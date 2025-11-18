Colombia

Vicky Dávila le contestó a Margarita Rosa de Francisco quien dijo en un trino “viólame”: “Leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted”

El mensaje de la actriz en X desató opiniones divididas y llevó a figuras de la política, como la periodista y precandidata presidencial, a pronunciarse sobre el impacto de expresiones sensibles en la esfera digital

Vicky Dávila se despachó contra Margarita Rosa de Francisco por comentario que hizo la actriz en su cuenta en X - crédito Montaje Infobae

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco generó controversia en redes sociales luego de publicar un mensaje en su cuenta oficial de X con el texto: “Mi rey, haz lo tuyo: ¡viólame!”

El comentario se viralizó rápidamente e impulsó reacciones de figuras públicas y múltiples usuarios.

El trino de De Francisco provocó preguntas sobre el destinatario y el contexto de la frase.

Algunos internautas especularon si el comentario estaba dirigido al presidente Gustavo Petro o a la periodista Vicky Dávila, mientras otros sugirieron una confusión con aplicaciones de mensajería privadas.

Frases como “En el congreso puedes encontrar a tu rey, o Lobo te puede hacer el contacto” y “Margie te equivocaste de app” circularon ampliamente en la plataforma X.

Ante la viralización del mensaje, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila respondió de manera directa a la publicación de De Francisco.

En un mensaje público, la comunicadora expresó: “Margarita, no sé cómo se sienten las mujeres violadas, abusadas, acosadas, maltratadas sexualmente, al leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted, que tantas mujeres admiraron o admiran”.

Esta reacción evidenció el malestar y la preocupación que el comentario original generó en quienes han sido víctimas de violencia de género.

