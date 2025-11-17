Colombia

Operativo policial incauta seis toneladas de marihuana de Los Chatas en Antioquia: hay seis capturados

El ministro de Defensa informó que la acción permitió confiscar droga, armas y dinero, impactando directamente la operatividad de la banda en el área metropolitana de Medellín

La Policía Nacional interceptó un camión con seis toneladas de marihuana, incautó armamento y capturó a presuntos miembros de la organización, debilitando su capacidad de movilización en la región - crédito @PedroSanchezCol / X

La reciente incautación de seis toneladas de marihuana en el municipio de Girardota, al norte del Valle de Aburrá, representa uno de los mayores golpes recientes contra la estructura criminal conocida como Los Chatas.

En el operativo, la Policía Nacional detuvo a seis presuntos miembros de esta organización, en el momento que transportaban la droga en un camión reportado como robado y procedente de Corinto, Cauca.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, además del cargamento, las autoridades confiscaron cinco armas de fuego, seis proveedores, 57 cartuchos, seis teléfonos celulares, $3,7 millones y seis vehículos empleados en actividades ilícitas.

La magnitud del decomiso, con base en la información oficial divulgada por el ministro Sánchez en la red social X, evidencia la capacidad logística de Los Chatas para movilizar grandes volúmenes de estupefacientes y mantener su influencia en el área metropolitana de Medellín.

La Policía Nacional incautó seis toneladas de marihuana en Girardota, asestando un duro golpe a la estructura criminal ‘Los Chatas’ - crédito @PedroSanchezCol / X

Las autoridades subrayaron que la incautación de este arsenal y la inmovilización de los vehículos afectan de manera directa la operatividad y movilidad de la organización en la región. El ministro Sánchez destacó la importancia de la acción policial, señalando que el grupo “dinamiza el tráfico de estupefacientes en el Valle de Aburrá”.

Ofensiva contra Los Chatas

El operativo en Girardota se suma a una serie de acciones recientes contra esta estructura criminal. El domingo 28 de septiembre, en el municipio de Bello, también en el norte del Valle de Aburrá, la Policía Nacional y la Fiscalía capturaron a alias Chugo, identificado como cabecilla de segundo nivel de Los Chatas y requerido por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Es de acotar que en ese procedimiento, las autoridades detuvieron en flagrancia a otros tres presuntos integrantes encargados del almacenamiento, dosificación y distribución de drogas. Durante los registros, se hallaron más de 12 kilos de estupefacientes —incluyendo marihuana, clorhidrato de cocaína y bazuco—, dinero en efectivo, celulares, elementos para la dosificación y documentos relevantes para los procesos judiciales.

Las autoridades decomisaron cinco armas de fuego, seis proveedores, 57 cartuchos, seis celulares y $3,7 millones durante la acción policial - crédito @PedroSanchezCol / X

Las investigaciones permitieron establecer que alias Chugo tenía antecedentes por homicidio y extorsión, y que administraba rentas ilegales estimadas en diecisiete millones de pesos diarios, recursos que sostenían las economías criminales del grupo.

La captura de este cabecilla y la incautación de los elementos mencionados constituyeron un golpe significativo a la red logística de Los Chatas, que históricamente ha mantenido economías ilegales en Antioquia.

La Policía Nacional resaltó que el decomiso de las seis toneladas de marihuana en Girardota representa una de las cargas más grandes incautadas en los últimos meses, lo que impacta de manera directa las finanzas de la organización.

De igual modo, las autoridades recalcaron que la inmovilización de los vehículos y la incautación del armamento reducen la capacidad de acción de Los Chatas y limitan su movilidad en el territorio. Además, subrayaron que estos resultados forman parte de las estrategias de la fuerza pública para cerrar espacios a las estructuras narcotraficantes en Antioquia.

La incautación de vehículos y armamento afecta directamente la operatividad y movilidad de la organización criminal en Antioquia - crédito @PedroSanchezCol / X

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó en su comunicado: “Seguiremos afectando a quienes pretenden envenenar nuestras comunidades y alterar la tranquilidad de la ciudadanía”, reafirmando el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.

En el mismo mensaje, Sánchez enfatizó: “Cada uno de estos elementos reduce su capacidad de daño y limita su movilidad en la región”.

La operación en Girardota, junto con las acciones previas en Bello, evidencia la presión sostenida de las autoridades sobre las redes criminales que operan en el Valle de Aburrá, y refuerza el llamado a la ciudadanía para denunciar y colaborar en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

