le respondió a Petro señalamientos de alocución presidencial: “Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba”

El ejecutivo de la EPS publicó una carta a la opinión pública en la que apeló a “la ironía” en contra Gustavo Petro, que debió rectificarse con Grajales por catalogarlo como “criminal”

Joseba Grajales, presidente de Grupo

Colombianos no pueden creer el verdadero sabor de este popular ponqué: “el empaque siempre indicó el sabor”

Incluso consumidores habituales del producto afirmaron no tener conocimiento sobre el suave sabor a naranja de este postre

Colombianos no pueden creer el

Paloma Valencia pide a Petro que publique los reportes de Ricardo Roa: “No es suficiente que revele su cuenta personal”

La senadora del Centro Democrático reclama que la rendición de cuentas debe extenderse a todo el equipo y no limitarse a los datos personales del mandatario

Paloma Valencia pide a Petro

Yeferson Cossio arremetió contra la tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca y le subió el sueldo al guarda

El creador de contenido reaccionó a las declaraciones de Fernanda que denunció en las redes sociales no haber recibido un buen trato por el personal de la discoteca del ‘influencer’ paisa en Bogotá

Yeferson Cossio arremetió contra la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio arremetió contra la

Yeferson Cossio arremetió contra la tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca y le subió el sueldo al guarda

Miss Universe 2025: hora y dónde ver en Colombia la elección y coronación con la participación de Vanessa Pulgarín

Pirlo lanzó ‘tiradera’ a Blessd y lo señaló de tener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans: “El bendito” le respondió

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Yina Calderón se enfrentó a golpes con una de sus compañeras en ‘La mansión de Luinny’: pide una segunda oportunidad

Deportes

Así va la reclasificación de

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna