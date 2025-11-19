Colombia

Lina Garrido criticó propuesta de salario mínimo del Gobierno Petro y Sandra Ramírez respondió fuerte : “Indignadísima porque se propone un aumento por encima de la inflación”

La discusión sobre el ajuste salarial anual provocó un intercambio de declaraciones entre la representante de Cambio Radical y la senadora, exmiembro de las Farc, quien defendió la postura oficial y criticó la doble moral en el Congreso

Guardar
El anuncio de un posible
El anuncio de un posible incremento del 11% al salario mínimo desató reacciones entre legisladores, con Sandra Ramírez cuestionando a Lina Garrido por sus comentarios y destacando la diferencia en los ajustes para funcionarios - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @SandraComunes

En Colombia, la negociación del salario mínimo se realiza habitualmente hacia el cierre del año, con la participación del Gobierno, representantes sindicales y sectores empresariales.

Recientemente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que el aumento podría ubicarse cerca del 11%, una cifra que generó debate. La discusión oficial sobre dicho tema empezará el 1 de diciembre.

La controversia sobre el salario mínimo llevó a la representante a la Cámara, Lina Garrido, a publicar un mensaje en redes sociales en el que cuestionó tanto al presidente Gustavo Petro como a Benedetti. Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, respondió a estas críticas al señalar: “Le gusta que a los congresistas sí nos aumente”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, que motivó la respuesta de la senadora, Garrido expresó su desacuerdo con la postura del presidente Petro y del ministro Benedetti sobre el posible aumento del salario mínimo en Colombia. También argumentó que las propuestas de incremento resultan insostenibles para las microempresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial nacional.

“@petrogustavo y @AABenedetti quieren poner al país a pelear con el tema del #SalarioMínimo, prometiendo aumentos irresponsables al estilo #Maduro. Pero se les olvida que el 92% de las empresas en 🇨🇴 son #Microempresas, familias que apenas sobreviven con 6 empleados en promedio, ni son ricos, ni son oligarcas, ni tienen ‘grandes capitales’ y si las asfixian, las obligan a #Cerrar y NO habrá #empleo. #Petro Es un irresponsable que quiere quebrar al país”, escribió la legialadora perteneciente a la Comsión Tercera de la Cámara de Representantes en su cuenta de la red social X.

Lina Garrido lanzó duras críticas
Lina Garrido lanzó duras críticas en contra del Gobierno Petro por posible aumento del salario mínimo - crédito @linamariagarri1

Sandra Ramírez respondió a las críticas de Lina Garrido defendiendo la propuesta de aumento del salario mínimo. Ramírez cuestionó la postura de Garrido, señalando una supuesta incoherencia al oponerse al incremento para los trabajadores mientras, según afirmó, los congresistas sí reciben aumentos considerables en sus ingresos mensuales.

“La Señora Garrido indignadísima porque se propone un aumento del salario mínimo por encima de la inflación. ¡Ah! Pero como le gusta que a los congresistas sí nos aumenten el salario en un % que raya en lo absurdo. Casi 50 millones de pesos mensuales”, contestó la congresista afín con el Gobierno nacional.

La senadora añadió que, según datos oficiales, las pequeñas y medianas empresas cuentan con una sólida capacidad económica, lo que, en su opinión, desmiente la idea de que el incremento salarial tendría efectos negativos en este sector. Sostuvo que estas empresas cumplen un papel clave en la generación de empleo y productividad, y rechazó los argumentos contrarios al aumento del salario mínimo.

Sandra Ramírez contestó a las
Sandra Ramírez contestó a las críticas de Lina Garrido - crédito @SandraComunes

“Toca recordarle a la Señora Garrido que según la SuperSociedades en 2024 las pequeñas y medianas empresas reportaron ingresos por 99.5 billones de pesos y ganancias por 3.23 billones, siendo el motor de generación de empleo y productividad. Entonces es mentira que aumentando el salario mínimo se afecte este sector. MENTIROSOS”, escribió la congresista perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.

