Colombia

Golpe al narcotráfico en Quindío: capturaron a nueve presuntos integrantes de Los Emojis

La operación conjunta permitió incautar armas, estupefacientes y elementos usados para distribución, afectando significativamente las finanzas de la banda y reforzando la seguridad local

Guardar
Nueve presuntos miembros de una red criminal fueron detenidos en Calarcá tras una acción coordinada entre Ejército, Policía y Fiscalía, incautando armas, drogas y dinero, debilitando el tráfico ilícito en la región - crédito prensa Ejército Nacional

La reciente operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación culminó con la captura de nueve integrantes del grupo delincuencial organizado Los Emojis en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío.

Esta acción, resultado de varios meses de investigación y coordinación interinstitucional, representa un golpe contundente a las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El despliegue de las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 5 y la Policía Departamental del Quindío se desarrolló en el Plan de Campaña Ayacucho. Las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento simultáneas en el barrio Balcones de la Villa y zonas aledañas de Calarcá, logrando la detención de siete personas mediante orden judicial y la captura en flagrancia de otros dos individuos.

Autoridades lograron la captura de integrantes de una organización dedicada a delitos como narcotráfico y homicidio, tras meses de investigación y allanamientos simultáneos en barrios estratégicos del municipio - crédito prensa Ejército Nacional

Con base en la información proporcionada por la institución castrense, los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte, venta y tráfico de armas de fuego y municiones.

Durante la operación, los uniformados incautaron dos armas de fuego —una de ellas vinculada previamente a un caso de homicidio—, siete cartuchos calibre 38 milímetros, cinco kilogramos de marihuana, 130 envolturas de bazuco, seis bolsas de cocaína listas para el consumo, dos teléfonos celulares y diversos elementos empleados en la distribución de sustancias psicoactivas.

El material decomisado fue valorado en más de $25′000.000, lo que representa una afectación significativa a las economías ilícitas de la organización.

El grupo Los Emojis venía ejecutando múltiples actividades delictivas en Calarcá, entre ellas hurto, tráfico de estupefacientes, confrontaciones y disputas territoriales con otras bandas, así como homicidios selectivos en el casco urbano.

La operación conjunta en Calarcá
La operación conjunta en Calarcá permitió la captura de nueve integrantes del grupo delincuencial Los Emojis, dedicado al tráfico de estupefacientes - crédito prensa Ejército Nacional

La desarticulación de esta estructura criminal constituye un avance relevante en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en el corazón de Colombia.

El coronel Edward Vicente Martínez Anteliz, comandante de la Octava Brigada, destacó la importancia de la labor coordinada entre las fuerzas militares y policiales, y subrayó la continuidad de las operaciones conjuntas para combatir el narcotráfico y otros factores de inestabilidad en la región.

En sus palabras: “El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones coordinadas e interagenciales con el propósito de atacar la cadena del narcotráfico y demás factores de inestabilidad en el corazón de Colombia”, dijo el coronel Martínez Anteliz en declaraciones públicas.

Es preciso mencionar que los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente, marcando así el desmantelamiento total de Los Emojis y reforzando el compromiso institucional con la seguridad y la legalidad en el departamento del Quindío.

Capturaron a alias Castañeda, presunto líder de estructura criminal La Cordillera en el Quindío

La reciente captura de alias Castañeda en el Quindío volvió a centrar la atención en la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

Alias Castañeda habría concretado múltiples
Alias Castañeda habría concretado múltiples ataques contra la fuerza pública- crédito @FuerzasMilCol/X

Identificado como presunto miembro y potencializador del grupo delincuencial La Cordillera, la detención del sindicado representa un golpe relevante para las estructuras criminales que operan en varias regiones del país.

Las autoridades lo vinculan al delincuente con actividades de narcotráfico y lo señalan por su presunta responsabilidad en la emisión de órdenes para cometer homicidios selectivos dirigidos contra la fuerza pública.

El operativo que permitió la captura de alias Castañeda se llevó a cabo en el Quindío, una zona donde el Ejército Nacional de Colombia intensificó acciones para frenar el avance de organizaciones criminales.

Aunque no se divulgaron detalles específicos sobre la fecha o el desarrollo exacto del procedimiento, la detención se desarrolló en los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para desarticular redes delictivas con presencia en el eje cafetero y otras regiones.

El historial delictivo atribuido a “Castañeda” abarca las regiones de Tolima, Risaralda y Caldas, donde habría consolidado su accionar criminal. En estos territorios, se le asocia con el control de operaciones vinculadas al narcotráfico, lo que habría permitido a La Cordillera expandir su alcance y consolidar rutas para el tráfico de estupefacientes

Temas Relacionados

Los EmojisNarcotráficoEjército NacionalCalarcáQuindíoTráfico de estupefacientesColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado responsabilizó al Ejército Nacional por una ejecución extrajudicial en Antioquia

Los soldados del Batallón 42 Batalla de Bomboná mataron a un recolector de coca y lo presentaron como un guerrillero muerto en combate; el testimonio de un sobreviviente y las pruebas forenses desvirtuaron la versión oficial

Consejo de Estado responsabilizó al

Petro insistió en defender bombardeos en el Guaviare, en el que murieron siete menores de edad: “La opción armada siempre está disponible”

El presidente de la República, con un nuevo y extenso mensaje en su perfil de X, insistió en que la operación armada en esta zona del país busca neutralizar a las disidencias de alias Iván Mordisco, que arrecian en el sur y occidente del país

Petro insistió en defender bombardeos

Pasajeros de aerolínea Latam en Colombia pueden ver retrasos en los vuelos debido a paro de pilotos: “No existe fecha definida”

El conflicto sindical provocó interrupciones en rutas nacionales e internacionales, con la empresa implementando medidas para contrarrestar el impacto en los usuarios

Pasajeros de aerolínea Latam en

Lanzaron explosivos cerca de instalaciones de medio de comunicación en pleno casco urbano de Cali

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos pocos minutos después de reportado el estruendo, que encendió las alarmas en la capital vallecaucana

Lanzaron explosivos cerca de instalaciones

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

El entrenador uruguayo es el principal apuntado del cuadro Cardenal para asumir la dirección técnica de cara al 2026; esto, después de que Francisco López dirija los cuadrangulares

Pablo Repetto habría confirmado su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Inteligencia artificial “revivió” a Darío

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

“Spring Day” de BTS domina el ranking: las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida