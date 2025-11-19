David Luna presentó decálogo con el que espera recuperar el sistema de salud en Colombia: “Se acaba el drama de las filas y las excusas”

La salud es un aspecto fundamental en la propuesta de campaña del precandidato presidencial David Luna - crédito @acmineriacol/X

La crisis del sistema de salud en Colombia motivó al precandidato presidencial David Luna a presentar un decálogo que, según sus palabras, busca “devolverle al país un sistema de salud que vuelva a responder cuando más lo necesitas”. En su propuesta, el aspirante al primer cargo de la nación planteó una serie de medidas concretas que, de implementarse, transformarían la experiencia de los pacientes y el funcionamiento de hospitales, clínicas y EPS.

El primer punto del plan del exministro y exsenador de la República apunta a resolver uno de los problemas más frecuentes: la falta de medicamentos. Luna afirmó que con su propuesta de Gobierno “se acaba el drama de las filas y las excusas”, y, con ello, prometió que habrá “entregas a domicilio con empresas de logística expertas, inventarios estables y precios negociados para que nunca falten los medicamentos esenciales”.

En su paso por el Senado, David Luna fue uno de los que se opuso a la reforma en el sistema de salud, por parte del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La demora en la asignación de citas médicas es otro de los ejes de su propuesta. El precandidato sostuvo que habrá “autorizaciones rápidas, no en semanas”, y que se implementará “un solo sistema digital para eliminar papeles, vueltas y pasadas de pelota entre hospitales, clínicas y EPS”. Una iniciativa que se gesta en medio del trámite de la reforma a la salud que se lleva a cabo, aunque con evidentes obstáculos, en el Senado, y que busca acabar con las EPS.

Y para los que, justamente, enfrentan interrupciones en sus tratamientos por cambios de EPS o cierre de clínicas, Luna puso sobre la mesa una solución basada en la interoperabilidad de la información. “Si una clínica cierra o la EPS cambia, no vuelves a empezar de cero. Redes regionales de prestadores e historia clínica interoperable para que tu proceso no se pierda nunca”, afirmó el aspirante a la Casa de Nariño, en su hilo en X, que no pasó desapercibido.

Más propuestas de David Luna para mejorar el sistema de salud en Colombia

El financiamiento del sistema de salud también ocupa un lugar central en el decálogo que publicó el político bogotano, que se retiró del partido Cambio Radical, para -según él- tener mayor independencia. Luna propuso “pagos a tiempo y giros automáticos para hospitales y clínicas” y se comprometió a “sincerar las cuentas del sistema con un plan de refinanciamiento que reconozca deudas y dé oxígeno a los servicios que hoy están a punto de cerrar”.

El trámite de la reforma a la salud 2.0 se encuentra suspendido en la Comisión Séptima del Senado - crédito Prensa Senado

La falta de especialistas en regiones apartadas es otro desafío que Luna aborda con el uso de la tecnología. “Teleconsultas, teleinterconsultas y monitoreo remoto en todo el país. La pandemia nos mostró que esto funciona. Lo implementaremos”, dijo el excongresista, que parece estar inquieto por mejorar la prestación del servicio, ante lo que sería el retroceso en el actual Gobierno, con una serie de determinaciones que causaron gran controversia.

Del mismo modo, el respeto al talento humano en salud sería una prioridad para Luna, que prometió “contratos dignos, estabilidad y pagos puntuales”, así como la “formación de especialistas donde hoy no los hay, con cooperación entre universidades, clínicas, sector privado, alcaldías y gobernaciones”. La salud mental, frecuentemente relegada, recibe atención específica en el plan.

En efecto, Luna propuso “centros de Atención Psicosocial y equipos móviles en las regiones”, además de “telepsiquiatría y atención domiciliaria para llegar donde no hay especialistas”. En cuanto a la digitalización, enfatizó que la tecnología debe estar “al servicio del paciente, no de la burocracia”, y plantea la “transformación digital para que trámites, autorizaciones y referencias sean automáticas y rápidas. La tecnología para agilizar, no para poner barreras”.

Este es parte del décalogo del precandidato presidencial David Luna y su propuesta para mejorar el sistema de salud en Colombia - crédito @lunadavid/X

El decálogo también incluyó medidas inmediatas para los primeros días de gestión. “Pausar la reforma improvisada, ordenar EPS intervenidas y pagar lo que se debe. Nombraremos interventores serios y transparentes. Mesa directa con pacientes y rendición pública cada 3 meses. Recuperaremos lo que intervinieron para convertir en fortín político”, afirmó Luna en su mensaje, que despertó una sana discusión en relación con los propósitos de sus iniciativas.

Finalmente, el precandidato presidencial propuso un cambio en la lógica de los pagos dentro del sistema, pues pagará por tratamientos que funcionen, “no por trámites inútiles”. Según su concepto, los contratos se harán basados en resultados y uso eficiente de medicamentos para evitar despilfarro”. “Vamos a devolverle al país un sistema de salud que vuelva a responder cuando más lo necesitas”, concluyó.

El decálogo de David Luna

Medicamentos que sí llegan. Citas sin meses de espera. Tratamientos que no se cortan. Plata ordenada para que la salud funcione. Especialistas donde hoy no llegan. Respeto total al talento humano. Salud mental sin esperas eternas. Tecnología al servicio del paciente, no de la burocracia. Primeros 100 días: estabilizar el sistema YA. Pago por resultados y cero desperdicio.