Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

La presentación de dos artistas colombianos en el metro de Nueva York se convirtió en un símbolo de resiliencia y orgullo nacional. Juliana Velásquez, reconocida actriz y cantante, compartió con Alejandro Portela, el músico que meses atrás fue víctima de una agresión mientras interpretaba vallenatos en el sistema de transporte de la ciudad.

La colaboración, que tuvo lugar en una de las estaciones más transitadas, atrajo la atención de los transeúntes y generó una ola de reacciones en redes sociales, en las que la comunidad colombiana celebró el gesto y la unión de ambos artistas.

Antes de la presentación, Juliana recordó el episodio que vivió Portela: “Hace unos meses me salió un video de un colombiano muy valiente, un gran artista en nuestra tierra, aquí en Nueva York, al que alguien le partió su micrófono porque no lo quería oír cantar. Y hoy, que también estoy en Nueva York y gracias a la música, vamos a cantar esta con él. ¡Viva Colombia!”.

En su intervención ante el público, la famosa dio un mensaje de gratitud: “De nuestra Colombia para el mundo. Muchas gracias, Nueva York. Aplausos para Alejo, por favor”. Además, los dos interpretaron La colombiana, uno de los temas más populares de Juliana, lo que fue recibido con entusiasmo por el público presente y por los que siguieron el evento a través de plataformas digitales.

La cantante Juliana y el acordeonista Alejandro Portela unieron sus voces en el metro neoyorquino, regalando a los pasajeros una interpretación cargada de sentimiento

Y es que la actuación no solo llamó la atención de los pasajeros, también provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Entre los mensajes destacados se encuentran expresiones como “Se me salen las lágrimas, eso es Colombia, eso es Juliana, eso es Alejo”, “Que orgullo ser Colombiana”, “Juli, no dejas de brillar y estas son las cosas que nos representa como Colombianos” y “Admiración y respeto Juli. Bendiciones por tan noble gesto”.

Del mismo modo, otros expresaron: “Eso es lo que me encanta de Juliana. tiene el corazón más grande”, “Así se hace los colombianos arriba y siempre unidos. Juliana eres lo máximo” y “Eso es hacer patria, sin importar cual sea el escenario... Viva Colombia y los colombianos por el mundo”.

¿Qué le pasó a Alejo Portela?

La historia conmovió en redes sociales porque Alejandro Portela, que lleva varios meses mostrando su talento con el acordeón en diferentes estaciones del metro de Nueva York e interpretando canciones vallenatas que evocan la cultura colombiana, fue víctima de un acto violento.

Tras tocar varias piezas y cantar junto a otro compatriota, un hombre se acercó y le pateó varios de sus instrumentos de trabajo antes de que terminara su jornada. Portela continuó publicando videos de sus actuaciones y habló sobre lo ocurrido en una entrevista con Univisión, en la que reveló que denunció el ataque ante las autoridades locales.

“La motivación de este sujeto, no sé, solo lo sabe él. No tengo respuesta para eso. Lo que sentí fue una tristeza profunda porque ha sido un espacio muy lindo, un espacio de cultura donde siempre comparto con la gente. Estamos en el proceso de localizar a la persona responsable y hacer todo respecto a la denuncia”, explicó Portela.

El músico también confesó que, tras el suceso, decidió ausentarse durante varias jornadas del metro por temor a que se repitieran situaciones similares: “Mi percepción ha cambiado muchísimo. No me siento ya seguro en ese espacio porque no estoy tranquilo”, relató Portela a Univisión.

A pesar de la experiencia negativa, el artista reconoció que el episodio le permitió descubrir el apoyo de numerosos seguidores, en su mayoría colombianos, que frecuentaban la estación para escuchar su música y sentirse más cerca de su país: “Me costó mucho pensar en volver, pero lo hago por la gente que me quiere, por los que disfrutan lo que hago”.

El creador de contenido aseguró que continuará dedicado a la música, aunque aclaró que su aspiración no es permanecer toda la vida tocando en el metro: “Siempre llevo con respeto mi bandera, mi folclor y mi cultura. Mi sueño más grande es que esta música se siga expandiendo por el mundo y que más gente pueda escuchar lo lindo que es Colombia”, concluyó.