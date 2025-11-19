Colombia

Denuncian que Nueva EPS triplicó la cartera y dejó de pagar y entregar medicamentos: “intervención nefasta”

El secretario de Salud alertó que la situación actual está golpeando la operación de la red pública y comprometiendo la atención de miles de usuarios en Bogotá

Guardar
El secretario de Salud advirtió
El secretario de Salud advirtió sobre el impacto que la situación está generando en los servicios públicos de la ciudad. - crédito Secretaría de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, lanzó una advertencia sobre la situación financiera y operativa de la Nueva EPS, asegurando que la intervención de la entidad (realizada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024) ha tenido consecuencias “nefastas” para la red pública hospitalaria de la capital.

Según el funcionario, las obligaciones de la EPS con los hospitales y centros médicos del Distrito se triplicaron en menos de dos años, al tiempo que se frenaron pagos, contrataciones y la entrega de medicamentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una intervención que agravó la crisis

A través de sus redes sociales, Bermont denunció que la situación de la Nueva EPS empeoró significativamente tras la intervención. El secretario señaló que, mientras antes la entidad mantenía cumplimiento con sus afiliados, “hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, afectando la operación de toda la red pública de salud.

“La intervención de la Nueva EPS ha sido nefasta para la red pública de Bogotá. Las deudas con la red se triplicaron. Pasamos de una cartera de 35 mil millones a 90 mil millones”, escribió Bermont en su publicación.

Bermont expuso su preocupación y
Bermont expuso su preocupación y señaló fallas que vienen afectando a los usuarios. - crédito @Gerson_bermont/X

Junto al mensaje, compartió una imagen con el detalle de la Cartera Total de la Nueva EPS, evidenciando aumentos drásticos en todas las subredes de atención del Distrito.

Cifras que evidencian el deterioro

Los datos entregados por la Secretaría de Salud confirman que la deuda de la Nueva EPS con los hospitales públicos de Bogotá pasó de $35.334 millones antes de la intervención, a $90.558 millones con corte a septiembre de 2025.

Estas son las cifras por subred, en millones de pesos:

Subred Centro Oriente

  • Cartera al inicio de la intervención: $4.986 millones
  • Corte a septiembre de 2025: $14.303 millones

Subred Norte

  • Cartera inicial: $15.522 millones
  • Situación actual: $33.140 millones

Subred Sur

  • Cartera inicial: $9.307 millones
  • Corte a septiembre: $21.470 millones

Subred Suroccidente

  • Cartera inicial: $5.520 millones
  • Corte actual: $21.645 millones

En todos los casos, la cartera casi se triplicó, y en algunas subredes el incremento fue aún mayor, afectando directamente la capacidad operativa de hospitales y centros de urgencias.

La gráfica publicada muestra por
La gráfica publicada muestra por Bermont el aumento de la cartera en todas las subredes de Bogotá. - crédito @Gerson_bermont/X

Impacto directo en la prestación de servicios

El secretario Bermont subrayó que este crecimiento de la deuda está afectando la sostenibilidad de la red pública, limitando la posibilidad de contratar servicios, pagar nóminas, adquirir insumos y atender adecuadamente a los usuarios.

Los problemas que hoy enfrentan miles de afiliados incluyen las demoras prolongadas en la entrega de medicamentos, incluso en tratamientos crónicos. Asimismo han tenido retrasos en la asignación de citas con especialistas y afectaciones en la capacidad hospitalaria debido a la falta de pagos y recursos.

Según Bermont, esto representa un riesgo directo para la continuidad de los tratamientos y para la calidad de la atención en salud.

La Personería ya había prendido las alarmas

El pronunciamiento del secretario de Salud coincide con las alertas emitidas por la Personería de Bogotá, que en semanas anteriores advirtió sobre un posible “colapso operativo” de la Nueva EPS.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital el 22% de las quejas que reciben por fallas de EPS en Bogotá corresponden a la Nueva EPS.

Los reclamos se concentran en tres frentes, los cuales se dividen en fallas en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas, e impacto en la red hospitalaria por las deudas acumuladas.

Para la Personería, esta situación está comprometiendo el derecho fundamental a la salud y podría desencadenar una crisis mayor si no se toman medidas inmediatas.

La entidad enfrenta cuestionamientos por
La entidad enfrenta cuestionamientos por el deterioro en la atención y el cumplimiento de sus obligaciones. - crédito Nueva EPS

Llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud

Tanto la Secretaría de Salud como la Personería pidieron a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar acciones rápidas y efectivas que permitan frenar el deterioro de la EPS y garantizar la atención de sus afiliados.

La entidad de control ha sido cuestionada por los resultados de la intervención, que lejos de resolver los problemas financieros, parecen haberlos profundizado.

Una crisis que afecta a más de un millón de afiliados en Bogotá

La Nueva EPS es una de las aseguradoras más grandes del país y cuenta con cientos de miles de afiliados en la capital. La falta de pagos y los crecientes retrasos en servicios esenciales están incrementando la presión sobre la red pública, que hoy debe responder con recursos limitados a una demanda en aumento.

Bermont insistió en que el Distrito no puede seguir asumiendo un déficit que no le corresponde y que la situación requiere decisiones de fondo para proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema de salud en Bogotá.

Temas Relacionados

Nueva EPSSecretaría de Salud BogotáGerson BermontRed pública hospitalariacrisis sistema de saludDeuda en saludAcceso a medicamentosColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos que buscan radicarse en Estados Unidos: Estas son las visas legales que abren puertas a empleos y residencia

Existen opciones reales para conseguir empleo seguro y estable en Estados Unidos mediante programas de migración laboral, asesorados por agencias especializadas y con respaldo de visas aprobadas

Colombianos que buscan radicarse en

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Estos son los cortes de

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este miércoles 19 de noviembre

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa: qué autos

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto en directo del amistoso internacional: Jefferson Lerma hizo el tercero en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

Colombia vs. Australia EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar en Arauca dejó

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

ENTRETENIMIENTO

Danna García contó el momento

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Grupo Frontera suma a Colombia en su gira internacional, fechas y precios para ver a la banda de regional mexicano

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Deportes

Colombia vs. Australia EN VIVO,

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto en directo del amistoso internacional: James Rodríguez marcó gol en Nueva York

Se definieron los rivales de la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: sorpresa con la Honduras de Reinaldo Rueda

Teófilo Gutiérrez “justificó” en Luis Díaz que Colombia pelee el mundial en 2026: “Tiene todos los argumentos”

Tolima pegó primero en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria sobre Fortaleza por 1-0 en Techo

América de Cali habría “blindado” el fichaje de Harold Santiago Mosquera: sin jugar, ya podría dejarle dinero a los escarlatas