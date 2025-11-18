Colombia

Gustavo Bolívar aseguró que Colombia “se está volviendo a derechizar”: “No hemos sido eficientes”

El exsenador y guionista señaló que la falta de una estrategia comunicativa efectiva por parte del Gobierno estaría impulsando un cambio político, según sus declaraciones en redes sociales

El exdirector del DPS afirmó que la ineficacia para informar logros oficiales estaría favoreciendo un avance de sectores conservadores, según su análisis compartido en la plataforma X - crédito Carlos Ortega/EFE

Aunque Gustavo Bolívar, conocido principalmente por su labor como guionista y exsenador, ya no figura como precandidato presidencial ni ocupa actualmente un cargo público, continúa participando activamente en el debate sobre la coyuntura nacional.

Recientemente, el exdirector del DPS del Gobierno de Gustavo Petro recurrió a su cuenta de X para abordar la situación política del país.

En este espacio, Bolívar afirmó que Colombia “se está volviendo a derechizar” y atribuyó este giro a la falta de eficiencia en las comunicaciones del Gobierno.

En su publicación de X Gustavo Bolívar analizó las causas detrás de un posible giro hacia la derecha en la política colombiana.

Según el exsenador, este fenómeno tiene múltiples factores, pero resaltó la deficiente estrategia del Gobierno para dar a conocer sus avances.

En su opinión, limitarse a divulgar acciones en redes sociales o presentarlas únicamente ante simpatizantes resulta insuficiente para conectar con el conjunto de la ciudadanía.

“La pregunta que debemos hacernos es por qué Colombia se está volviendo a derechizar. Las razones son muchas pero la principal: no hemos sido eficientes en mostrar las obras de gobierno. Creemos que comunicarlas en X o hacer eventos con nuestra propia gente es suficiente”, escribió el excongresista cercano al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Gustavo Bolívar cuestionó el uso
Gustavo Bolívar cuestionó el uso de las comunicaciones del Gobierno Petro - crédito @GustavoBolivar

Al concluir su mensaje, Gustavo Bolívar insistió en la necesidad de diversificar los canales de comunicación para difundir los logros gubernamentales.

Señaló que limitarse a las redes sociales impide alcanzar a la mayoría de la población y que, para aspirar a una nueva victoria electoral, resulta esencial incorporar medios masivos como la radio y la televisión.

“NO. En esta red solo hay el 10% de la población. Y la mitad ya son de derecha. Hay que meterle radio y TV a los logros, intensamente si queremos volver a ganar”, finalizó el exfuncionario de la actual administración pública del país.

La publicación de Gustavo Bolívar generó una amplia variedad de respuestas entre los usuarios de X. Uno de ellos, identificado como @FabinandresJim1, reconoció la importancia de fortalecer la estrategia de comunicaciones, aunque expresó su desacuerdo con la afirmación de que Colombia esté girando hacia la derecha. Además, compartió su percepción sobre el ambiente político en su entorno y la posibilidad de una nueva victoria electoral para el petrismo.

Gustavo Bolívar provocó varias comentarios
Gustavo Bolívar provocó varias comentarios por su publicación - crédito @GustavoBolivar

“Si es verdad que toca ampliar el tema de las comunicaciones, lo que no comparto es que el país se está derechizando, es decir conozco tibios que ahora son petristas y Uribistas que ya no le creen a Uribe, el 85% de mi barrio es Petrista, somos estrato 3 ¡Tenemos con que ganar!”, comentó el internauta en respuesta de lo planteado por el exfuncionario.

También aparecieron voces críticas frente a la visión de Gustavo Bolívar, como la del usuario @TrajanoAndino. Este internauta cuestionó la solidez de los logros del actual Gobierno, señalando asuntos pendientes y prometidos que, a su juicio, siguen sin resolverse. Según su comentario, más allá de la estrategia de comunicación, el problema de fondo se encuentra en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Son pocos los logros: arreglaron el metro elevado? Qué pasó con la segunda línea? Qué pasó con la comisión élite anticorrupción contra Odebrecht? Eliminaron la procuraduría? Gobernaron con meritocracia? Ahí está el problema”, comentó el usuario de X.

Otro usuario, identificado como @YobertFernand, respondió al mensaje de Gustavo Bolívar poniendo el foco en la situación de seguridad del país. En su opinión, existe una desconexión evidente entre los logros difundidos y la realidad que perciben los ciudadanos. Además, sostuvo que para que la comunicación oficial tenga impacto, primero deben producirse cambios efectivos.

Varios usuarios contestaron a Bolívar
Varios usuarios contestaron a Bolívar criticando el Gobierno Petro - crédito @GustavoBolivar

“La seguridad habla por sí sola. Basta ver que la realidad no concuerda con lo logros. Les hubiera tocado cambiar realidades pues es así como se comunican los logros”, comentó el usuario de X en respuesta a la pregunta planteada por Bolívar en su publicación.

