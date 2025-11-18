Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes ‘encienden’ las redes sociales con un cumpleaños lleno de mensajes cariñosos

El mensaje de Mario Alberto Yepes a Caterin Escobar por su cumpleaños que hizo suspirar a sus seguidores - crédito @caterinescobaractriz/IG

La reciente celebración del cumpleaños de Caterin Escobar se convirtió en un evento destacado en redes sociales, no solo por la alegría de la actriz, las fotos que compartió sobre lo que hizo en esa fecha especial, ni los mensajes de cariño de sus allegados y fans, sino por la atención que generó la presencia y el mensaje de Mario Alberto Yepes en medio del festejo.

La exparticipante de Masterchef celebrity, también reconocida por su trabajo en producciones como Las muñecas de la mafia, compartió con sus más de tres millones de seguidores en Instagram una serie de imágenes con las que dejó ver la intimidad de la celebración que tuvo junto a familiares y amigos cercanos.

En la descripción del post Escobar expresó: “Hoy empiezo un año más de vida y solo me puedo sentir afortunada de tener tanto amor. Un feliz cumpleaños para mí. Gracias vida. Gracias Dios por tanto”.

Aunque en el carrusel hay fotos con sus hijos, familiares, de ella con una torta y posando feliz, la fotografía que más reacciones suscitó entre los seguidores de la actriz fue aquella en la que aparece abrazada con Mario Alberto Yepes, exdefensa y uno de los capitanes más emblemáticos de la selección Colombia.

Las fotos del cumpleaños de Caterin Escobar junto a Mario Alberto Yepes que encantaron al público - crédito @caterinescobaractriz/IG

La relación entre Yepes y Caterin ha sido objeto de especulación desde su participación conjunta en la edición 2025 de MasterChef Celebrity, ya que después del reality se avivó rumores sobre un posible vínculo sentimental, pues en varias oportunidades dentro del programa se les vio muy unidos y con miradas especiales.

Desde entonces, cada nueva publicación en redes sociales parece reforzar la cercanía entre el exjugador de fútbol y la actriz, los cuales han dejado de ser solo compañeros de set para compartir también momentos personales, videos de recetas y en diferentes eventos públicos juntos.

En la publicación de la actriz sobre la recapitulación de lo que hizo en su cumpleaños, el exfutbolista dejó un comentario que no pasó inadvertido: “Te mereces lo mejor mi amor”, una frase que desató miles de reacciones entre los internautas. Además, Yepes compartió en su propia cuenta de Instagram una historia dedicada a Escobar, en la que escribió: “Felicidades, mi niña bella. Feliz cumple”.

Estas muestras públicas de afecto alimentaron aún más los comentarios y mensajes de los seguidores, quienes celebraron la relación con frases como “Fue gol de Yepes”, “El verdadero ganador de MasterChef” y “Qué viva el amor”.

Caterin Escobar y Mario Yepes, el mensaje de cumpleaños en el que se dijeron "amor" - crédito @caterinescobaractriz/IG

La exposición de su vínculo no es nueva. Desde su salida del reality de cocina, la actriz y el exfutbolista han compartido diversas fotografías y videos que evidencian la evolución de su relación, mostrando que su conexión trasciende el ámbito profesional.

En primer lugar, se dejaban comentarios con emojis de enamorados, corazones y algunas palabras como “lindo”, pero después postearon clips realizando preparaciones juntos y luego historias en Instagram compartiendo. Además, en el último partido de la selección Colombia frente a Nueva Zelanda, Caterin estuvo en el palco de Yepes y vio el juego en primera fila.

En varios clips y en la transmisión en vivo que realizó Westcol en el partido para compartir con sus fans la experiencia, se pudo ver en varias oportunidades que estaban sentados juntos, que se decían amor y que pasaron un rato de risas con los demás asistentes.

Caterin Escobar inició su carrera en la década de los 2000, participando en producciones juveniles y telenovelas. Su trayectoria se consolidó con papeles en series como Sin senos no hay paraíso, El cartel 2 y La viuda negra, lo que la posicionó como una figura relevante en la televisión colombiana.

Caterin Escobar estuvo junto a Mario Yepes en el partido de Colombia - crédito @caterinescobaractriz/IG

Por su parte, Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los defensores más destacados en la historia reciente de la Selección Colombia. Capitaneó al equipo nacional durante el Mundial de Brasil 2014 y desarrolló una carrera internacional en clubes como River Plate, París Saint-Germain, Chievo Verona, AC Milan y San Lorenzo.