El Dane reveló que la economía colombiana creció 3,6% en el tercer trimestre de 2025: estos fueron los sectores que más aportaron

La economía colombiana creció 3,6% en el tercer trimestre de 2025, superando las expectativas del mercado y consolidando su recuperación - crédito Dane/YouTube

El crecimiento de la economía colombiana durante el tercer trimestre de 2025 superó las previsiones de los analistas, al registrar una expansión del 3,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este resultado representa el mayor avance trimestral en lo que va del año y se sitúa por encima de las proyecciones del mercado, que anticipaban un incremento cercano al 3%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025 no solo superó el 2,0% alcanzado en el mismo periodo de 2024, sino que mejoró respecto a los trimestres previos de este año, cuando la economía creció 2,6% entre enero y marzo y 2,1% entre abril y junio.

En términos acumulados, el PIB aumentó 2,8% en los primeros nueve meses de 2025 frente al mismo lapso del año anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Dane.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registró su mayor avance trimestral del año, impulsado por el dinamismo de los servicios y el comercio - crédito Dane

El análisis sectorial revela que la Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales lideraron el crecimiento anual del tercer trimestre, con un avance del 8,0%, lo que aportó 1,3 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado.

El sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida registró un crecimiento del 5,6%, contribuyendo con 1,2 puntos porcentuales, mientras que las Industrias manufactureras crecieron 4,1% y sumaron 0,5 puntos porcentuales al resultado global.