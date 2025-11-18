Colombia

Familiares de “Fletero de fleteros”, muerto en Medellín durante un atraco y despedido con pólvora, amenazaron con demandar a la Policía

La noche del 4 de noviembre de 2025, alias Chom y otro joven identificado como Juan Esteban Guarín habrían intentado robar una motocicleta en la zona de Guayaquil, en el centro de la ciudad

Yerferson Alexis Cano Gómez, falleció
Yerferson Alexis Cano Gómez, falleció en medio de un robo en Medellín - crédito redes sociales/X

La familia de Yerferson Alexis Cano Gómez, conocido en el ámbito delictivo como alias Chom o “Botija”, ha decidido iniciar una demanda por $100 millones de pesos contra la Policía Metropolitana de Medellín por los hechos que terminaron con la muerte del joven.

Los allegados sostienen que Cano Gómez portaba únicamente un arma de fogueo durante el enfrentamiento ocurrido en el centro de la ciudad, mientras que los agentes respondieron con munición real, lo que resultó en heridas graves que finalmente le costaron la vida días después.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios discuten si la actuación policial constituyó un uso excesivo de la fuerza o si, por el contrario, los uniformados actuaron en legítima defensa.

La controversia se ha alimentado de posturas encontradas, con sectores que exigen una investigación exhaustiva y otros que respaldan la versión oficial.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la noche del 4 de noviembre de 2025, alias Chom y otro joven identificado como Juan Esteban Guarín habrían intentado robar una motocicleta Yamaha N-Max en la zona de Guayaquil.

Testigos relataron que los presuntos fleteros intimidaron al propietario del vehículo con un arma que, posteriormente, se confirmó como un revólver de letalidad reducida.

Tras el intento de huida, una patrulla de la policía logró interceptarlos, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía compartió el video del momento exacto del robo frustrado en el que fue herido alias Chom - crédito @ManuelVillaMe/X

Los familiares de Cano Gómez insisten en que él nunca disparó un arma real y consideran injusto el desenlace del operativo.

Una tía del joven expresó su indignación y determinación de buscar justicia: “Eso era un arma de fogueo, él no tenía con qué hacerle daño a nadie, pero la Policía sí le dio con bala de verdad”, afirmó la mujer, quien reiteró que llevarán el caso hasta las últimas instancias.

Tras el enfrentamiento, “Chom” fue trasladado en estado crítico a la Policlínica, presentando impactos de bala en el tórax y la espalda. Los médicos intentaron realizarle una cirugía de alto riesgo con el objetivo de salvarle la vida, pero el joven no resistió el procedimiento.

Fuentes médicas informaron a Prensa Paisa que, incluso si hubiera sobrevivido, probablemente habría quedado en silla de ruedas.

crédito @ManuelVillaMe/X | red social
crédito @ManuelVillaMe/X | red social Facebook

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, difundió en su cuenta de X el video que documenta el intento de hurto frustrado y la posterior balacera, subrayando la determinación oficial: “La lucha contra los atracadores es en serio. El pasado 4 de noviembre, en una reacción de la policía guiada por las cámaras de seguridad, se logró frustrar el robo de una moto. Durante la reacción se presentó un enfrentamiento entre la policía y los bandidos; estos últimos resultaron lesionados en el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado y posteriormente capturados con el arma de fuego que les fue incautada”, afirmó en la red social.

El incidente que involucró a Cano Gómez, de 25 años, y a otro joven de 21 años, quienes interceptaron a un ciudadano que salía de su vivienda y se disponían a robar su vehículo. Según el reporte oficial citado por El Colombiano, ambos sujetos agredieron a la víctima y le causaron lesiones utilizando un arma traumática.

Villa Mejía compartió el 12
Villa Mejía compartió el 12 de noviembre el video de los hechos que ocurrieron el 4 de noviembre - crédito @ManuelVillaMe/X

La rápida reacción de dos patrulleros de la Policía, que realizaban su ronda habitual en motocicleta, desencadenó un intercambio de disparos que terminó con los dos presuntos delincuentes heridos y remitidos al hospital San Vicente Fundación.

En la parte final de su mensaje, Villa Mejía confirmó el desenlace del caso: “Fueron trasladados bajo custodia para la respectiva atención médica y, el día de hoy, uno de ellos, alias ‘Chom’, falleció. No vamos a parar, y TODAS las capacidades del Estado están dispuestas para perseguir a los atracadores”, declaró el secretario de Seguridad de Medellín.

El prontuario de Cano Gómez, según las autoridades, incluía una condena de 18 años de cárcel por hurto calificado y agravado, la cual comenzó a cumplir tras su arresto el veinte de septiembre de 2018, bajo detención domiciliaria. Además, los registros oficiales y el material difundido en redes sociales lo vinculan con una empresa delincuencial dedicada al robo de vehículos, especialmente motocicletas, y otros objetos de valor en distintas zonas de Medellín, con énfasis en el nororiente y el centro de la ciudad.

