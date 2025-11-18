Carlos Bueno, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, denunció que su sede de campaña fue vandalizada

Vandalizan sede de candidato a aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga - crédito @cebuenocad/X

La noche del 17 de noviembre de 2025 en Bucaramanga estuvo marcada por un incidente que ha generado inquietud en medio de las elecciones atípicas que se desarrollaran en la capital de Santander: la sede de campaña de Carlos Bueno, aspirante a la Alcaldía respaldado por el partido Colombia Justa Libres, fue blanco de un ataque vandálico ejecutado por desconocidos que se desplazaban en motocicleta.

De acuerdo con el relato de Bueno a través de sus redes sociales, dos hombres no identificados arrojaron objetos contundentes contra la fachada del inmueble donde se desarrollan las actividades de su campaña, lo que provocó la ruptura de varios vidrios y daños materiales en elementos de oficina.

El candidato describió la situación al señalar: “Antes de la medianoche de este lunes festivo, dos hombres no identificados que se movilizaban en una motocicleta lanzaron objetos contundentes contra los vidrios de puertas y ventanas de la edificación donde concentramos nuestras actividades de campaña”, según declaró.

El ataque, ocurrido en el barrio Cabecera, fue interpretado por Bueno como una escalada en la serie de agresiones que, según él, ha enfrentado su equipo. El aspirante sostuvo que la violencia no se ha limitado al ámbito físico, sino que previamente su campaña fue objeto de ataques digitales: “Mire cómo dejaron la sede, totalmente vandalizada. Esto hace parte del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la Alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente, diciendo mentiras y porquerías de nosotros”, afirmó.

Tras el incidente, un grupo especial de la Policía acudió al lugar para iniciar las primeras indagaciones. Las autoridades confirmaron que se ha abierto una investigación formal con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.