Video: así va la protesta indefinida en el municipio de La Calera contra la actualización catastral

La movilización liderada por la veeduría ciudadana afecta la circulación y exige respuestas urgentes del gobierno local

La jornada de protesta, convocada por la Veeduría de la Coalición Catastral, limita el tránsito en accesos principales y solo permite el paso de vehículos de emergencia y abastecimiento, generando preocupación entre residentes - crédito redes sociales

Una protesta pacífica e indefinida fue anunciada en el municipio de La Calera a partir de las 5:00 de la mañana del miércoles 19 de noviembre, en rechazo al proceso de actualización catastral impulsado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Corporación Autónoma Regional (CAR), en convenio con la Alcaldía de La Calera.

La convocatoria, liderada por la Veeduría de la Coalición Catastral, prevé concentraciones en puntos estratégicos del municipio y anticipa afectaciones directas a la movilidad, en un contexto de creciente preocupación social por las consecuencias de la actualización catastral.

La Veeduría de la Coalición Catastral, principal promotora de la manifestación, comunicó que la protesta se mantendrá de manera indefinida mientras el alcalde Juan Carlos Hernández no atienda las solicitudes presentadas en el pliego de peticiones.

Según el comunicado, la inconformidad de la comunidad se centra en el proceso de actualización catastral realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la CAR, bajo el convenio con la administración municipal. La Veeduría enfatizó: “Mientras que el alcalde Juan Carlos Hernández no acceda a lo que se le solicita mediante el pliego de peticiones, la manifestación será indefinida”.

La comunidad, liderada por la Veeduría, mantiene bloqueos indefinidos en rechazo a la actualización catastral, solicitando atención inmediata del alcalde y alertando sobre posibles consecuencias negativas para la región - crédito redes sociales

Los organizadores detallaron que los principales puntos de concentración estarán ubicados en la entrada de La Calera, junto al puesto de salud; en la vía Bogotá-La Calera, después del peaje de Patios; en la vía El Codito, en la vereda La Aurora Baja; y en la intersección de la vereda Márquez Triunfo.

Todas estas ubicaciones comenzarán a recibir manifestantes desde las 5:00 a.m., con el objetivo de visibilizar el rechazo al proceso catastral y exigir respuestas a las autoridades municipales.

En cuanto a la movilidad, la Veeduría informó que no se permitirá el paso intermitente en ninguno de los puntos de concentración durante la jornada.

Solo se autorizará el tránsito de vehículos de primeros auxilios, fuerza armada, camiones de abastecimiento de alimentos para el municipio y personas con citas médicas programadas, cirugías o personal de la salud.

El comunicado especificó que no se permitirá el paso de vehículos particulares, transporte público, rutas escolares, bicicletas ni motocicletas, lo que anticipa un impacto considerable en los desplazamientos habituales de residentes y visitantes.

Manifestantes se concentran desde la
Manifestantes se concentran desde la madrugada en puntos clave del municipio, exigiendo respuestas a las autoridades locales y advirtiendo sobre graves afectaciones en la movilidad y el futuro de la comunidad - crédito Redes Sociales

La Veeduría dirigió un mensaje a la comunidad, reconociendo las molestias que la manifestación podría generar en la movilidad hacia Bogotá y otras zonas cercanas. En su comunicado, los líderes manifestaron su preocupación por las posibles repercusiones a largo plazo de la actualización catastral, advirtiendo sobre la necesidad de exigir garantías suficientes para evitar consecuencias mayores en el futuro.

