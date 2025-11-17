‘La casa de los famosos Colombia’: abiertas las votaciones para elegir el nuevo participante del ‘reality’ entre seis reconocidos artistas

Comienzan a circular los primeros nombres de los posibles participantes de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

El proceso de selección para el próximo integrante de La casa de los famosos Colombia ha entrado en una fase decisiva, con la apertura de las votaciones para el quinto grupo de aspirantes.

Desde las 7:00 a. m. del lunes 17 de noviembre y hasta las 4:00 p. m. del domingo 23 de noviembre, los seguidores del popular reality del Canal RCN pueden elegir a su favorito a través del sitio oficial lacasadelosfamososcolombia.com.

El resultado se dará a conocer el domingo a las 7:00 p. m. en Noticias RCN, cuando se revelará el nombre de la celebridad que se sumará a la tercera temporada del programa.

El modelo originario de Valledupar busca el apoyo de sus seguidores para esta oportunidad - crédito @canalrcn/IG

El grupo de candidatos que compite por un lugar en la casa más famosa del país está conformado por seis figuras del entretenimiento, cada una con trayectorias y personalidades diversas. Eldevin López, originario de Valledupar, es actor y creador de contenido.

A sus 26 años, se declara soltero y abierto a la posibilidad de encontrar el amor dentro del reality. Su participación en la producción ‘Leandro Díaz’ le permitió demostrar su talento artístico, y quienes lo siguen destacan su honestidad, liderazgo y carácter selectivo.

Julián Beltrán, comediante y actor, ya tiene lista su estrategia para la competencia - crédito @canalrcn/IG

Desde Bogotá, Julián Beltrán aporta más de veinticinco años de experiencia en la actuación. A sus cuarenta y cinco años, se describe como una persona carismática, con un sentido del humor que ha llamado la atención del público.

Actualmente soltero, Beltrán ha manifestado su interés en establecer nuevas conexiones si logra ingresar al programa. Además, resalta por su franqueza y su aversión a los rumores.

Recordado por su paso por 'El man es Germán' - crédito @canalrcn/IG

El humor también está representado en este grupo por Javier Peraza, de 50 años, quien se ha consolidado como artista de teatro y es recordado por su papel de ‘Bulto e sal’ en la serie El man es Germán del Canal RCN.

Peraza, que vive en unión libre, planea destacar en el reality por su astucia y su capacidad para hacer reír, convencido de que el humor es una de sus mayores fortalezas.

Jorge Sánchez, conocido como Salsa, es otro de los aspirantes. Actor, escritor y músico, ha sobresalido en los últimos años por su versatilidad y su afinidad con el género musical de la salsa.

Actor y músico, espera conseguir un cupo a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Actualmente casado, Sánchez ha demostrado tener criterio para la toma de decisiones, una cualidad que considera fundamental para su posible participación en el programa.

El comediante Elver Castro Monsalve, más conocido como “Luchito Humor”, representa a Santander en esta competencia. Su carisma y espontaneidad lo han hecho destacar, especialmente tras su paso por el programa matutino Buen Día, Colombia del Canal RCN.

Casado y con una personalidad directa, “Luchito” se presenta como un candidato con opiniones sin filtro y la determinación necesaria para afrontar los retos del programa de telerrealidad.

Luchit Humor es otro de los interesados en quedarse con el cupo a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El grupo se completa con Raúl Ponce, conocido como Bruno, que aporta una perspectiva internacional al ser originario de México. Reconocido por su trabajo como actor de doblaje, comediante y coach de acentos, Bruno ha demostrado un sentido del humor particular y una actitud frontal.

Actualmente soltero, busca conquistar al público colombiano con su versatilidad y experiencia en el mundo del entretenimiento.

Las votaciones, que permiten a los usuarios emitir su preferencia cada cuatro horas, se realizan exclusivamente a través de la página oficial del programa.

Bruno Ponce, mexicano y aspirante a la tercera temporada del reality del Canal RCN - crédito @canalrcn/IG

El proceso es sencillo: los interesados deben ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com desde cualquier dispositivo, localizar la sección de votaciones, seleccionar a su aspirante favorito entre los seis candidatos y confirmar su elección.

Según información publicada por Canal RCN, la expectativa crece entre los seguidores del reality, quienes han manifestado opiniones divididas en redes sociales respecto a los perfiles de los aspirantes.

La decisión final, en manos del público, definirá quién se sumará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, consolidando así el impacto de la audiencia en el desarrollo del programa.