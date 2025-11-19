‘Influencer’ y comediante mostró la página de “catadores de prepagos” que existe en Colombia: “Cosas de Medellín, mor”

La página permite dejar y consultar reseñas luego de contratar servicios de damas de compañía (scorts o prepagos) - crédito @sisoywalty/IG | Catador Colombia / sitio web

En medio de la cruzada liderada por el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, para evitar que la ciudad se consolide como un referente del turismo sexual a nivel mundial, un influencer extranjero viralizó un video en el que denuncia la existencia de una página donde ciudadanos nacionales y extranjeros pueden dejar reseñas tras contratar servicios de acompañamiento.

“¿Sabían que en Medellín hay una página de catadores de prepago?”, inicia el video entre risas el creador de contenido Walty, conocido en redes como @sisoywalty. La publicación viene acompañada del mensaje: “Cosas de Medellín, mor”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Así como lo oyen, catadores de fufa, como catadores de café o de vino. Aquí en Medellín existe una página llamada Catadores Colombia, donde la gente puede ver si los servicios son reales, si estafan o si son buenos o malos, y funciona como una gran comunidad”, explicó el joven, mostrando además una captura de pantalla que confirma la existencia del sitio.

Walty, quien vive en el Valle de Aburrá, expresó su sorpresa ante la novedad: “Yo no creo que otra parte del mundo tenga algo así que no sea Medellín”.

El influencer abrió el debate en redes sociales al invitar a sus seguidores a comentar si en sus países existen comunidades similares: “Comenten si en su país hay algo como los catadores de chicas bandidas, porque a mí me parece increíble”, concluyó, dejando ver su escepticismo inicial convertido en asombro.

El comediante extranjero compartió en redes el descubrimiento que hizo viviendo en la capital antioqueña - crédito @sisoywalty

Al final, Walty dejó dos mensajes, uno para los posibles usuarios, y otro para las mujeres que tienen serias dudas sobre la fidelidad de sus compañeros.

“Así que si usted, amigo, es consumidor de esto, aquí tiene gente que es como usted y que lo ayuda a que no lo estafen. Y usted, mujer, si ve en su buscador de Google que dice el nombre de esa página es que a su esposo le gusta la vaina. De nada”, cerró el influencer.

El video provocó (por supuesto) la reacción de los internautas, y como es usual en el país, los comentarios que dejaron en la cuenta del comediante estuvieron cargados con sus dosis de humor, un rasgo particular de los colombianos que siempre le sacan risas a cualquier situación.

Además, algunos usuarios de otras parte del planeta le respondieron que esta práctica ya es de vieja data y no es algo innovador como él creía.

“Acá en Perú hay un par de páginas así, la más conocida tiene el nombre nada explícito de ‘Hermanos de leche’”; “Peluchito eso inició en Venezuela en el año 99”; “en España hace mucho tiempo existe eso” y “en Barranquilla también bro, calma”, fueron algunos de los mensajes que recibió el video.

En búsqueda de Google aparece el famoso sitio web 'Catadores Colombia' - crédito Google

Caso de colombiana desaparecida en México y una posible conexión con redes de explotación sexual

Las autoridades mexicanas y colombianas intensifican la búsqueda de María Camila Díaz Grajales, una joven colombiana de 24 años originaria de Antioquia, quien fue reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2025 en Ciudad de México.

La investigación ha tomado un giro relevante tras la hipótesis de que su desaparición podría estar asociada a una presunta red de explotación sexual que opera bajo la fachada de una web de servicios de acompañamiento conocida como La Boutique VIP.

El caso cobró notoriedad luego de casi dos meses sin rastros de la joven, incrementando el temor de su familia sobre una posible vinculación con trata de personas.

María Cristina Díaz, hermana de la desaparecida, ha sido persistente en denunciar ante medios y autoridades que la última comunicación con María Camila ocurrió el 26 de febrero.

