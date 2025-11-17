Colombia

Carolina Cruz se sincera sobre Lincoln Palomeque y su nueva pareja: “Siempre será importante en mi vida”

La presentadora habló abiertamente sobre la convivencia entre su vida sentimental actual y el lazo que conserva con el actor, asegurando que el bienestar de sus hijos siempre será su prioridad

Guardar
La presentadora Carolina Cruz dedicó
La presentadora Carolina Cruz dedicó un emotivo mensaje a Lincoln Palomeque por su labor como padre - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora y modelo Carolina Cruz volvió a llamar la atención en redes sociales tras interactuar en una ronda de preguntas y respuestas de sus seguidores sobre su vida sentimental y la relación que conserva con Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos.

En medio de la dinámica, la comunicadora profundizó en el papel que cumple actualmente Palomeque en su entorno familiar, así como el lugar que ocupa su novio en esa relación con el también actor.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Carolina Cruz también respondió si
Carolina Cruz también respondió si todavía siente o no algo por Lincoln Palomeque - crédito @carolinacruzosorio/IG

Uno de los interrogantes directos de sus seguidores fue: “¿Caro y tu novio respeta esa bonita relación que llevas con Lincoln?”.

Cruz compartió una fotografía junto a su actual pareja y no esquivó el tema. “De las cosas más lindas de mi novio es su forma de ser, su forma de respetar mi tiempo y espacio, esa forma madura en la que sabe que el papá de mis hijos y él siempre será importante para mí”, indicó la presentadora inicialmente.

Añadió que “él entiende que el papá de mis hijos siempre estará porque es un gran papá. Mi novio sabe cuál es su posición y la entiende mejor que nadie, mis hijos lo quieren y lo ven como el siempre ha querido que lo vean… como un buen amigo”.

Carolina Cruz destacó la importancia de la madurez emocional en las relaciones, tanto de pareja como familiares. “Mi novio sabe cuál es su posición y la entiende mejor que nadie”, relató en sus redes.

Carolina Cruz respondió a sus
Carolina Cruz respondió a sus seguidores si su novio entiende la relación con el padre de sus hijos - crédito @carolinacruzosorio/IG

La presentadora resalta que su vínculo con Lincoln Palomeque se basa en el respeto mutuo y en la prioridad absoluta de sus hijos. “Mis hijos lo quieren y lo ven como el siempre ha querido que lo vean… como un buen amigo”, insistió Cruz, enfatizando el ambiente armónico y el acuerdo entre adultos en beneficio de sus hijos.

En la misma ronda de respuestas, la presentadora fue interrogada sobre sus sentimientos hacia Lincoln Palomeque. “¿Sientes algo por él?”, le preguntaron.

Frente a esta inquietud, Carolina Cruz fue enfática al responder: “Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y me tendrá siempre para lo que sea, es el papá de mis hijos y es un gran hombre”. Con estas palabras, la comunicadora dejó claro que Palomeque mantiene un lugar irremplazable en su vida por el lazo que los une a través de la familia.

En otra respuesta dirigida a quienes le agradecieron por el ejemplo dado con la relación que mantiene con el actor, Cruz afirmó sentirse satisfecha por el camino recorrido y el modelo familiar que ha ido construyendo.

“Somos y seremos familia siempre y a los que me preguntan: ¿Si siento algo por él? Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y me tendrá siempre para lo que sea, es el papá de mis hijos y es un gran hombre”, reiteró.

Carolina Cruz y Jamil Farah
Carolina Cruz y Jamil Farah contra todo pronóstico superaron los dos años de noviazgo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

El mensaje final de Carolina Cruz también señala que la familia para ella sigue siendo un pilar fundamental y que, independientemente de las circunstancias sentimentales, la prioridad seguirá centrada en el bienestar y la felicidad de sus hijos. “Gracias al ejemplo que nos has dado con tu ex, hoy en día mis hijos disfrutan más a su papá”, le escribió uno de sus seguidores. Cruz replicó: “Estos mensajes me hacen muy feliz”.

Las declaraciones de la presentadora generaron una ola de comentarios de respaldo de parte de sus seguidores, quienes mencionaron que siempre se ha pronunciado con respeto para el actor y ha inculcado lo mismo para sus hijos. Además, señalan que su novio Jamil Farah también ha comprendido cuál es su lugar en la familia.

Temas Relacionados

Carolina CruzLincoln PalomequeJamil FarahHijos de Carolina CruzColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría formuló cargos a profesional del Icbf en el Valle por supuesto acoso sexual a compañera

Según el Ministerio Público, José Gustavo Fierro Barahona se habría aprovecharse de su condición de jefe de la persona afectada

Procuraduría formuló cargos a profesional

Hombre murió tras ser impactado por un rayo en un paseo familiar en Cartagena

Una salida a La Boquilla terminó de forma trágica tras el impacto de un rayo que cobró la vida de Wilfredo Marchena Peña

Hombre murió tras ser impactado

Hermano de alias Chiquito Malo, líder del clan del Golfo, fue asesinado en Antioquia: esto se sabe

El cuerpo de Luis Elías Ávila Hernández fue hallado en el corregimiento de Turbo, presentando heridas de arma de fuego

Hermano de alias Chiquito Malo,

EN VIVO Plan Retorno en Bogotá: inicia el Pico y Placa Regional para el lunes festivo 17 de noviembre

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO Plan Retorno en

Por pleito fiscal entre la Dian y Ecopetrol, la Procuraduría convocó a reunión urgente: cobros podrían afectar a la petrolera

Según el Ministerio Público, la reunión se organizó debido a los cobros que la Dian reclamó a Ecopetrol por el IVA aplicado a las importaciones de combustibles

Por pleito fiscal entre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’: abiertas las votaciones para elegir el nuevo participante del ‘reality’ entre seis reconocidos artistas

Blessd defendió a su novia Manuela de los ataques en redes sociales y pidió a sus seguidores que dejen atrás su relación con La Suprema: “Es hora de soltar”

Shakira reveló por qué la nueva canción para ‘Zootopia 2’ tiene un fragmento en español: “Estaban encantados con la idea”

Cuca Caicedo, aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, se pronunció tras resultados de votaciones: “Síganme insultando”

Concurso Nacional de Belleza 2025: conozca la hora y dónde ver el certamen de mayor tradición en el país que elige a la Señorita Colombia

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida