Colombia

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Durante la operación, fue abatido el líder del Frente 10 Guadalupe Salcedo junto a otros miembros clave, y se incautó armamento y material logístico utilizado para intimidar a comunidades y fortalecer economías ilícitas

La operación militar en Puerto
La operación militar en Puerto Rondón, Arauca, neutralizó a nueve integrantes de un grupo armado ilegal vinculado a alias Mordisco - crédito Ejército Nacional

La reciente operación militar en Puerto Rondón, Arauca, resultó en la neutralización de nueve integrantes de un grupo armado ilegal vinculado a alias Iván Mordisco, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X.

El despliegue, realizado en la vereda La Esmeralda con el apoyo de la Policía Nacional, se llevó a cabo bajo estricta observancia del derecho internacional humanitario y tuvo como objetivo principal desarticular una estructura responsable de ataques contra la población civil y la fuerza pública en el oriente del país.

Entre los resultados de la intervención, las autoridades reportaron la recuperación con vida de un adolescente y la muerte de ocho combatientes, uno de los cuales, de acuerdo con Medicina Legal, era también menor de edad y habría sido víctima de reclutamiento forzado. La entidad continúa con los procedimientos para identificar plenamente a los fallecidos y determinar la edad exacta de otro de ellos, cuya edad oscilaría entre 15 y 25 años.

Entre los abatidos figura Edwin Martínez Marín, conocido como alias Ilmer Mejía o “Chifle”, que lideraba el Frente 10 Guadalupe Salcedo bajo la dirección de “Antonio Medina” en el Comando Conjunto de Oriente.

Martínez Marín había asumido el mando tras la salida de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Pescado. Junto a él, murió su compañera sentimental, Daryuri Naileth Giraldo Hoyos, así como otras integrantes identificadas como María José Rugeles, alias Nayrobi, y una mujer apodada La Gata.

También se identificaron los cuerpos de Winner Banquera y Elkin Eduardo García Rodríguez, alias Jean Carlos, que, según las autoridades, mantenía una relación cercana con alias Antonio Medina, máximo comandante de este frente.

Las autoridades consideran que este golpe representa un avance significativo en la neutralización de amenazas contra la seguridad local.

Durante el operativo, las fuerzas conjuntas incautaron un arsenal de guerra compuesto por ocho armas largas, dos armas cortas, un mortero artesanal, dos granadas de mano, 73 proveedores para fusil, cuatro proveedores para pistola y 1.910 municiones de diversos calibres.

De acuerdo con el ministro Sánchez, este material era empleado para intimidar a las comunidades, planificar ataques y fortalecer economías ilegales en la zona.

Además, se decomisó material de intendencia que incluye 29 equipos de campaña, 16 uniformes de camuflaje completos, 15 chalecos multipropósito, 11 brazaletes identificados con las siglas Farc-EP, 14 jarros metálicos, dos marmitas metálicas y siete cantimploras.

El operativo permitió la incautación
El operativo permitió la incautación de un arsenal de guerra, incluyendo armas largas, mortero artesanal y más de 1.900 municiones - crédito X

Entre el equipo especial incautado figuran un control de dron y un equipo portátil de señales, lo que evidencia, según las autoridades, la existencia de una estructura con capacidades de mando, comunicaciones y logística sostenida.

Las tropas mantienen labores de registro y consolidación en el área, mientras que la situación de alias Antonio Medina, considerado objetivo principal de la operación, aún no ha sido determinada.

La operación, que fue autorizada por el presidente Gustavo Petro, permanece en curso, sin que hasta el momento se haya confirmado la situación de alias Antonio Medina, considerado el principal objetivo de esta ofensiva militar.

Asimismo, en la publicación, Sánchez confirmó que la ofensiva militar continúa en desarrollo y que la seguridad de las unidades desplegadas no se ha visto comprometida.

Se decomisó material de intendencia
Se decomisó material de intendencia y equipo especial, como control de dron y dispositivos de señales, que evidencian capacidad logística del grupo armado - crédito @PedroSanchezCol / X

De igual modo, el Ministerio de Defensa destacó que estas acciones reflejan que “el Estado actúa con legitimidad, proporcionalidad y precisión”, y reiteró el compromiso de enfrentar organizaciones que reclutan menores, generan temor y atentan contra las comunidades.

“Proteger la vida es nuestra prioridad: la de nuestra tropa y la de la población civil”, afirmó Sánchez en su comunicado.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar en la lucha contra el crimen, proporcionando líneas telefónicas específicas para denuncias relacionadas con actividades delictivas y reclutamiento infantil, garantizando absoluta reserva.

