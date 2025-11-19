Colombia

Mujer murió arrollada por su pareja frente al centro comercial Bulevar Niza, en Bogotá, tras fuerte discusión

Testigos aseguran que el hombre aceleró el vehículo para atentar contra la joven y luego huyó del lugar. Las autoridades buscan al responsable y analizan cámaras de seguridad para esclarecer el caso

Lugar donde Laura Fabiana León
Lugar donde Laura Fabiana León fue arrollada por un vehículo en el centro comercial Bulevar Niza, hecho que generó conmoción en la zona norte de Bogotá - crédito Google Maps

La noche del martes 18 de noviembre, la zona norte de Bogotá fue escenario de un hecho que ha generado profunda indignación: Laura Fabiana León, una joven de 23 años, perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo en las inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza.

El caso, que involucra a su pareja sentimental como principal sospechosa, ha movilizado a las autoridades y conmocionado a la comunidad local.

La secuencia de los hechos comenzó cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en la zona exterior del centro comercial, tras el partido amistoso entre la selección Colombia y Australia, de acuerdo con los reportes recogidos por Noticias Caracol y Mañanas Blu.

En ese contexto, la joven recibió la llamada de su pareja, quien llegó al lugar en un Chevrolet Aveo con la intención de llevarla a su casa. Testigos citados por el medio relataron que, una vez dentro del vehículo, ambos iniciaron una fuerte discusión.

Minutos después, Laura Fabiana León decidió descender del automóvil para conversar con una amiga que se encontraba en el lugar. Fue en ese momento cuando, según los testimonios, el conductor aceleró y la embistió.

Laura Fabiana León fue arrollada
Laura Fabiana León fue arrollada por un vehículo en las inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza, tras una discusión con su pareja - crédito Citytv

Algunos testigos aseguraron que la joven fue arrollada una, dos y hasta tres veces antes de que el hombre huyera del sitio.

“El tipo se iba a ir. Una de las amigas de la muchacha agredida se parqueó frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla”, relató un testigo a Citytv. La víctima quedó gravemente herida y, pese a los intentos de los vecinos por auxiliarla y la llegada de varias ambulancias, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las autoridades, encabezadas por el teniente coronel Juan Mantilla, oficial de Inspección de la Policía, informaron que el caso fue conocido inicialmente por las unidades de Tránsito.

“Se presenta una colisión de un vehículo automóvil contra una mujer, situación que le genera el fallecimiento en este sitio. Es conocido por las unidades de Tránsito con el fin de indagar y esclarecer lo que ocurrió en el lugar de los hechos”, indicó el oficial.

La investigación se centra en esclarecer las circunstancias exactas del incidente y dar con el paradero del responsable, quien permanece prófugo.

Los amigos de la víctima identificaron al presunto agresor y entregaron a las autoridades datos clave, incluyendo perfiles en redes sociales y datos de contacto, para facilitar su localización.

El vehículo implicado, un Chevrolet Aveo, es buscado activamente por la Policía de Bogotá, que también revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector.

Laura Fabiana LeónBulevar NizaMuerte mujer en Bulevar NizaMujer arrolladaColombia-Noticias

