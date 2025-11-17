Colombia

‘La casa de los famosos Colombia’: abiertas las votaciones para elegir el nuevo participante del ‘reality’ entre seis reconocidos artistas

La competencia se pone intensa con talentos de la actuación, la música y el humor, y solo uno de estos aspirantes logrará entrar a la casa más famosa del país gracias al voto de los seguidores

Guardar
Comienzan a circular los primeros
Comienzan a circular los primeros nombres de los posibles participantes de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

El proceso de selección para el próximo integrante de La casa de los famosos Colombia ha entrado en una fase decisiva, con la apertura de las votaciones para el quinto grupo de aspirantes.

Desde las 7:00 a. m. del lunes 17 de noviembre y hasta las 4:00 p. m. del domingo 23 de noviembre, los seguidores del popular reality del Canal RCN pueden elegir a su favorito a través del sitio oficial lacasadelosfamososcolombia.com.

El resultado se dará a conocer el domingo a las 7:00 p. m. en Noticias RCN, cuando se revelará el nombre de la celebridad que se sumará a la tercera temporada del programa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El modelo originario de Valledupar
El modelo originario de Valledupar busca el apoyo de sus seguidores para esta oportunidad - crédito @canalrcn/IG

El grupo de candidatos que compite por un lugar en la casa más famosa del país está conformado por seis figuras del entretenimiento, cada una con trayectorias y personalidades diversas. Eldevin López, originario de Valledupar, es actor y creador de contenido.

A sus 26 años, se declara soltero y abierto a la posibilidad de encontrar el amor dentro del reality. Su participación en la producción ‘Leandro Díaz’ le permitió demostrar su talento artístico, y quienes lo siguen destacan su honestidad, liderazgo y carácter selectivo.

Julián Beltrán, comediante y actor,
Julián Beltrán, comediante y actor, ya tiene lista su estrategia para la competencia - crédito @canalrcn/IG

Desde Bogotá, Julián Beltrán aporta más de veinticinco años de experiencia en la actuación. A sus cuarenta y cinco años, se describe como una persona carismática, con un sentido del humor que ha llamado la atención del público.

Actualmente soltero, Beltrán ha manifestado su interés en establecer nuevas conexiones si logra ingresar al programa. Además, resalta por su franqueza y su aversión a los rumores.

Recordado por su paso por
Recordado por su paso por 'El man es Germán' - crédito @canalrcn/IG

El humor también está representado en este grupo por Javier Peraza, de 50 años, quien se ha consolidado como artista de teatro y es recordado por su papel de ‘Bulto e sal’ en la serie El man es Germán del Canal RCN.

Peraza, que vive en unión libre, planea destacar en el reality por su astucia y su capacidad para hacer reír, convencido de que el humor es una de sus mayores fortalezas.

Jorge Sánchez, conocido como Salsa, es otro de los aspirantes. Actor, escritor y músico, ha sobresalido en los últimos años por su versatilidad y su afinidad con el género musical de la salsa.

Actor y músico, espera conseguir
Actor y músico, espera conseguir un cupo a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Actualmente casado, Sánchez ha demostrado tener criterio para la toma de decisiones, una cualidad que considera fundamental para su posible participación en el programa.

El comediante Elver Castro Monsalve, más conocido como “Luchito Humor”, representa a Santander en esta competencia. Su carisma y espontaneidad lo han hecho destacar, especialmente tras su paso por el programa matutino Buen Día, Colombia del Canal RCN.

Casado y con una personalidad directa, “Luchito” se presenta como un candidato con opiniones sin filtro y la determinación necesaria para afrontar los retos del programa de telerrealidad.

Luchit Humor es otro de
Luchit Humor es otro de los interesados en quedarse con el cupo a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

El grupo se completa con Raúl Ponce, conocido como Bruno, que aporta una perspectiva internacional al ser originario de México. Reconocido por su trabajo como actor de doblaje, comediante y coach de acentos, Bruno ha demostrado un sentido del humor particular y una actitud frontal.

Actualmente soltero, busca conquistar al público colombiano con su versatilidad y experiencia en el mundo del entretenimiento.

Las votaciones, que permiten a los usuarios emitir su preferencia cada cuatro horas, se realizan exclusivamente a través de la página oficial del programa.

Bruno Ponce, mexicano y aspirante
Bruno Ponce, mexicano y aspirante a la tercera temporada del reality del Canal RCN - crédito @canalrcn/IG

El proceso es sencillo: los interesados deben ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com desde cualquier dispositivo, localizar la sección de votaciones, seleccionar a su aspirante favorito entre los seis candidatos y confirmar su elección.

Según información publicada por Canal RCN, la expectativa crece entre los seguidores del reality, quienes han manifestado opiniones divididas en redes sociales respecto a los perfiles de los aspirantes.

La decisión final, en manos del público, definirá quién se sumará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, consolidando así el impacto de la audiencia en el desarrollo del programa.

Temas Relacionados

La casa de los famosos Colombia Eldevin López Julián Beltrán Javier Peraza Jorge SánchezLuchito HumorColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Mira el resultado del Chontico Día del 17 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares de Colombia

Mira el resultado del Chontico

Colombia destacó en el Mundial de Chocolates 2025: ganó oro en barras de leche y también varios reconocimientos en otras categorías

El país fue uno de los más destacados en la región debido a la pureza de su chocolate y la innovación de sus barras

Colombia destacó en el Mundial

Dos adultos mayores fueron asesinados en caso de intolerancia: un vehículo se estrelló en su vivienda y habían acordado dos millones de pesos por los daños

Padre e hija fueron asesinados en su vivienda luego de intentar resolver un accidente vial sin intervención oficial, lo que ha generado alarma en la comunidad residente

Dos adultos mayores fueron asesinados

Este es el video en el que alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, aparecería dado una ‘masterclass’ sobre como hacerle “conejo” al PAE: “Mira cómo se roba”

El mandatario local habría explicado a detalle cómo obtener millonarias coimas con los dineros destinados a alimentar a los niños con escasos recursos de la capital del Sucre

Este es el video en

Joven pisó una botella y cayó a la carretera, una moto que iba pasando acabó con su vida

Las autoridades se encuentran investigando las respectivas responsabilidades en el caso ocurrido a plena luz del día

Joven pisó una botella y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz se sincera sobre

Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

Blessd defendió a su novia Manuela de los ataques en redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen atrás su relación con La Suprema: “Es hora de soltar”

Shakira reveló por qué la nueva canción para ‘Zootopia 2’ tiene un fragmento en español: “Estaban encantados con la idea”

Cuca Caicedo, aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, se pronunció tras resultados de votaciones: “Síganme insultando”

Concurso Nacional de Belleza 2025: conozca la hora y dónde ver el certamen de mayor tradición en el país que elige a la Señorita Colombia

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida