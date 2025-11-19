Colombia

David Luna presentó decálogo con el que espera recuperar el sistema de salud en Colombia: “Se acaba el drama de las filas y las excusas”

El exsenador, exministro y precandidato presidencial compartió en sus redes sociales su propuesta para mejorar la prestación del servicio en el territorio nacional, cuando en el Congreso, el Gobierno espera que prospere su reforma a la salud; considerada por el político bogotano como un notable retroceso

Guardar
La salud es un aspecto
La salud es un aspecto fundamental en la propuesta de campaña del precandidato presidencial David Luna - crédito @acmineriacol/X

La crisis del sistema de salud en Colombia motivó al precandidato presidencial David Luna a presentar un decálogo que, según sus palabras, busca “devolverle al país un sistema de salud que vuelva a responder cuando más lo necesitas”. En su propuesta, el aspirante al primer cargo de la nación planteó una serie de medidas concretas que, de implementarse, transformarían la experiencia de los pacientes y el funcionamiento de hospitales, clínicas y EPS.

El primer punto del plan del exministro y exsenador de la República apunta a resolver uno de los problemas más frecuentes: la falta de medicamentos. Luna afirmó que con su propuesta de Gobierno “se acaba el drama de las filas y las excusas”, y, con ello, prometió que habrá “entregas a domicilio con empresas de logística expertas, inventarios estables y precios negociados para que nunca falten los medicamentos esenciales”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su paso por el
En su paso por el Senado, David Luna fue uno de los que se opuso a la reforma en el sistema de salud, por parte del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La demora en la asignación de citas médicas es otro de los ejes de su propuesta. El precandidato sostuvo que habrá “autorizaciones rápidas, no en semanas”, y que se implementará “un solo sistema digital para eliminar papeles, vueltas y pasadas de pelota entre hospitales, clínicas y EPS”. Una iniciativa que se gesta en medio del trámite de la reforma a la salud que se lleva a cabo, aunque con evidentes obstáculos, en el Senado, y que busca acabar con las EPS.

Y para los que, justamente, enfrentan interrupciones en sus tratamientos por cambios de EPS o cierre de clínicas, Luna puso sobre la mesa una solución basada en la interoperabilidad de la información. “Si una clínica cierra o la EPS cambia, no vuelves a empezar de cero. Redes regionales de prestadores e historia clínica interoperable para que tu proceso no se pierda nunca”, afirmó el aspirante a la Casa de Nariño, en su hilo en X, que no pasó desapercibido.

Más propuestas de David Luna para mejorar el sistema de salud en Colombia

El financiamiento del sistema de salud también ocupa un lugar central en el decálogo que publicó el político bogotano, que se retiró del partido Cambio Radical, para -según él- tener mayor independencia. Luna propuso “pagos a tiempo y giros automáticos para hospitales y clínicas” y se comprometió a “sincerar las cuentas del sistema con un plan de refinanciamiento que reconozca deudas y dé oxígeno a los servicios que hoy están a punto de cerrar”.

El trámite de la reforma
El trámite de la reforma a la salud 2.0 se encuentra suspendido en la Comisión Séptima del Senado - crédito Prensa Senado

La falta de especialistas en regiones apartadas es otro desafío que Luna aborda con el uso de la tecnología. “Teleconsultas, teleinterconsultas y monitoreo remoto en todo el país. La pandemia nos mostró que esto funciona. Lo implementaremos”, dijo el excongresista, que parece estar inquieto por mejorar la prestación del servicio, ante lo que sería el retroceso en el actual Gobierno, con una serie de determinaciones que causaron gran controversia.

Del mismo modo, el respeto al talento humano en salud sería una prioridad para Luna, que prometió “contratos dignos, estabilidad y pagos puntuales”, así como la “formación de especialistas donde hoy no los hay, con cooperación entre universidades, clínicas, sector privado, alcaldías y gobernaciones”. La salud mental, frecuentemente relegada, recibe atención específica en el plan.

