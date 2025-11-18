Colombia

El Dane reveló que la economía colombiana creció 3,6% en el tercer trimestre de 2025: estos fueron los sectores que más aportaron

El PIB de Colombia registró su mayor avance trimestral del año, consolidando una tendencia de recuperación impulsada por servicios, comercio e industria manufacturera

Guardar
La economía colombiana creció 3,6% en el tercer trimestre de 2025, superando las expectativas del mercado y consolidando su recuperación - crédito Dane/YouTube

El crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre de 2025 superó las previsiones de los analistas, al registrar una expansión del 3,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este resultado representa el mayor avance trimestral en lo que va del año y se sitúa por encima de las proyecciones del mercado, que anticipaban un incremento cercano al 3%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 no solo superó el 2,0% alcanzado en el mismo periodo de 2024, sino que mejoró respecto a los trimestres previos de este año, cuando la economía creció 2,6% entre enero y marzo y 2,1% entre abril y junio.

En términos acumulados, el PIB aumentó 2,8% en los primeros nueve meses de 2025 frente al mismo lapso del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Dane.

El Producto Interno Bruto (PIB)
El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró su mayor avance trimestral del año, impulsado por el dinamismo de los servicios y el comercio - crédito Dane

El análisis sectorial revela que la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales lideraron el crecimiento anual del tercer trimestre, con un avance del 8,0%, lo que aportó 1,3 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado.

El sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida registró un crecimiento del 5,6%, contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales, mientras que las Industrias manufactureras crecieron 4,1% y sumaron 0,5 puntos porcentuales al resultado global.

Temas Relacionados

Economía colombianaDanePiedad UrdinolaProducto Interno BrutoPIBCrecimiento económicoSectores productivosISEIndustrias manufacturerasColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Exigen justicia por doble homicidio en Armenia: una vecina aseguró que “lamentablemente matan y no pasa nada”

El asesinato de Luz Amparo Moscoso Palomino y su padre en el barrio Porvenir motivó la organización de una velatón. Vecinos denuncian un aumento de la violencia y la inseguridad en la zona

Exigen justicia por doble homicidio

Pichingo entregó emotivo detalle a Jorge Rausch antes de abandonar ‘MasterChef’: “Con mucho cariño y admiración”

El músico se convierte en el nuevo eliminado y conmueve al jurado al entregar su instrumento favorito al jurado del programa

Pichingo entregó emotivo detalle a

Álvaro Uribe lanzó pulla a Gustavo Petro tras acusaciones contra su cuñado Carlos Enrique Moreno: “Respetar a las familias de guerrilleros”

El expresidente ya había compartido la declaración de su familiar a través de su cuenta de X. Además, otros exmandatarios también mostraron su rechazo a los ataques de Petro contra Moreno

Álvaro Uribe lanzó pulla a

Efemérides 18 de noviembre: Nace Pedro Infante, muere Malcolm Young y lanzan el videojuego Minecraft

Conoce todos los eventos y hechos históricos más importantes que se recuerdan este día

Efemérides 18 de noviembre: Nace
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

De Luz Marina Zuluaga a

De Luz Marina Zuluaga a Paulina Vega, ellas han sido las únicas Miss Universo que ha tenido Colombia: una de ellas no iba a participar y fue por un remplazo

El gesto de James Rodríguez y Luisa Duque que confirma lo que todos sospechaban sobre su relación

Blessd aclaró el episodio de la “cachetada” que le dio Feid en final de Copa América: “Una pelea entre dos hombres”

Alejandro Riaño aclaró su postura sobre la polémica entrevista que le hizo a Westcol: “Uno si puede pelear con Juanpis”

La nueva Señorita Colombia, María Antonia Mosquera, no irá a Miss Universo: esta es la razón

Deportes

Periodista deportivo que llamó “cobarde”

Periodista deportivo que llamó “cobarde” a Alfredo Morelos tras partido entre América vs. Nacional recibió duro castigo

James Rodríguez habría recibido otro duro portazo en la cara de equipo de la MLS de Estados Unidos: “Nada cierto”

Este es el historial de los resultados de la Selección Colombia frente a Australia: cuatro partidos en 30 años

Técnico de Australia se refirió a Colombia a pocas horas del partido en los Estados Unidos: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026