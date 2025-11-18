Ella es Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de Verónica Alcocer relacionada con transacciones bancarias atribuidas a Gustavo Petro según la Uiaf

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Presidencia/redes sociales

Los informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) exhibieron los altos gastos y transacciones del presidente Gustavo Petro entre 2023 y 2025.

Otros pagos recurrentes implicaron desembolsos relacionados con el entorno familiar del presidente: destinación de recursos para la administración de la residencia familiar y transferencias mensuales a Verónica Alcocer y a Ingrid Carolina Plata Navas.

Esta última recibió abonos de cinco a casi seis millones de pesos mensuales, respaldados por un contrato con la Presidencia para actividades de protocolo, firmado a finales de 2022 y vigente hasta noviembre de 2024.

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia

Quién es Ingrid Carolina Plata Navas

Ingrid Carolina Plata Navas es conocida como amiga cercana de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. Su nombre ha tomado relevancia debido a los contratos que ha suscrito con la Presidencia de la República poco después de la llegada de Gustavo Petro al poder.

Plata Navas está casada con Danilo Romero, empresario santandereano, también identificado como amigo cercano del presidente.

Después de la toma de posesión de Gustavo Petro, Ingrid Carolina Plata recibió un primer contrato por 70 millones de pesos para labores de protocolo y logística en las residencias presidenciales, con una duración de cuatro meses.

Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de Verónica Alcocer

Finalizado ese acuerdo, la Presidencia le adjudicó otro contrato por valor de 482 millones de pesos, con vigencia cercana a dos años, lo que equivale a 20 millones de pesos mensuales. Sus funciones formales incluyen coordinación y organización de actividades protocolarias en escenarios como el Palacio de Nariño, la Hacienda Hato Grande y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena.

Además del salario mensual, Plata Navas ha recibido viáticos que, entre 2022 y 2023, superan los 24,4 millones de pesos por acompañar a la primera dama en viajes nacionales e internacionales a lugares como La Guajira, Barranquilla, Italia y Nueva York.

La naturaleza de estos contratos ha despertado discusiones en medios y la opinión pública sobre el uso de recursos públicos y la idoneidad de los nombramientos con base en cercanías personales. La Presidencia ha argumentado que la función que desarrolla Plata es esencial para la gestión protocolaria y logística del despacho de la primera dama.

Detalles del informe

Las cuentas personales de Petro presentaron ingresos, egresos y operaciones relevantes en entidades como BBVA, Scotiabank, Banco Agrario, Confiar y Sudameris. El flujo principal se presentó en dos bancos, particularmente en una cuenta usada para atender obligaciones hipotecarias en Hacienda Fontanar, en Chía, con productos AFC.

Los ingresos reportados provinieron casi en su totalidad del salario presidencial pagado por el Ministerio de Hacienda. Este rubro sumó más de 440 millones de pesos en 2023, cerca de 620 millones en 2024 y aproximadamente 205 millones en la primera mitad de 2025. En total, las consignaciones salariales alcanzaron 1.124 millones de pesos entre 2023 y mediados de 2025, con montos mensuales que oscilaron entre 26 y 48 millones de pesos.

En cuanto a los gastos, la Uiaf identificó consumos en marcas de lujo y compras en el extranjero, como adquisiciones en Gucci (Portugal), Prada, Ralph Lauren, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti y La Rinascente (Florencia). También se reportaron pagos de entradas para espectáculos internacionales como Circo del Sol y compras en librerías y droguerías. A estos gastos se sumaron salidas periódicas por servicios domiciliados, cuotas de la hipoteca, administración de vivienda y cuotas médicas privadas.

El informe documentó 41 transferencias que sumaron más de 321 millones de pesos y egresos totales que alcanzaron los 496 millones de pesos entre 2023 y 2025. Solo en la cuenta del BBVA se evidenciaron entradas por 1.313 millones y salidas por 1.444 millones de pesos.

Informe de la Uiaf

La revisión también abarcó el historial de divisas: la compra de euros por aproximadamente 321 millones de pesos se sumó al rastro financiero del mandatario. Además, el reporte mencionó retiros efectuados por personas autorizadas, incluyendo colaboradoras cercanas como Jesusita Quirós, Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

El informe de la Uiaf finalizó su análisis solicitando a los bancos información adicional para identificar plenamente a quienes realizaron los retiros por medio de terminales electrónicas, buscando mayor claridad sobre la trazabilidad de cada operación.