La contundente respuesta de Juliana Calderón a Alejandro Riaño por excluir a Yina Calderón de su programa

La controversia en torno a la exclusión de Yina Calderón de ciertos espacios mediáticos cobró fuerza tras la reacción de Juliana Calderón, quien criticó abiertamente al comediante Alejandro Riaño por sus recientes declaraciones.

A través de redes sociales, la empresaria defendió a su hermana luego de que el comediante, durante una entrevista en el pódcast de Brian Ortiz, manifestara que no consideraría invitar a Yina a su programa, argumentando que su perfil no encajaba con el contenido que busca ofrecer.

En el diálogo, el humorista colombiano fue consultado sobre los personajes que nunca tendrían cabida en su show. Riaño explicó: “Sí, hemos pensado en muchas personas que no le aportarían a nuestro contenido y sobre todo de una nueva camada que vemos hoy en día que simplemente lo suyo es armar desastres y mi3rdero en las redes sociales”, según las redes sociales.

Ante la pregunta directa del entrevistador sobre si se refería a Yina Calderón, el comediante respondió: “Sí, no veo mucho su contenido, pero no me interesa tener personajes así”.

La respuesta de Juliana Calderón no tardó en llegar. Fiel a su estilo frontal, la empresaria utilizó sus redes sociales para defender a su hermana, quien actualmente se encuentra fuera de Colombia participando en un reality de convivencia.

Juliana cuestionó la postura de Riaño y lanzó duras críticas hacia su figura pública: “Sale Alejandro Riaño, diciendo que jamás invitaría a mi hermana a un programa de él porque el contenido de mi hermana no le aporta nada, ¿y el contenido de él sí aporta?, siendo un clasista, humillativo que trata supermal a sus invitados y que se hace pasar por un personaje sabiendo que en la vida real es tal cual”, dijo la abogada y empresaria.

La menor de las hermanas Calderón también dejó claro que a Yina no le interesa participar en programas como el de Riaño. Juliana sugirió que su hermana rechazó una invitación a La casa de Alofoke y optó por sumarse a La mansión de Luinny, ya que, según sus palabras, a la exparticipante le “enerva” y le “fastidia” el contenido de “esos personajes”, entre los que incluyó al propio Riaño.

La polémica, que involucra a figuras destacadas del entretenimiento colombiano, pone en evidencia las tensiones existentes entre distintos estilos de creación de contenido y la percepción pública sobre el valor de cada propuesta.

Así defendió Juliana a su hermana tras renunciar a ‘La mansión de Luinny’

Juliana sostuvo que su hermana repitió un patrón similar al que vivió con Westcol, generando expectativas que luego no se concretaron.

“Sinceramente, es muy duro que Yina haya jugado con él; le pasó lo mismo que a Westcol, Yina los ilusionó. O sea, yo también estaría superenojada… él ya se imaginaba con Yina en la casucha de él, pero no, lindos, Yina estaba jugando con los sentimientos de Alofoke y lo dejó viendo un chispero. Y está enojado, pero bueno, Yina tomó la mejor decisión y está en La mansión de Luinny”, expresó Juliana Calderón en el video.

La influenciadora también hizo referencia a los ataques que tanto ella como su hermana han recibido por parte de Alofoke, señalando que la frustración del creador dominicano se debe a la forma en que Yina manejó la situación.

Por otro lado, la renuncia de Yina Calderón a La mansión de Luinny no fue aceptada de inmediato por el anfitrión del reality. Según reportes de redes sociales, Luinny decidió no tomar en cuenta las palabras de Yina hasta que ella pudiera expresarlas en pleno uso de sus facultades, ya que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol.