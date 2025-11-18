Colombia

Esto pasó realmente con los bienes de Mauricio Leal: SAE ofreció detalles y “datos verificables”

La Sociedad de Activos Especiales publicó un video en el que detalla qué ha pasado con los bienes del reconocido estilista asesinado junto a su madre

Estilista colombiano Mauricio Leal, asesinado
Estilista colombiano Mauricio Leal, asesinado a finales del 2021, en su propia casa, y junto a su madre - crédito @MaitoLeal

El destino de los bienes de Mauricio Leal, el reconocido peluquero de algunas de las figuras más visibles de la farándula colombiana que fue asesinado a manos de su hermano, Jhonnier Leal entre el 21 y el 22 de noviembre de 2025, ha sido motivo de numerosas versiones en redes sociales.

Según información difundida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Fiscalía General de la Nación incautó el 14 de enero de 2022 todos los activos del conocido estilista como parte de un proceso de extinción de dominio.

Por medio de un video publicado de la entidad, aseguraron que entre los elementos administrados por la SAE se encuentra una vivienda ubicada en La Calera, en las afueras de Bogotá —en la que fue asesinado—, con una extensión de 1.165 metros cuadrados y un avalúo superior a 1.370 millones de pesos.

De acuerdo con datos suministrados por la sociedad, este inmueble forma parte de los principales activos vinculados a Leal.