En efecto, Luna propuso “centros de Atención Psicosocial y equipos móviles en las regiones”, además de “telepsiquiatría y atención domiciliaria para llegar donde no hay especialistas”. En cuanto a la digitalización, enfatizó que la tecnología debe estar “al servicio del paciente, no de la burocracia”, y plantea la “transformación digital para que trámites, autorizaciones y referencias sean automáticas y rápidas. La tecnología para agilizar, no para poner barreras”.

Este es parte del décalogo
Este es parte del décalogo del precandidato presidencial David Luna y su propuesta para mejorar el sistema de salud en Colombia - crédito @lunadavid/X

El decálogo también incluyó medidas inmediatas para los primeros días de gestión. “Pausar la reforma improvisada, ordenar EPS intervenidas y pagar lo que se debe. Nombraremos interventores serios y transparentes. Mesa directa con pacientes y rendición pública cada 3 meses. Recuperaremos lo que intervinieron para convertir en fortín político”, afirmó Luna en su mensaje, que despertó una sana discusión en relación con los propósitos de sus iniciativas.

Finalmente, el precandidato presidencial propuso un cambio en la lógica de los pagos dentro del sistema, pues pagará por tratamientos que funcionen, “no por trámites inútiles”. Según su concepto, los contratos se harán basados en resultados y uso eficiente de medicamentos para evitar despilfarro”. “Vamos a devolverle al país un sistema de salud que vuelva a responder cuando más lo necesitas”, concluyó.

El decálogo de David Luna

  1. Medicamentos que sí llegan.
  2. Citas sin meses de espera.
  3. Tratamientos que no se cortan.
  4. Plata ordenada para que la salud funcione.
  5. Especialistas donde hoy no llegan.
  6. Respeto total al talento humano.
  7. Salud mental sin esperas eternas.
  8. Tecnología al servicio del paciente, no de la burocracia.
  9. Primeros 100 días: estabilizar el sistema YA.
  10. Pago por resultados y cero desperdicio.

Temas Relacionados

David LunaSistema de saludDecálogo de SaludPrecandidatos presidencialesExministro LunaElecciones Colombia 2026Elecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos que buscan radicarse en Estados Unidos: Estas son las visas legales que abren puertas a empleos y residencia

Existen opciones reales para conseguir empleo seguro y estable en Estados Unidos mediante programas de migración laboral, asesorados por agencias especializadas y con respaldo de visas aprobadas

Colombianos que buscan radicarse en

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto del amistoso internacional: siga en directo a la Tricolor en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

Colombia vs. Australia EN VIVO,

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: suspendido el partido en Techo por lluvia

Los Amix disputan por primera vez esta fase del campeonato colombiano y exponiendo su invicto de locales frente a los Pijaos, que cuentan con la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima,

Estadounidense fue expulsado de Cartagena, comía en restaurantes y luego se iba sin pagar afirmando no hablar español

Migración Colombia confirmó la salida del turista, que fue puesto a disposición de las autoridades en Miami

Estadounidense fue expulsado de Cartagena,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Familiares de presunto subversivo dado

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

Cuatro militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

ENTRETENIMIENTO

Danna García contó el momento

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Grupo Frontera suma a Colombia en su gira internacional, fechas y precios para ver a la banda de regional mexicano

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Deportes

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima,

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: suspendido el partido en Techo por lluvia

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto del amistoso internacional: siga en directo a la Tricolor en Nueva York

América de Cali habría “blindado” el fichaje de Harold Santiago Mosquera: sin jugar, ya podría dejarle dinero a los escarlatas

Hay una “preocupante desigualdad” en la Liga Femenina: revelador informe sobre los contratos de las jugadoras en 2025

Otro club de la Liga BetPlay que no paga salarios y ahora se quedaría sin equipo: saldrían 16 jugadores