Colombia

‘Influencer’ australiano tuvo curiosa reacción al escuchar música decembrina colombiana: “¿No hay Papá Noel?”

A diferencia de muchos países, la música decembrina en Colombia se aleja de los villancicos y se centra en la fiesta

Guardar
En el video, se evidencia
En el video, se evidencia que para los extranjeros la música colombiana de la temporada resulta confusa - crédito @natimonsalvec / Instagram

El desconcierto que experimentan muchos extranjeros ante la música de diciembre colombiana quedó reflejado en la reacción del creador de contenido australiano Bryce Kelly, que se vio sorprendido por los sonidos festivos que llenan los hogares del país en la temporada navideña.

En un video difundido por la cuenta de Instagram @natymonsalvec, la pareja compartió un momento cotidiano: mientras preparaban arepas un domingo, ella propuso ambientar la cocina con música típica de diciembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al sonar una canción de Pastor López, Kelly expresó su perplejidad al notar que, lejos de los villancicos tradicionales, la letra no hacía referencia a la Navidad ni a figuras como Papá Noel. “¿Esto es música de diciembre?”, preguntó, a lo que su esposa respondió afirmativamente. El australiano insistió: “Pero no hay Papá Noel”.

Los colombianos suelen llevar su música a todos lados - crédito @natimonsalvec / Instagram

La singularidad de este repertorio radica en que, a diferencia de otras tradiciones musicales navideñas, las canciones de diciembre en Colombia no abordan temas religiosos ni hacen alusión directa a la festividad.

Se trata, en cambio, de melodías concebidas para el baile y la celebración, que acompañan las reuniones familiares y sociales durante el fin de año. Pastor López, uno de los intérpretes más emblemáticos de este género, es habitual en las listas de reproducción de la temporada, aunque sus letras giran en torno al amor y la fiesta, no a la Navidad.

El origen de la música decembrina colombiana se remonta a la fusión de ritmos tropicales como la cumbia y el porro, enriquecidos por influencias europeas y africanas.

Este mestizaje musical alcanzó notoriedad a mediados del siglo XX, impulsado por orquestas como la de Lucho Bermúdez, que contribuyeron a consolidar un sonido festivo y bailable. Posteriormente, la tradición se expandió con la incorporación de géneros como la parranda paisa, característico de la región antioqueña, y con el auge de disqueras que adaptaron y difundieron estas canciones para el periodo navideño.

En diciembre, la música es
En diciembre, la música es para amenizar las fiestas más que para evocar un ambiente espiritual - crédito Freepik

La reacción de los colombianos ante la sorpresa del extranjero sobre las tradiciones navideñas del país quedó reflejada en una serie de comentarios que circularon en redes sociales.

Entre las respuestas, varios usuarios destacaron la singularidad y lo extraño de las costumbres locales, afirmando: “Solo nosotros lo entendemos”. Otros hicieron referencia a la figura central de la celebración, señalando: “Nuestros regalos los trae el niño Dios”.

Algunos internautas que también viven en el exterior, compartieron anécdotas personales, como quien relató: “Que risa, exactamente recibí esa pregunta, jajajjajaja yo solo le dije it’s baby jesus coming”, evidenciando la confusión que puede generar la tradición colombiana en comparación con el imaginario tradicional de la navidad.

También surgieron comentarios sobre el tema central del video, la música característica de la temporada, con menciones a artistas. Una usuaria recordó: “O cuando escucha la música nostálgica de Diciembre, (Pastor López) mi esposo dijo: eso es muy triage para Navidad porque la mayoría suena depresiva hahha y yo me quedé, máximo común múltiplo hahah”.

La música navideña en Colombia
La música navideña en Colombia toma influencia de los ritmos del trópico, por ello se distancia de los villancicos - crédito Freepik

También, alguien afirmó: “Y eso que no le ha enseñado las novenas, cómo le va a explicar que beben los peces en el río”. Todos los comentarios fueron apoyados por la creadora que los respondió dando razón a sus seguidores o riendo de las ocurrencias que le escribieron.

La relación emocional con la música decembrina fue otro de los temas destacados. Un comentario ilustró este vínculo al comparar el gesto de llevar la mano al corazón durante el himno nacional con la reacción ante las canciones navideñas: “En los estadios y colegios, suena el Himno y uno con orgullo se lleva su mano derecha al corazón porque lo siente, pero en diciembre se hace lo mismo con la música, es un reflejo”.

Temas Relacionados

Música navideñaDiciembre en ColombiaMúsica decembrinaFiestas de diciembreColombia-Noticias

Más Noticias

Terminal de Transporte de Bogotá alerta por fraudes en venta de tiquetes y refuerza seguridad de cara a fin de año

La entidad advierte sobre delincuentes que suplantan la identidad institucional y comercializan pasajes falsos

Terminal de Transporte de Bogotá

La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez

La Sala precisó que, pese a los esfuerzos de los solicitantes por establecer un nexo entre sus conductas y el contexto del conflicto, la revisión de los hechos y las sentencias previas no permitió identificar tal conexión

La JEP rechazó la solicitud

Caso Jaime Esteban Moreno: siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, involucrado en la muerte del estudiante de Los Andes

La audiencia de apelación celebrada este miércoles 19 de noviembre podría cambiar la situación legal de González, unos de los acusados del crimen, junto con Juan Carlos Suárez

Caso Jaime Esteban Moreno: siga

Vicky Dávila se pronunció tras video de ‘Iván Mordisco’ sobre elecciones: “En el próximo Gobierno será extraditado exprés a Estados Unidos”

La reacción de la precandidata presidencial se dio tras la reaparición del líder insurgente, quien advirtió sobre su “posición en defensa de los territorios” y cuestionó la gestión del Gobierno frente a recientes muertes de menores

Vicky Dávila se pronunció tras

Wilson Arias y Angélica Lozano discutieron por la encuesta del CNC: “¿Y a la candidata Claudia López la sumo con la derecha?”

Senadores protagonizaron un intercambio en redes sociales tras la publicación de un sondeo que posiciona al senador Iván Cepeda como favorito, generando debate sobre alianzas y tensiones políticas de cara a las presidenciales

Wilson Arias y Angélica Lozano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En la misma zona donde

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

ENTRETENIMIENTO

La inesperada confesión de Giovanny

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Aida Victoria Merlano respondió a comentarios sobre su figura después del embarazo: “Aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa”

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver desde Colombia la gala preliminar y la final del concurso donde participa Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Deportes

Así reaccionó la prensa internacional

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo