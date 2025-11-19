El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

El grupo armado justificó el ataque como respuesta a supuestas operaciones paramilitares de la Segunda Brigada del Ejército en Boyacá - crédito Captura de Video ELN

La autoría del atentado contra el Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla en Tunja (Boyacá), ocurrido el 8 de noviembre de 2025, fue confirmada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un video difundido por la propia organización.

En un video difundido en las redes sociales, miembros del Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, del ELN, relataron los detalles de la acción que tuvo lugar hace diez días y que alteró la tranquilidad de la capital boyacense.

“El 8 de noviembre, un comando especializado del Estado Mayor Nacional y del Frente de Guerra Oriental ELN, accionó una volqueta artillada contra las instalaciones del Batallón Bolívar, sede de la segunda brigada del ejército estatal, ubicado en la ciudad de Tunja, capital departamento de Boyacá”, manifestó uno de los voceros del grupo guerrillero.

En su comunicado, los integrantes del ELN describieron que su operación ofensiva “se planificó para cumplir con todos los protocolos de seguridad con los que se evitaron afecciones a la población civil que habitan en las inmediaciones de esta base militar”.

La acción armada en Tunja incluyó el uso de una volqueta artillada y veinticuatro cargas explosivas - crédito ELN/VK Video

Además, el Frente de Guerra Oriental aseveró que, por este motivo, “la volqueta empleada en el atentado no disponía de un mecanismo de autodestrucción”.

El grupo armado detalló que “las veinticuatro cargas explosivas lanzadas al amanecer del sábado 8 de noviembre, destruyeron parcialmente las instalaciones de esta base militar. Nuestras unidades guerrilleras se replegaron sin novedad”.

El ELN justificó el ataque como una respuesta a las operaciones paramilitares que, según su denuncia, desarrolla la Segunda Brigada del Ejército estatal en los municipios de Chita, Güicán, Cocuy y Páramo de Güina, respectivamente.

El reporte preliminar indica que en el hecho resultaron heridos tres uniformados - crédito Montaje Infobae (X)

“Organiza ataques a la población civil usando patrullas del ejército a las que ordena usar brazaletes de distintas bandas, mafias paramilitares y disidencias de las antiguas Farc”, explicaron.

La grabación concluye con una advertencia sobre la continuidad de las acciones armadas: “El accionar del ELN contra las fuerzas represivas estatales se hace en todo el territorio nacional, donde el régimen persista en aplicar su plan contrainsurgente”.

Rechazo de la Gobernación de Boyacá

Tras conocerse el comunicado del ELN en la que se atribuyen su responsabilidad en el ataque con explosivos en Tunja, la Gobernación de Boyacá reiteró su rechazo absoluto a las acciones terroristas y calificó el atentado como una amenaza directa contra la seguridad y la institucionalidad del departamento.

En diálogo con Caracol Radio, Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Boyacá, subrayó que el Estado mantiene el control territorial y no permitirá que estos hechos intimiden a la ciudadanía.

“Desde la Gobernación respaldamos plenamente a nuestra Fuerza Pública. Este ataque, que ahora el ELN intenta justificar como respuesta a operaciones militares, no tiene ninguna legitimidad. En Boyacá no cederemos un solo centímetro a los violentos”, declaró al citado medio de comunicación.

La volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá, presuntamente cargada con explosivos, permanece bajo inspección por parte de las autoridades - crédito red social X

La funcionaria también recordó que, desde junio, el departamento ha fortalecido la presencia estatal en zonas estratégicas mediante la ampliación de tropas y la ejecución de acciones operativas conjuntas entre el Ejército y la Policía.

“La seguridad de los boyacenses es nuestra prioridad. Seguiremos avanzando con medidas coordinadas para blindar el territorio y proteger a las comunidades”, añadió.

La Gobernación informó que continuará realizando consejos de seguridad y acciones articuladas para preservar la tranquilidad en los ciento veintitrés municipios del departamento, reiterando que ninguna organización ilegal podrá imponer su agenda mediante atentados o amenazas.

Aumentaron la recompensa a $500 millones por información de alias Poeta, cabecilla del ELN encargado del intento de atentado en Tunja - crédito Gobernación de Boyacá

El Frente José David Suárez ha sido señalado por las autoridades como una de las células responsables del atentado perpetrado el ocho de noviembre en la capital boyacense.

Tras el atentado, las autoridades ofrecieron una recompensa de 500 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y captura de seis presuntos integrantes del ELN implicados en la acción terrorista.

Entre ellos figura alias El Poeta, considerado uno de los principales articuladores del ataque, con treinta y cinco años de edad y cerca de quince dentro del grupo guerrillero.