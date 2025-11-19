‘Influencer’ australiano tuvo curiosa reacción al escuchar música decembrina colombiana: “¿No hay Papá Noel?”

En el video, se evidencia que para los extranjeros la música colombiana de la temporada resulta confusa - crédito @natimonsalvec / Instagram

El desconcierto que experimentan muchos extranjeros ante la música de diciembre colombiana quedó reflejado en la reacción del creador de contenido australiano Bryce Kelly, que se vio sorprendido por los sonidos festivos que llenan los hogares del país en la temporada navideña.

En un video difundido por la cuenta de Instagram @natymonsalvec, la pareja compartió un momento cotidiano: mientras preparaban arepas un domingo, ella propuso ambientar la cocina con música típica de diciembre.

Al sonar una canción de Pastor López, Kelly expresó su perplejidad al notar que, lejos de los villancicos tradicionales, la letra no hacía referencia a la Navidad ni a figuras como Papá Noel. “¿Esto es música de diciembre?”, preguntó, a lo que su esposa respondió afirmativamente. El australiano insistió: “Pero no hay Papá Noel”.

Los colombianos suelen llevar su música a todos lados - crédito @natimonsalvec / Instagram

La singularidad de este repertorio radica en que, a diferencia de otras tradiciones musicales navideñas, las canciones de diciembre en Colombia no abordan temas religiosos ni hacen alusión directa a la festividad.

Se trata, en cambio, de melodías concebidas para el baile y la celebración, que acompañan las reuniones familiares y sociales durante el fin de año. Pastor López, uno de los intérpretes más emblemáticos de este género, es habitual en las listas de reproducción de la temporada, aunque sus letras giran en torno al amor y la fiesta, no a la Navidad.

El origen de la música decembrina colombiana se remonta a la fusión de ritmos tropicales como la cumbia y el porro, enriquecidos por influencias europeas y africanas.

Este mestizaje musical alcanzó notoriedad a mediados del siglo XX, impulsado por orquestas como la de Lucho Bermúdez, que contribuyeron a consolidar un sonido festivo y bailable. Posteriormente, la tradición se expandió con la incorporación de géneros como la parranda paisa, característico de la región antioqueña, y con el auge de disqueras que adaptaron y difundieron estas canciones para el periodo navideño.

En diciembre, la música es para amenizar las fiestas más que para evocar un ambiente espiritual - crédito Freepik

La reacción de los colombianos ante la sorpresa del extranjero sobre las tradiciones navideñas del país quedó reflejada en una serie de comentarios que circularon en redes sociales.

Entre las respuestas, varios usuarios destacaron la singularidad y lo extraño de las costumbres locales, afirmando: “Solo nosotros lo entendemos”. Otros hicieron referencia a la figura central de la celebración, señalando: “Nuestros regalos los trae el niño Dios”.

Algunos internautas que también viven en el exterior, compartieron anécdotas personales, como quien relató: “Que risa, exactamente recibí esa pregunta, jajajjajaja yo solo le dije it’s baby jesus coming”, evidenciando la confusión que puede generar la tradición colombiana en comparación con el imaginario tradicional de la navidad.

También surgieron comentarios sobre el tema central del video, la música característica de la temporada, con menciones a artistas. Una usuaria recordó: “O cuando escucha la música nostálgica de Diciembre, (Pastor López) mi esposo dijo: eso es muy triage para Navidad porque la mayoría suena depresiva hahha y yo me quedé, máximo común múltiplo hahah”.

La música navideña en Colombia toma influencia de los ritmos del trópico, por ello se distancia de los villancicos - crédito Freepik

También, alguien afirmó: “Y eso que no le ha enseñado las novenas, cómo le va a explicar que beben los peces en el río”. Todos los comentarios fueron apoyados por la creadora que los respondió dando razón a sus seguidores o riendo de las ocurrencias que le escribieron.

La relación emocional con la música decembrina fue otro de los temas destacados. Un comentario ilustró este vínculo al comparar el gesto de llevar la mano al corazón durante el himno nacional con la reacción ante las canciones navideñas: “En los estadios y colegios, suena el Himno y uno con orgullo se lleva su mano derecha al corazón porque lo siente, pero en diciembre se hace lo mismo con la música, es un reflejo”.