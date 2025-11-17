Colombia

Katherine Miranda insiste en su desafío a Iván Cepeda por silencio sobre los bombardeos en el que murieron menores: “Responda”

La congresista es una de las principales voces que denuncia los operativos realizados bajo la instrucción de Petro, por eso pidió al senador del Pacto Histórico que se enfrente a esta situación y denuncie a su propio gobierno, tal como lo hizo en administraciones anteriores

La congresista Katherine Miranda invitó
La congresista Katherine Miranda invitó a Iván Cepeda a denunciar públicamente al presidente Petro y al ministro Pedro Sánchez por las muertes de menores en bombardeos - crédito Facebook - Colprensa

La controversia por los bombardeos realizados en varias zonas de Colombia, que dejó víctimas menores de edad, se intensificó con el paso de los días, puesto que liego de que se conoció que un ataque aéreo llevado a cabo en el Guaviare, contra miembros de las disidencias de las Farc, resultó en la muerte de al menos siete niños.

Este hecho desató una ola de rechazo tanto en sectores políticos como en la sociedad civil, especialmente por las críticas previas que el Gobierno de Gustavo Petro hizo cuando se trataba de operaciones similares en el mandato de Iván Duque.

La congresista Katherine Miranda, del Partido Verde, que se convirtió en una firme opositora del actual Gobierno, no tardó en pronunciarse sobre la noticia que se conoció el 15 de noviembre, y por medio de sus redes sociales, hizo un llamado directo al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, del pacto Histórico.

Miranda le recordó a Cepeda su postura frente a las muertes de menores en bombardeos bajo el gobierno anterior, de Iván Duque, y lo invitó a tomar acción de la misma manera ahora que los hechos se repiten bajo la administración de Petro: “Querido Iván Cepeda, te invito a que juntos denunciemos al presidente Gustavo Petro y al ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Te le mides?”.

La representante Katherine Miranda le
La representante Katherine Miranda le hizo una invitación al senador Iván Cepeda - crédito @KatheMirandaP/X

La representante publicó en su cuenta de Instagram la difusión de la noticia sobre su denuncia y, a través de sus historias, pidió a sus seguidores que etiquetaran el usuario del senador Iván Cepeda para que respondiera. Con este gesto, Miranda lo desafió a dar una respuesta, al señalar lo que ella considera una doble moral por parte de la bancada del Gobierno nacional.

Miranda también dejó claro que no puede haber una doble moral cuando se trata de la vida de los niños. “La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno”, aseguró, cuestionando la actitud del actual gobierno, que ha minimizado la gravedad de los hechos.

En 2021, durante el gobierno de Duque, Petro y su equipo de trabajo condenaron con vehemencia los bombardeos que resultaron en la muerte de menores, calificándolos como crímenes de Estado y exigiendo investigaciones internacionales. Sin embargo, ahora que la administración gubernamental enfrenta situaciones similares, la respuesta oficial fue ambigua.

Katherine Miranda reiteró el llamado
Katherine Miranda reiteró el llamado que le hizo a Iván Cepeda para denunciar la muerte de menores en bombardeo ordenado por el Gobierno - crédito @mirandabogota/Instagram

Las denuncias de la congresista llevaron a nuevas revelaciones

Pero la advertencia de Miranda no se limitó solo a los hechos mencionados, sino que el 17 de noviembre, la congresista amplió su denuncia al revelar por medio de un video en sus redes sociales que, según información que había recibido, otro bombardeo en la región del Amazonas también dejó la muerte de cuatro menores, entre ellos una niña de 11 años, información que posteriormente fue revelada por el Gobierno y la defensoría del Pueblo.

“Me confirman que en el bombardeo en el Amazonas también murieron 4 menores de edad, entre ellos una niña de 11 años”, detalló en su cuenta de Twitter, mostrando así que los ataques no son eventos aislados, sino parte de un patrón más amplio que ha afectado a varias regiones del país.

“Lo que ocurrió en el Guaviare no es un hecho aislado”, insistió Miranda, sugiriendo que los bombardeos contra disidencias de las Farc están poniendo en riesgo la vida de niños y niñas que no deberían ser considerados como objetivos militares. En este sentido, la congresista expresó su preocupación de que estas muertes no sean catalogadas como errores aislados, sino que reflejan una política sistemática del Estado colombiano.

“Esto ya no parece un error, empieza a parecer una política de Estado”, denunció.

La congresista reveló que el 17 de noviembre otros 4 niños murieron en un bombardeo en el Amazonas, incluyendo a una niña de 11 años - crédito @mirandabogota/Instagram

En cuanto al futuro de la situación, Miranda pidió la renuncia inmediata del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y una aclaración por parte del Gobierno nacional sobre las operaciones militares que causaron estas muertes. La congresista es una de las voces más críticas al manejo de la seguridad en la administración de Petro, particularmente por la manera en que se están llevando a cabo los operativos en territorios de difícil acceso y con la presencia de comunidades vulnerables.

