Corona de Adviento 2025: lecturas, colores y recomendaciones de cada domingo

Corona de Adviento 2025, lo que debo tener en cuenta antes de Navidad - Crédito Arzobispado de Lima

El Adviento de 2025 inicia el domingo 30 de noviembre y establece el paso hacia el nuevo año litúrgico, Ciclo A, según el calendario romano.

Este tiempo, impuesto en la tradición católica, representa la etapa de preparación antes de la Navidad y se estructura en torno a ritos, colores y celebraciones determinadas.

Primer domingo de Adviento: 30 de noviembre

El año 2025 marca el comienzo del Adviento en domingo 30 de noviembre, aunque la liturgia empieza con las primeras vísperas el sábado 29.

El color litúrgico es el morado, símbolo de penitencia y espera. La primera vela de la Corona de Adviento, de color morado, se enciende durante esta celebración.

Prepara tu corazón para la Navidad con estas oraciones significativas que acompañan la luz de cada vela de Adviento. (Foto IA)

El Evangelio asignado (Mateo 24, 37-44) señala la vigilancia ante la venida del Hijo del Hombre. Este texto invita a la comunidad a mantener la prontitud en la fe y a no caer en la indiferencia.

Durante la semana, dos conmemoraciones tienen lugar:

San Francisco Javier, 3 de diciembre : la celebración emplea ornamentos blancos, color que expresa alegría y gloria.

San Nicolás de Bari, 6 de diciembre: en esta misa también se usan ornamentos blancos.

Segundo domingo de Adviento: 7 de diciembre

El 7 de diciembre, la iglesia Católica celebra el segundo domingo de Adviento.

El color morado se mantiene en los ornamentos litúrgicos y se enciende la segunda vela, también morada, en la Corona de Adviento.

El Evangelio de Mateo 3, 1-12 destaca la figura de Juan el Bautista. Su llamado gira en torno a la conversión, una advertencia fuerte ante la llegada del Mesías. El mensaje apunta a la preparación espiritual y a la apertura interior para acoger al Salvador.

Esta semana se enmarcan otras celebraciones relevantes:

La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre : El color litúrgico cambia a blanco. Durante la misa se canta el Gloria, signo de solemnidad.

Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre : Ornamentos blancos y entonación del Gloria. La devoción a la Virgen de Guadalupe reúne a fieles de distintos países.

Santa Lucía, 13 de diciembre: En la memoria litúrgica de esta santa mártir se utiliza el color rojo, que recuerda el testimonio de fe hasta el derramamiento de sangre.

Tercer domingo de Adviento: 14 de diciembre

El tercer domingo de Adviento recibe el nombre de “Domingo de Gaudete”, palabra que significa “alegraos” en latín. Se sitúa el 14 de diciembre en 2025 y representa un punto de inflexión en el tono de la preparación navideña. Por esta razón, los sacerdotes pueden emplear ornamentos rosas en vez de morado y en la Corona de Adviento se enciende una vela rosada.

El Evangelio del día (Mateo 11, 2-11) resalta la figura de Juan el Bautista en prisión. Jesús subraya su relevancia como profeta y precursor. El texto señala la cercanía del reino prometido.

El ciclo litúrgico señala una transición en este punto. El 16 de diciembre marca el final de la primera parte del Adviento, compuesta por una espera general, y el 17 comienza la segunda parte, donde la atención gira hacia los eventos previos al nacimiento de Jesús.

Cuarto domingo de Adviento: 21 de diciembre

El 21 de diciembre corresponde al cuarto y último domingo de Adviento en 2025. La liturgia retorna al color morado. Se enciende la última vela morada de la Corona de Adviento.

En esta ocasión, el Evangelio de Mateo 1, 18-24 narra el episodio en que José, esposo de María, recibe en sueños la revelación de un ángel. El mensaje explica el origen divino del nacimiento de Jesús y la misión que José debe aceptar como esposo de María y padre adoptivo.

El ciclo de Adviento concluye formalmente al atardecer del martes 24 de diciembre. A esa hora, la iglesia reza las primeras vísperas de Navidad y celebra la Misa de Nochebuena. Así se inicia litúrgicamente el Tiempo de Navidad, ya orientado totalmente al nacimiento del Salvador.

Importancia de la Corona de Adviento

La Corona de Adviento tiene un papel central en la liturgia de este periodo. Su estructura consta de cuatro velas, una para cada domingo, dispuestas en círculo sobre ramas verdes.

Las velas se encienden en el siguiente orden: tres moradas y una rosa. Cada una representa una etapa distinta de la preparación espiritual hacia la Navidad.

El rito incluye un momento de oración familiar o comunitario.

La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oraciones propuestas por el Vaticano para 2025 acompañan el encendido de cada vela, centradas en temas como la vigilancia, la conversión, la alegría ante la proximidad de la salvación y la preparación para recibir a Cristo.

El Adviento propone un recorrido que guía a la comunidad católica en la espera activa, sustentada en la liturgia, la oración y los símbolos propios de la tradición. Concluye cuando la liturgia da paso al nacimiento de Jesús.