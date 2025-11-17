Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

La presentadora Carolina Cruz dedicó un emotivo mensaje a Lincoln Palomeque por su labor como padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora y modelo Carolina Cruz volvió a llamar la atención en redes sociales tras interactuar en una ronda de preguntas y respuestas de sus seguidores sobre su vida sentimental y la relación que conserva con Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos.

En medio de la dinámica, la comunicadora profundizó en el papel que cumple actualmente Palomeque en su entorno familiar, así como el lugar que ocupa su novio en esa relación con el también actor.

Uno de los interrogantes directos de sus seguidores fue: “¿Caro y tu novio respeta esa bonita relación que llevas con Lincoln?”.

Cruz compartió una fotografía junto a su actual pareja y no esquivó el tema. “De las cosas más lindas de mi novio es su forma de ser, su forma de respetar mi tiempo y espacio, esa forma madura en la que sabe que el papá de mis hijos y él siempre será importante para mí”, indicó la presentadora inicialmente.

Añadió que “él entiende que el papá de mis hijos siempre estará porque es un gran papá. Mi novio sabe cuál es su posición y la entiende mejor que nadie, mis hijos lo quieren y lo ven como el siempre ha querido que lo vean… como un buen amigo”.

Carolina Cruz destacó la importancia de la madurez emocional en las relaciones, tanto de pareja como familiares. “Mi novio sabe cuál es su posición y la entiende mejor que nadie”, relató en sus redes.

La presentadora resalta que su vínculo con Lincoln Palomeque se basa en el respeto mutuo y en la prioridad absoluta de sus hijos. “Mis hijos lo quieren y lo ven como el siempre ha querido que lo vean… como un buen amigo”, insistió Cruz, enfatizando el ambiente armónico y el acuerdo entre adultos en beneficio de sus hijos.

En la misma ronda de respuestas, la presentadora fue interrogada sobre sus sentimientos hacia Lincoln Palomeque. “¿Sientes algo por él?”, le preguntaron.

Frente a esta inquietud, Carolina Cruz fue enfática al responder: “Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y me tendrá siempre para lo que sea, es el papá de mis hijos y es un gran hombre”. Con estas palabras, la comunicadora dejó claro que Palomeque mantiene un lugar irremplazable en su vida por el lazo que los une a través de la familia.

En otra respuesta dirigida a quienes le agradecieron por el ejemplo dado con la relación que mantiene con el actor, Cruz afirmó sentirse satisfecha por el camino recorrido y el modelo familiar que ha ido construyendo.

“Somos y seremos familia siempre y a los que me preguntan: ¿Si siento algo por él? Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y me tendrá siempre para lo que sea, es el papá de mis hijos y es un gran hombre”, reiteró.

El mensaje final de Carolina Cruz también señala que la familia para ella sigue siendo un pilar fundamental y que, independientemente de las circunstancias sentimentales, la prioridad seguirá centrada en el bienestar y la felicidad de sus hijos. “Gracias al ejemplo que nos has dado con tu ex, hoy en día mis hijos disfrutan más a su papá”, le escribió uno de sus seguidores. Cruz replicó: “Estos mensajes me hacen muy feliz”.

Las declaraciones de la presentadora generaron una ola de comentarios de respaldo de parte de sus seguidores, quienes mencionaron que siempre se ha pronunciado con respeto para el actor y ha inculcado lo mismo para sus hijos. Además, señalan que su novio Jamil Farah también ha comprendido cuál es su lugar en la familia.