Pasajeros de aerolínea Latam en Colombia pueden ver retrasos en los vuelos debido a paro de pilotos: “No existe fecha definida”

La huelga de pilotos de Latam Airlines en Chile, iniciada el 12 de noviembre tras el fracaso de la mediación para un nuevo contrato colectivo, provocó una serie de cancelaciones de vuelos y afectó a miles de pasajeros. Cerca de 500 pilotos, lo que representa más de la mitad del personal de vuelo de la aerolínea en el país, permanecen en paro, mientras la compañía anunció nuevas cancelaciones entre el 18 y el 20 de noviembre, algo que puede afectar a los pasajeros en Colombia.

Las demandas del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) se centran en la restitución de condiciones laborales recortadas durante la pandemia, precisamente cuando la empresa reportó un crecimiento sostenido de las ganancias. Por supuesto, la situación pone en jaque la conectividad aérea regional y los derechos de los consumidores.

El origen de la huelga se remonta al rechazo, del sindicato, de la última oferta presentada por la empresa en el proceso formal de negociaciones, con un 97% de votos en contra, lo que llevó a una mediación obligatoria de cinco días. Según Reuters, el sindicato denunció que “la gerencia de Latam decidió clausurar anticipadamente el proceso de mediación legal que llevaba adelante la Dirección del Trabajo (DT) —al que le quedaban cinco días de conversaciones si hubiera existido la voluntad de ambas partes— forzando la paralización anticipada de las operaciones”.

Los pilotos insisten en que la huelga solo terminará cuando se alcance un acuerdo satisfactorio con la compañía, una condición que, según sus representantes, aún no se dio.

Las exigencias del SPL se fundamentan en la recuperación de las condiciones laborales previas a la crisis sanitaria de 2020. “Exigimos que los pilotos recuperen las condiciones laborales que debieron reducir de manera extraordinaria durante la pandemia”, informaron los pilotos. Los representantes de los trabajadores argumentan que los informes financieros divulgados por la empresa “muestran un aumento en las ganancias y confirman su ‘privilegiada posición en la aviación mundial’”. En este sentido, consideran que la compañía está en condiciones de restituir los beneficios y condiciones que se vieron afectados durante la emergencia sanitaria.

Impacto en los pasajeros y operaciones

El impacto de la huelga sobre los pasajeros es considerable. Aunque Latam no indicó el número exacto de usuarios afectados ni la cantidad de vuelos cancelados, El Mercurio estima que más de 20.000 personas vieron alterados sus planes de viaje, tanto dentro como fuera de Chile. Las rutas nacionales e internacionales sufrieron interrupciones, y la empresa debió implementar medidas para mitigar el efecto de la paralización.

Entre las rutas más afectadas se encuentran los vuelos entre Santiago y Bogotá, donde la compañía reubicó a los pasajeros en trayectos alternativos vía Lima, según Reuters.

Respuesta y posición de Latam Airlines

Para hacer frente a la contingencia, Latam Airlines anunció la reubicación de los pasajeros afectados y ofreció la posibilidad de cambiar la fecha del vuelo sin costo adicional o solicitar la devolución total del dinero del pasaje y de los servicios adquiridos, si la nueva alternativa no se ajusta a las necesidades del usuario.

La empresa recomendó a los viajeros consultar la información actualizada de sus vuelos por medio de la aplicación móvil o el sitio web oficial, en la sección “Mis Viajes”. Además, resaltó que las operaciones de sus filiales en otros países, como Colombia, continúan con normalidad y que la huelga en Chile no afecta a su personal ni a los vuelos domésticos e internacionales operados por las demás filiales del grupo.

Contexto económico y antecedentes

El contexto económico de Latam Airlines es clave para entender el trasfondo de la huelga. La compañía, surgida en 2012 de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM, atravesó un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos tras el impacto de la pandemia, del que salió a finales de 2022.

Desde entonces, reportó un crecimiento sostenido en sus operaciones y ganancias. El grupo transportó 7,7 millones de pasajeros en octubre de 2025 y 72,2 millones en los primeros diez meses del año, mientras que en Colombia movilizó 2,3 millones de personas en el primer trimestre, con un factor de ocupación del 80%. El sindicato sostiene que este repunte financiero justifica la restitución de las condiciones laborales previas a la crisis.

Derechos de los pasajeros y alternativas de compensación

En cuanto a los derechos de los pasajeros afectados por las cancelaciones, El Mercurio detalla que, en Chile, los usuarios pueden exigir información veraz, oportuna y por escrito sobre la causa del cambio de itinerario, así como sobre todos los derechos que les asisten.

Al respecto, el socio de CBC Abogados Sebastián Benedetti, académico de la Facultad de Derecho de la Usach, explicó El Mercurio que “el consumidor tiene derecho a elegir entre embarcar en el siguiente vuelo que la aerolínea tenga disponible o en un transporte alternativo para llegar a su destino. También podrá solicitar el reembolso respectivo al valor del pasaje, en caso de que decida no viajar”.

Si el pasajero opta por el reembolso, la empresa debe devolver el dinero mediante el mismo método de pago original y no a través de instrumentos con restricciones, como gift cards. En el caso de pasajeros en otros países, la normativa aplicable será la de la jurisdicción correspondiente.