Las sospechas familiares aumentaron por el comportamiento reservado de la joven durante videollamadas, en las que sólo mostraba planos cerrados y nunca revelaba su espacio de residencia por completo.

María Camila tenía planeado regresar a Colombia para matricularse en la Fundación Universitaria Esumer, de Medellín, donde estaba estudiando Mercadeo - crédito Región Al Día/Facebook - Comisión de Búsqueda de personas y Gobierno de la Ciudad de México

El viaje de María Camila y la oferta laboral: La Boutique VIP y el antecedente de Zona de Divas

Según relató María Cristina Díaz en varios medios, su hermana viajó el 7 de diciembre de 2024 a México tras aceptar una oferta laboral como mesera.

Pese a las advertencias de su familia, María Camila manifestó confianza en la experiencia porque varias amigas suyas habían realizado viajes similares y regresado a Colombia tras trabajar y ahorrar dinero.

Sin embargo, los registros familiares evidenciaron actitudes reservadas y la imposibilidad de verificar que la joven estuviera en condiciones normales en el lugar que decía habitar.

El caso se relaciona ahora con el sitio web La Boutique VIP, vinculado según reportes El Heraldo de México a las redes de trata que sucedieron al desmantelamiento de la conocida Zona de Divas.

Este último portal, liderado por Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias El Soni, operó durante más de 17 años en la región y en Europa bajo la fachada de servicios de acompañantes hasta su cierre en 2018 tras una oleada de feminicidios.

La última ubicación que María Camila compartió desde su celular dio en un edificio llamado Wisconsin 120, ubicado en Ciudad de los Deportes, Benito Juárez, cerca a la Ciudad de México - crédito @_isabelgomezg/X y Fiscalía General de la Nación

Las investigaciones periodísticas y los testimonios judiciales sostienen que, tras la desaparición de Zona de Divas, surgieron plataformas como La Boutique VIP, ahora en la mira de la justicia mexicana.

Dentro del proceso judicial, cobra relevancia la captura en Colombia de Lix Verónica Novoa Montenegro (también en 2025), identificada como presunta integrante de la red y detenida en Villavicencio bajo cargos de trata y explotación sexual.

La Fiscalía General de la Nación informó que Novoa Montenegro, alias la Flaca, contactaba a las víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles empleos en hoteles de lujo en Cancún.

Cuando llegaban al país, las jóvenes eran privadas de sus documentos, fotografiadas y forzadas a trabajos sexuales para pagar deudas impuestas artificialmente.

Esta modalidad, conocida en la región y documentada mediante testimonios, habría sido la misma bajo la cual María Camila Díaz Grajales fue persuadida para viajar a México.

En Google aparece bien posicionado el sitio web dedicado a ofrecer servicios de acompañamiento a hombres - crédito Google

Última ubicación y búsqueda de la colombiana desaparecida en México

Los registros del teléfono celular de la desaparecida situaron su última ubicación conocida en el edificio Wisconsin 120 del sector Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez, cerca de la capital mexicana.

Hasta el momento, no se han reportado nuevos avances significativos en la localización, mientras familiares y autoridades permanecen en alerta por la vigencia de redes internacionales capaces de atraer víctimas mediante ofertas laborales engañosas.

Las operaciones detrás de Zona de Divas y sus sucesores han sido tema de investigación y divulgación pública a través de documentales, como la serie El portal: La historia oculta de Zona Divas, estrenada en Netflix México en septiembre de 2024.

La serie documental se estrenará el 5 de septiembre en Netflix. Foto: Netflix

La serie propone una mirada a los mecanismos de explotación y feminicidio vinculados a grupos delincuenciales que operaron por casi dos décadas, con conexiones desde Suramérica hasta hoteles de lujo en México.

El caso de María Camila Díaz Grajales se mantiene abierto, dejando a la vista la complejidad de las redes de trata de personas en Latinoamérica, mientras familiares y activistas insisten en la urgencia de fortalecer la cooperación entre países y la investigación para frenar el reclutamiento de jóvenes bajo falsas promesas laborales.