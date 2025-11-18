Protesta en el Puente Simón Bolívar: Familiares de colombianos presos en Venezuela exigen liberación

FOTO DE ARCHIVO: Familiares de colombianos detenidos en cárceles venezolanas protestan en el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela, en Cúcuta, Colombia, Octubre 12, 2025. REUTERS/ Carlos Ramirez

La presión de los familiares de los colombianos detenidos en Venezuela se intensificó el martes 18 de noviembre, cuando un grupo de madres, padres, esposas e hijos se congregó en el Puente Internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de sus seres queridos.

Los manifestantes, portando pancartas y elevando sus voces, denunciaron la detención que consideran ilegal y solicitaron la intervención inmediata tanto del Estado colombiano como de la comunidad internacional.

La situación de los veintidós ciudadanos colombianos retenidos en Venezuela, acusados por el gobierno de ese país de terrorismo y espionaje, ha generado una profunda preocupación entre sus allegados.

La movilización en la frontera buscó visibilizar el sufrimiento de las familias, quienes enfrentan la posibilidad de pasar una segunda Navidad sin la presencia de sus familiares.