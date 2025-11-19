Colombia

Centro Democrático descartó votar en la moción de censura contra el ministro de Defensa por la muerte de menores en bombardeos

El congresista José Jaime Uscátegui aseguró que la responsabilidad de la tragedia recae en grupos armados ilegales y no en el Estado, defendiendo la actuación del ministro de Defensa bajo órdenes presidenciales

Guardar
El partido de oposición aseguró
El partido de oposición aseguró que el funcionario del Gobierno Petro cumplió órdenes para resguardar a las Fuerzas Militares - crédito Colprensa

El debate sobre la responsabilidad estatal en los recientes bombardeos en Guaviare, Arauca y Amazonas, que resultaron en la muerte de 15 menores de edad, ha reavivado las tensiones políticas en Colombia.

En el Congreso de la República, fue radicado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que explique sus razones frente a la decisión de atacar los campamentos de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La solicitud fue presentada por la representante a la Cámara de Alianza Verde, Katherine Miranda, que contó con la firma de 30 congresistas, destacando la presencia de varios legisladores afines al Gobierno Petro como Andrés Cancimance (Pacto Histórico) y Martha Alfonso (Alianza Verde).

No obstante, la propuesta ha recibido un duro revés luego de que el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, confirmó que su colectividad votará negativamente a la proposición, argumentando que este actuó bajo directrices presidenciales.

En diálogo con El Tiempo, el congresista de oposición señaló que la decisión de su partido se fundamenta en la convicción de que la responsabilidad principal recae en los grupos armados ilegales que reclutan y explotan a menores, y no en el Estado.

Lo estamos discutiendo con la bancada del Centro Democrático y, hasta el momento, la decisión es no firmar la moción de censura contra el ministro de Defensa. Él está cumpliendo órdenes del comandante en jefe, que es el presidente de la República. La disyuntiva no debería recaer sobre el Estado”, declaró el parlamentario al diario bogotano.

Igualmente, Uscátegui aseveró que “el Estado no puso a esos niños en esas estructuras criminales. Son esas estructuras las que los reclutan, los esclavizan —incluso sexualmente— y los utilizan como escudos humanos para impedir que el Estado ejerza toda su capacidad operativa (...) por esa razón, como bancada no vamos a acompañar esa moción de censura”.

No obstante, el congresista manifestó inquietudes sobre otros aspectos de la gestión del ministro Sánchez, especialmente en materia de corrupción y administración de recursos.

“Nos gustaría ver al ministro respondiendo por temas como los recursos perdidos en el mantenimiento de los helicópteros CMI, entre otros casos graves de corrupción y omisiones relacionadas con el orden público. Pero el Centro Democrático siempre ha sostenido que el Estado debe contar con todas las capacidades para enfrentar a estructuras criminales que generan tanto daño”, agregó.

Temas Relacionados

Mocion de censuraPedro SánchezCentro DemocráticoMenores muertos en bombardeosJose Jaime UscateguiKatherine MirandaBombardeosDisidencias de las FarcIvan MordiscoColombia-Noticias

Más Noticias

Terminal de Transporte de Bogotá alerta por fraudes en venta de tiquetes y refuerza seguridad de cara a fin de año

La entidad advierte sobre delincuentes que suplantan la identidad institucional y comercializan pasajes falsos

Terminal de Transporte de Bogotá

La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de Sabas Pretelt de la Vega y Alberto Velásquez

La Sala precisó que, pese a los esfuerzos de los solicitantes por establecer un nexo entre sus conductas y el contexto del conflicto, la revisión de los hechos y las sentencias previas no permitió identificar tal conexión

La JEP rechazó la solicitud

Caso Jaime Esteban Moreno: siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, involucrado en la muerte del estudiante de Los Andes

La audiencia de apelación celebrada este miércoles 19 de noviembre podría cambiar la situación legal de González, unos de los acusados del crimen, junto con Juan Carlos Suárez

Caso Jaime Esteban Moreno: siga

Vicky Dávila se pronunció tras video de ‘Iván Mordisco’ sobre elecciones: “En el próximo Gobierno será extraditado exprés a Estados Unidos”

La reacción de la precandidata presidencial se dio tras la reaparición del líder insurgente, quien advirtió sobre su “posición en defensa de los territorios” y cuestionó la gestión del Gobierno frente a recientes muertes de menores

Vicky Dávila se pronunció tras

Wilson Arias y Angélica Lozano discutieron por la encuesta del CNC: “¿Y a la candidata Claudia López la sumo con la derecha?”

Senadores protagonizaron un intercambio en redes sociales tras la publicación de un sondeo que posiciona al senador Iván Cepeda como favorito, generando debate sobre alianzas y tensiones políticas de cara a las presidenciales

Wilson Arias y Angélica Lozano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En la misma zona donde

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

ENTRETENIMIENTO

La inesperada confesión de Giovanny

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Aida Victoria Merlano respondió a comentarios sobre su figura después del embarazo: “Aquí no tenemos lipo, mi reina hermosa”

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver desde Colombia la gala preliminar y la final del concurso donde participa Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Deportes

Así reaccionó la prensa internacional

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo