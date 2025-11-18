Colombia

Corona de Adviento 2025: lecturas, colores y recomendaciones de cada domingo

El Adviento de 2025 marca una etapa especial en el calendario litúrgico y propone una serie de celebraciones distintivas que acompañan la preparación para la Navidad

Guardar
Corona de Adviento 2025, lo
Corona de Adviento 2025, lo que debo tener en cuenta antes de Navidad - Crédito Arzobispado de Lima

El Adviento de 2025 inicia el domingo 30 de noviembre y establece el paso hacia el nuevo año litúrgico, Ciclo A, según el calendario romano.

Este tiempo, impuesto en la tradición católica, representa la etapa de preparación antes de la Navidad y se estructura en torno a ritos, colores y celebraciones determinadas.

Primer domingo de Adviento: 30 de noviembre

El año 2025 marca el comienzo del Adviento en domingo 30 de noviembre, aunque la liturgia empieza con las primeras vísperas el sábado 29.

El color litúrgico es el morado, símbolo de penitencia y espera. La primera vela de la Corona de Adviento, de color morado, se enciende durante esta celebración.

Prepara tu corazón para la
Prepara tu corazón para la Navidad con estas oraciones significativas que acompañan la luz de cada vela de Adviento. (Foto IA)

El Evangelio asignado (Mateo 24, 37-44) señala la vigilancia ante la venida del Hijo del Hombre. Este texto invita a la comunidad a mantener la prontitud en la fe y a no caer en la indiferencia.

Durante la semana, dos conmemoraciones tienen lugar:

  • San Francisco Javier, 3 de diciembre: la celebración emplea ornamentos blancos, color que expresa alegría y gloria.
  • San Nicolás de Bari, 6 de diciembre: en esta misa también se usan ornamentos blancos.

Segundo domingo de Adviento: 7 de diciembre

El 7 de diciembre, la iglesia Católica celebra el segundo domingo de Adviento.

El color morado se mantiene en los ornamentos litúrgicos y se enciende la segunda vela, también morada, en la Corona de Adviento.

El Evangelio de Mateo 3, 1-12 destaca la figura de Juan el Bautista. Su llamado gira en torno a la conversión, una advertencia fuerte ante la llegada del Mesías. El mensaje apunta a la preparación espiritual y a la apertura interior para acoger al Salvador.

Esta semana se enmarcan otras celebraciones relevantes:

La corona de Adviento es
La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre: El color litúrgico cambia a blanco. Durante la misa se canta el Gloria, signo de solemnidad.
  • Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre: Ornamentos blancos y entonación del Gloria. La devoción a la Virgen de Guadalupe reúne a fieles de distintos países.
  • Santa Lucía, 13 de diciembre: En la memoria litúrgica de esta santa mártir se utiliza el color rojo, que recuerda el testimonio de fe hasta el derramamiento de sangre.

Tercer domingo de Adviento: 14 de diciembre

El tercer domingo de Adviento recibe el nombre de “Domingo de Gaudete”, palabra que significa “alegraos” en latín. Se sitúa el 14 de diciembre en 2025 y representa un punto de inflexión en el tono de la preparación navideña. Por esta razón, los sacerdotes pueden emplear ornamentos rosas en vez de morado y en la Corona de Adviento se enciende una vela rosada.

El Evangelio del día (Mateo 11, 2-11) resalta la figura de Juan el Bautista en prisión. Jesús subraya su relevancia como profeta y precursor. El texto señala la cercanía del reino prometido.

El ciclo litúrgico señala una transición en este punto. El 16 de diciembre marca el final de la primera parte del Adviento, compuesta por una espera general, y el 17 comienza la segunda parte, donde la atención gira hacia los eventos previos al nacimiento de Jesús.

Cuarto domingo de Adviento: 21 de diciembre

El 21 de diciembre corresponde al cuarto y último domingo de Adviento en 2025. La liturgia retorna al color morado. Se enciende la última vela morada de la Corona de Adviento.

En esta ocasión, el Evangelio de Mateo 1, 18-24 narra el episodio en que José, esposo de María, recibe en sueños la revelación de un ángel. El mensaje explica el origen divino del nacimiento de Jesús y la misión que José debe aceptar como esposo de María y padre adoptivo.

El ciclo de Adviento concluye formalmente al atardecer del martes 24 de diciembre. A esa hora, la iglesia reza las primeras vísperas de Navidad y celebra la Misa de Nochebuena. Así se inicia litúrgicamente el Tiempo de Navidad, ya orientado totalmente al nacimiento del Salvador.

Importancia de la Corona de Adviento

La Corona de Adviento tiene un papel central en la liturgia de este periodo. Su estructura consta de cuatro velas, una para cada domingo, dispuestas en círculo sobre ramas verdes.

Las velas se encienden en el siguiente orden: tres moradas y una rosa. Cada una representa una etapa distinta de la preparación espiritual hacia la Navidad.

El rito incluye un momento de oración familiar o comunitario.

La corona de Adviento es
La corona de Adviento es un símbolo tradicional navideño que combina espiritualidad, decoración festiva y preparación artesanal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oraciones propuestas por el Vaticano para 2025 acompañan el encendido de cada vela, centradas en temas como la vigilancia, la conversión, la alegría ante la proximidad de la salvación y la preparación para recibir a Cristo.

El Adviento propone un recorrido que guía a la comunidad católica en la espera activa, sustentada en la liturgia, la oración y los símbolos propios de la tradición. Concluye cuando la liturgia da paso al nacimiento de Jesús.

Temas Relacionados

Corona de AdvientoNavidadIglesia CatólicaReligiónLecturas corona de advientoColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Este 20 y 21 de noviembre, en Maloka, la ciudadanía podrá asistir a una experiencia multisensorial y académica, de forma gratuita, para conocer cómo avanza el proceso de reincorporación en Colombia

A nueve años del Acuerdo

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump debe indemnizarlo junto a su familia: “Mostraré con mis abogados”

El presidente aseguró que la familia del congresista Bernie Moreno, cercano al mandatario de Estados Unidos, estaría involucrada en presuntas irregularidades

Gustavo Petro aseguró que Donald

Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia tras su salida de la Fuerza de las Regiones: sorprendió con firmas radicadas

El exgobernador de Sucre, que dejó abierta la hipótesis de haber sido retirado de la coalición de exmandatarios regionales, se presentó en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá y entregó las rúbricas, que serán sometidas a revisión del órgano electoral

Héctor Olimpo Espinosa inscribió su

Comisión de Acusación inspeccionará el despacho de la fiscal Lucy Laborde para recavar información en el caso de la campaña de Petro

La diligencia busca recopilar información para el expediente que revisa posibles irregularidades financiera de la campaña presidencial de 2022

Comisión de Acusación inspeccionará el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se refirió a lo que sabe del crimen de Carlos Pizarro: exigió que la Corte Suprema dé el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

Soldado arriesgó su vida para derrumbar un dron con explosivos durante ataque de las disidencias de Iván Mordisco a la Policía en Cauca

En Cali asesinaron a empresario napolitano que fue basquetbolista en Italia: no se descarta una ‘vendetta’

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Juan Gabriel en

Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

Los hijos de Jessi Uribe le dieron conmovedora sorpresa a Paola Jara a solo días de la llegada de la bebé Emilia: “Te esperamos”

Heredero recordó su pasado como conductor de bus antes del éxito en la música: “Llegaba a las 4 de la mañana”

Pipe Bueno anunció festival de música junto a Marbelle, Nico Hernández y el Cholo Valderrama

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Australia,

EN VIVO Colombia vs. Australia, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: arrancan las semifinales en Techo

Junior vs. Medellín: hora y dónde ver el partido por el cuadrangular A de la Liga Betplay

Estos podrían ser los poderosos rivales que tendría que enfrentar Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El “Bolillo” Gómez lanzó curiosa declaración al cierre de las Eliminatorias con El Salvador: “Si me da un infarto, que me dé”