El debate para fijar el salario mínimo correspondiente a 2026 en Colombia tiene previsto su inicio el 1 de diciembre. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, calificó esta etapa como determinante para asegurar mejores condiciones de vida tanto para los empleados como para sus hogares.

En ese contexto, Sanguino hizo un llamado a los sectores empleador y sindical para que la negociación se desarrolle bajo el principio de la responsabilidad y el diálogo, apuntando a un resultado que eleve efectivamente los ingresos de la población trabajadora.

En ese contexto, Sanguino hizo
En ese contexto, Sanguino hizo un llamado a los sectores empleador y sindical para que la negociación se desarrolle bajo el principio de la responsabilidad y el diálogo - crédito Colprensa

El escenario central para la discusión sobre el salario mínimo será la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, responsable del análisis anual de este tema. El ministro Sanguino remarcó la necesidad de que el proceso no derive en un enfrentamiento de posturas opuestas.

En palabras del funcionario: “Esperemos que no sea puja. Esperemos que sea una discusión muy sincera, con el corazón en la mano por parte de los empresarios, y con un sentido de responsabilidad con el país también, y de conciencia con sus derechos por parte de los trabajadores”, manifestó al conversar con diversos medios de comunicación.

Temas Relacionados

Lina GarridoSandra RamírezSalario MínimoDiscusión salario mínimoColombia-Noticias

Más Noticias

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala en Cauca: “Una situación extremadamente difícil”

El cantante colombiano pidió respeto y prudencia ante la información sobre el paradero de su hijo y agradeció a sus seguidores por los mensajes de solidaridad

Giovanny Ayala se pronunció tras

El Deportivo Pereira tiene un nuevo propietario: esto dijo el presidente del club

La presentación formal de la empresa, que asumirá el control del club “matecaña”, está programada para el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a. m.

El Deportivo Pereira tiene un

Beéle sería el artista principal para el Carnaval de Barranquilla tras invitación del alcalde Alejandro Char: “Dónde firmo”

En medio de su gira ‘Frente al Mar’ y tras agotar seis conciertos en Bogotá, Beéle fue invitado por el mandatario de su ciudad natal a regresar a Barranquilla y formar parte de la tradicional fiesta

Beéle sería el artista principal

Juan Carlos Pinzón impulsa alianza ética nacional para definir un solo candidato presidencial: “Una consulta desde Abelardo hasta Fajardo”

El precandidato presidencial sugiere un proceso que une a todas las fuerzas políticas y sociales, tras la propuesta de consulta ampliada promovida por Álvaro Uribe Vélez

Juan Carlos Pinzón impulsa alianza

Desmantelan criadero ilegal de una especie mexicana en peligro de extinción: escondían a los animales en una vivienda en Funza

Las autoridades recordaron que es ilegal tener y comercializar con especies exóticas y fauna silvestre

Desmantelan criadero ilegal de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro reaccionó al asesinato

Gustavo Petro reaccionó al asesinato del líder social Julián Arenas: militante de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

ENTRETENIMIENTO

Beéle sería el artista principal

Beéle sería el artista principal para el Carnaval de Barranquilla tras invitación del alcalde Alejandro Char: “Dónde firmo”

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, no ha podido salir de Estados Unidos en un año: esta es su situación

Westcol reaccionó a los mensajes de sus seguidores que lo comparan con Maluma: “Me están generando inseguridades”

La presentadora Claudia Lozano reapareció tras sufrir percance de salud que la llevó a UCI y habló de su recuperación: “Días difíciles”

Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez: la pareja mostró su rostro y mencionó curioso detalle

Deportes

El Deportivo Pereira tiene un

El Deportivo Pereira tiene un nuevo propietario: esto dijo el presidente del club

Sergio ‘Kun’ Agüero fue convocado por un funcionario para traer la Copa Potrero a Colombia: así fue la invitación

Néstor Lorenzo explicó el duro enojo con integrantes del cuerpo técnico de la selección de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

James Rodríguez tuvo emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”