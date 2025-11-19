Colombia

Gobierno Petro apoyaría plan para que Nicolás Maduro salga del poder y se repitan las elecciones: no iría a la cárcel

La canciller Rosa Villavicencio confirmó que el dictador de Venezuela estaría dispuesto a aceptar la estrategia

Gustavo Petro no ha reconocido
Gustavo Petro no ha reconocido la legitimidad de las elecciones que mantienen en el poder a Nicolás Maduro en Venezuela

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, informó que el Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, apoyaría un plan para garantizar el desarrollo de unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, gobernada por un régimen instaurado por el dictador Nicolás Maduro. Esto, teniendo en cuenta que en julio de 2024, Maduro fue reelegido como presidente del país en condiciones irregulares que fueron denunciadas por la oposición.

En medio de la controversia que surgió al respecto, y ante la falta de revelación de las actas electorales por parte del dictador, la administración colombiana advirtió sobre la necesidad de repetir los comicios. En ese sentido, según explicó la canciller a Bloomberg, el Gobierno Petro podría apoyar un plan para que Maduro deje el poder en Venezuela y dé paso a un Gobierno de transición que se encargue de organizar las nuevas elecciones presidenciales.

De acuerdo con la ministra, el dictador venezolano estaría dispuesto a asumir a enfrentarse a ese escenario, que implica la pérdida del cargo hasta que se lleve a cabo la contienda electoral.

Las elecciones en Venezuela, llevadas
Las elecciones en Venezuela, llevadas a cabo en julio de 2024, habrían tenido irregularidades

Maduro estaría inclinado a aceptarlo. Podría irse sin necesidad de acabar en la cárcel; otra persona podría liderar esa transición y permitir elecciones legítimas”, precisó la canciller al medio citado.

La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que este plan que apenas se analiza sería “la opción más sana” que tendría Maduro para dejar el cargo. Sin embargo, para que se ejecute se debe contar con el respaldo de la oposición de Venezuela, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, que sonaba para ganar las elecciones de 2024.

Por otro lado, rechazó el hecho de que Estados Unidos, país gobernado por Donald Trump, llegue a evaluar un ataque armado en Venezuela con el fin de combatir a organizaciones criminales que allí operan y que están ligadas con el narcotráfico. Según explicó Villavicencio, una acción de esta magnitud sería problemática, en la medida en que podría empeorar la situación de migración de la población.

Rosa Villavicencio aseguró que un
Rosa Villavicencio aseguró que un posible ataque de Estados Unidos en Venezuela podría empeorar la situación migratoria

Una intervención podría desencadenar una crisis humanitaria que sería muy difícil de manejar”, señaló.

Maduro rechazó propuesta de repetición de las elecciones

En agosto de 2024, el primer mandatario colombiano y su homólogo en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instaron al poder venezolano a repetir los comicios ante las diversas denuncias que surgieron sobre su falta de transparencia, aparentes irregularidades y posible manipulación de resultados.

Pese a que la propuesta ahora podría ser considerada como una opción, para entonces no lo era. Maduro se pronunció al respecto, indicando que el régimen venezolano actúa con independencia y que el país tiene su propia soberanía. En ese sentido, rechazó el hecho de que los jefes de Estado de otras naciones expusieran consejos sobre cómo deberían resolverse los problemas políticos de Venezuela.

“Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás. Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países”, señaló el dictador, citado por la Agencia EFE.

En su momento, Nicolás Maduro
En su momento, Nicolás Maduro rechazó consejos de otros jefes de Estado sobre repetir las elecciones en Venezuela

Aunado a ello, afirmó que ejerciendo la Presidencia de Venezuela no se atrevería a dar indicaciones a otros mandatarios del mundo sobre cómo gobernar o sobre qué decisiones tomar.

Nunca voy a decir: ‘Colombia, su Gobierno debe hacer esto’, y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país, sabe qué debe hacer con sus asuntos internos”, explicó Maduro.

A pesar de la negativa de Nicolás Maduro, Petro volvió a exponer su propuesta en noviembre de 2025, a través de su cuenta de X, donde mostró su rechazo a la posibilidad de que Estados Unidos efectúe ataques en suelo venezolano.

“Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y Corina en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano”, precisó.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que las elecciones en Venezuela deberían repetirse, con garantías reales

