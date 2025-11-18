Colombia

Gobierno entregará canastas alimentarias a estudiantes de 110 municipios del país durante el receso escolar de fin de año

Más de 809.000 menores priorizados recibirán apoyo nutricional, con énfasis en zonas rurales y vulnerables, como parte de la estrategia que garantiza la seguridad alimentaria en Colombia

Durante 2025, más de 605.800 estudiantes en 110 municipios priorizados reciben canastas alimentarias gracias a una inversión superior a $79.250 millones - crédito Ministerio de Educación

El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), realizará la entrega de canastas alimentarias del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para asegurar la protección nutricional de niñas, niños y adolescentes durante el receso escolar de fin de año.

De acuerdo con la cartera de Educación, la iniciativa representa una estrategia inédita a nivel nacional para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente en zonas históricamente afectadas por la vulnerabilidad y la ruralidad.

En el departamento de Norte de Santander, las entregas se organizan conforme a los cronogramas pactados entre los establecimientos educativos y la Entidad Territorial Certificada (ETC) regional, en coordinación con la UApA. Desde el 6 de noviembre de 2025, los equipos técnicos despliegan operativos logísticos en municipios del Catatumbo como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú para garantizar la distribución eficiente de los alimentos.

El respaldo presupuestal para este proceso proviene de una asignación de $9.409 millones por parte de la UApA a la ETC Norte de Santander, recursos enfocados en fortalecer la cadena logística y asegurar que las canastas alimentarias lleguen oportunamente a las sedes educativas y comunidades priorizadas.

La estrategia del Programa de Alimentación Escolar prioriza zonas rurales y vulnerables, garantizando seguridad alimentaria en todo el país - crédito Ministerio de Educación

Según lo informado por los coordinadores del programa, cada entrega se realiza con la participación activa de los equipos de las secretarías de educación, rectores de las instituciones, enlaces PAE y el acompañamiento riguroso de funcionarios de la UApA, quienes verifican la puntualidad y la calidad de los insumos.

La programación de entrega de canastas se extiende de manera escalonada entre el 6 de noviembre y el 5 de diciembre de 2025 en el resto del país, mediante acuerdos coordinados entre las 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) participantes.

En la región del Catatumbo, el programa alcanzó la cobertura “universal”: 86.418 estudiantes de todos los niveles —incluidos integrantes de comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y en condición de discapacidad— reciben su complemento alimentario, asegurando atención continua, digna y con enfoque diferencial.

Los municipios atendidos abarcan todas las áreas del Catatumbo y, además, localidades como La Zulia, Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario y San Cayetano. De acuerdo con el ministerio, de ese modo, se constituye una operación inclusiva que garantiza cobertura y equidad para la totalidad de la población escolar.

El Gobierno nacional entregará canastas alimentarias del PAE para proteger la nutrición de estudiantes durante el receso escolar - crédito Ministerio de Educación

La entrega de canastas alimentarias durante el receso escolar forma parte de una estrategia estructural implementada por primera vez en la historia del país. Desde la UApA, el Gobierno afirmó que la alimentación escolar es un derecho fundamental y no un beneficio discrecional, además el Estado subrayó la importancia de proteger especialmente a estudiantes en contextos de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Cobertura del PAE en Colombia en 2025

Durante los recesos del 2025, más de 605.800 estudiantes en 110 municipios priorizados recibieron canastas alimentarias, como resultado de una inversión de más de $79.250 millones. La modalidad establecida consistió en la entrega de canastas familiares que cubren al menos el 25% de los requerimientos nutricionales diarios, ajustadas según las características y costumbres locales y validadas por equipos de nutrición de las ETC.

El esfuerzo acumulado en el periodo 2022–2025 superó los 2,55 millones de canastas entregadas, con una financiación de $253.759 millones. Esta cifra representó la primera vez que una administración desarrolla de forma sistemática la entrega de apoyos nutricionales en municipios de alto riesgo de inseguridad alimentaria, según la clasificación del índice Insan del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El Gobierno proyecta ampliar el PAE para 2026-2027, buscando cubrir a más de 1,5 millones de estudiantes en municipios aún sin cobertura - crédito Ministerio de Educación

La priorización de la estrategia alcanza este año a 91 municipios en riesgo alto, 14 en riesgo medio-alto y 5 de La Guajira, atendidos en cumplimiento de la Sentencia T-302. Entre los resultados regionales más destacados están los departamentos de Chocó (más de 106.000 estudiantes atendidos en 30 municipios; $13.279 millones de inversión), La Guajira (91.000 estudiantes; $11.343 millones) y Uribia (71.000 alumnos; $8.839 millones). Además, se ha logrado llegar a comunidades indígenas y rurales de Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía y Vaupés.

A pesar de estos avances, la UApA reconoció el reto pendiente de extender el programa a más de 1,5 millones de estudiantes ubicados en municipios que todavía presentan riesgo, pero carecen de cobertura durante los recesos. Para el periodo 2026-2027, el Gobierno proyecta ampliar la estrategia, aumentando recursos y el número de ETC beneficiadas.

