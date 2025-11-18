Los hijos de Jessi Uribe le dieron conmovedora sorpresa a Paola Jara a solo días de la llegada de la bebé Emilia: “Te esperamos”

Los hijos de Jessi Uribe emocionan a Paola Jara: la sorpresa familiar que marcó la etapa final de su embarazo - crédito @paolajarapj/ Instagram

La artista de música popular Paola Jara recibió una emotiva sorpresa de parte de los hijos de Jessi Uribe durante su embarazo, en un gesto que se viralizó tras ser difundido este 18 de noviembre de 2025.

El detalle conmovió a la cantante en la recta final de la espera por el nacimiento de Emilia, su primera hija en común con el también cantante Jessi Uribe.

Según lo reportado, la pareja, que oficializó su relación tras tres años de matrimonio, dio a conocer la noticia del embarazo en junio de 2025 a través del programa La red.

Posteriormente, ambos confirmaron la información en sus redes sociales: publicaron un video donde presentan una ecografía, lo que generó reacciones masivas entre sus seguidores.

El detalle emotivo ocurrió en la etapa final de la espera por Emilia, primera hija en común de los reconocidos artistas de música popular - crédito cortesía Jaque

Desde entonces, los artistas mantienen actualizado a su público con novedades sobre la evolución del embarazo y los preparativos para la llegada de Emilia.

Recientemente se realizó un baby shower en el círculo íntimo de la familia, donde el ambiente estuvo dominado por el color rosa.

En el evento se confirmó el nombre de la bebé, Emilia, un dato aportado por el cantante Alzate, invitado cercano a la familia. Las imágenes en redes sociales reflejaron una celebración a la que asistieron solo amigos y familiares cercanos, destacando la decoración elegante y la presencia de un pastel de siete pisos.

De acuerdo con los datos publicados, el embarazo de Paola Jara avanza hacia la semana 28 de gestación. La cantante anunció que pausará temporalmente los compromisos musicales para estar dedicada a la maternidad, aunque aseguró a sus fans que continuará compartiendo contenido y nuevos proyectos en sus plataformas digitales.

Los hijos y sobrinas de Jessi Uribe lucieron camisetas con la frase “Te esperamos baby E”, sorprendiendo a Paola Jara y generando una reacción de alegría y emoción en redes sociales - crédito @tatianauribeo/ Instagram

La sorpresa que protagonizaron los hijos y sobrinas de Jessi Uribe cobró relevancia en las redes sociales al mostrar la emotiva reacción de Paola Jara ante el gesto de los pequeños. Cada uno apareció luciendo una camiseta blanca estampada con el mensaje: “Te esperamos baby E”, expresando el entusiasmo ante la llegada de su nueva hermana.

El video, difundido en las cuentas personales de la familia, muestra a los niños posando con alegría y emoción frente a la cámara, mientras Paola Jara recibió la sorpresa visiblemente emocionada, llegando a decir: “Ay tan lindos jejejje, awww, qué lindos”, antes de abrazar a los pequeños, en un momento que generó reacciones positivas de los usuarios y seguidores.

Diversos comentarios en redes sociales resaltaron la integración de los hijos de Jessi Uribe con la nueva familia, en especial por la armonía reflejada en el gesto colectivo. El ambiente en la familia Jara-Uribe ha sido descrito como un momento de alegría compartida entre ambos artistas y sus allegados, quienes esperan la llegada de Emilia.

La familia Jara-Uribe se prepara para la llegada de Emilia, mientras comparten con el público cada novedad y expresan su felicidad por la nueva etapa que comenzará en las próximas semanas - crédito @paolajarapj/Instagram

El nacimiento de la bebé está previsto para las próximas semanas y ha generado expectativa en el ambiente musical y de entretenimiento en Colombia. Hasta ahora, tanto Paola Jara como Jessi Uribe han manifestado públicamente la felicidad y el agradecimiento por este nuevo capítulo en sus vidas y han reiterado su deseo de mantener cerca a sus seguidores a lo largo de esta experiencia familiar.

Paola Jara y Jessi celebran su embarazo con canción dedicada a su hija

Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de su primera hija con el lanzamiento del tema musical Emilia, una canción dedicada especialmente a la pequeña que está próxima a nacer. Este sencillo, que lleva el mismo nombre que la bebé, surge como un reflejo de las emociones y vivencias que la pareja ha compartido durante esta etapa única en sus vidas.

Desde que se unieron en 2019 y formalizaron su matrimonio en mayo de 2022, el sueño de convertirse en padres ha estado presente. Para la artista, el camino no ha sido sencillo. Antes de este embarazo, Paola Jara enfrentó la pérdida de dos bebés, momentos complejos que marcaron profundamente a la pareja. La llegada de Emilia representa así mucho más que el cumplimiento de un deseo: simboliza el renacer de la esperanza y la fe para ambos.

Pese al avanzado estado de embarazo de Paola Jara, la cantante siguió con su actividad musical normal hasta bien entrado octubre - crédito cortesía Jaque

A través de Emilia, la pareja comparte con el público cómo han vivido estos meses de espera. “Esa canción lleva el nombre de nuestra hija, pero también sale para sus hijos, para que la dediquen en momentos especiales. Es una canción que escribimos juntos donde narramos lo que vivimos en este proceso hermoso. El video fue grabado en el baby shower. Es muy especial y auténtico para que se lo gocen”, detalló Jessi Uribe.

El sencillo también envía un mensaje a quienes han cuestionado la relación y las decisiones personales de la pareja.“La niña no viene a llenar ningún vacío, es una bendición para los dos y es un angelito que unió dos vidas y que va a escribir una nueva historia en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias”, afirmó Uribe.