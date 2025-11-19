Centro Democrático descartó votar en la moción de censura contra el ministro de Defensa por la muerte de menores en bombardeos

El partido de oposición aseguró que el funcionario del Gobierno Petro cumplió órdenes para resguardar a las Fuerzas Militares - crédito Colprensa

El debate sobre la responsabilidad estatal en los recientes bombardeos en Guaviare, Arauca y Amazonas, que resultaron en la muerte de 15 menores de edad, ha reavivado las tensiones políticas en Colombia.

En el Congreso de la República, fue radicado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que explique sus razones frente a la decisión de atacar los campamentos de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

La solicitud fue presentada por la representante a la Cámara de Alianza Verde, Katherine Miranda, que contó con la firma de 30 congresistas, destacando la presencia de varios legisladores afines al Gobierno Petro como Andrés Cancimance (Pacto Histórico) y Martha Alfonso (Alianza Verde).

No obstante, la propuesta ha recibido un duro revés luego de que el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, confirmó que su colectividad votará negativamente a la proposición, argumentando que este actuó bajo directrices presidenciales.

En diálogo con El Tiempo, el congresista de oposición señaló que la decisión de su partido se fundamenta en la convicción de que la responsabilidad principal recae en los grupos armados ilegales que reclutan y explotan a menores, y no en el Estado.

“Lo estamos discutiendo con la bancada del Centro Democrático y, hasta el momento, la decisión es no firmar la moción de censura contra el ministro de Defensa. Él está cumpliendo órdenes del comandante en jefe, que es el presidente de la República. La disyuntiva no debería recaer sobre el Estado”, declaró el parlamentario al diario bogotano.

Igualmente, Uscátegui aseveró que “el Estado no puso a esos niños en esas estructuras criminales. Son esas estructuras las que los reclutan, los esclavizan —incluso sexualmente— y los utilizan como escudos humanos para impedir que el Estado ejerza toda su capacidad operativa (...) por esa razón, como bancada no vamos a acompañar esa moción de censura”.

No obstante, el congresista manifestó inquietudes sobre otros aspectos de la gestión del ministro Sánchez, especialmente en materia de corrupción y administración de recursos.

“Nos gustaría ver al ministro respondiendo por temas como los recursos perdidos en el mantenimiento de los helicópteros CMI, entre otros casos graves de corrupción y omisiones relacionadas con el orden público. Pero el Centro Democrático siempre ha sostenido que el Estado debe contar con todas las capacidades para enfrentar a estructuras criminales que generan tanto daño”, agregó.